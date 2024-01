La Junta de Andalucía recorta los servicios sanitarios de emergencias en la Alhambra

La caída de una turista en la Alhambra este miércoles ha puesto de relieve un problema que, desde noviembre, afecta al monumento nazarí de Granada: se han recortado los servicios sanitarios. La mujer no ha podido ser atendida en el lugar por los dos técnicos de emergencias que están de servicio, porque a la hora del percance -la una y cuarto de la tarde- ya habían acabado au jornada. Ha tenido que esperar a una ambulancia que se ha demorado 45 minutos y cuya tardanza le ha dado la razón a los trabajadores del monumento que denuncian desde hace semanas que la Junta de Andalucía ha recortado la atención sanitaria que había en la ciudad palatina. Cruz Roja ha pasado de estar en horario completo a estar tan sólo durante las mañanas.

Es decir, la Alhambra tiene ahora menos servicios sanitarios de emergencias de los que tenía hasta hace dos meses. Es la consecuencia del final del convenio de colaboración que mantenía el monumento nazarí con Cruz Roja desde hacía más de 20 años. El pasado 30 de noviembre finalizó y la Junta de Andalucía ha optado por no renovarlo, según el criterio de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional. Una situación que ha generado que, mientras antes había profesionales para atender emergencias de salud en el propio monumento en horario completo, ahora los haya en jornada de mañana mientras se decide qué hacer con la licitación.

Es decir, la Alhambra, a través de la Junta, ha contratado un servicio temporal con Cruz Roja por el que dos técnicos sanitarios están en el monumento en horario reducido de nueve de la mañana a una de la tarde y cuya vinculación se extiende solo hasta marzo. Una jornada que contrasta con la que había hasta ahora cuando había un técnico y una enfermera de ocho de la mañana a seis de la tarde en horario de invierno y de ocho de la mañana a diez de la noche en verano, incluyendo los horarios en los que la Alhambra se ilumina y tiene personal trabajando finalizado el horario de visitas.

El motivo que esgrime el Ejecutivo regional, a través del Patronato de la Alhambra y el Generalife, es que los servicios jurídicos de la Junta desaconsejan mantener la licitación que llevaba funcionando desde hacía más de 20 años. Un argumento que no convence a los trabajadores del monumento, según explican fuentes del comité de empresa. “Si algún trabajador sufre algún problema sanitario, no hay nadie que pueda atenderle porque nos han dejado con dos técnicos que no están cualificados ni para dar una aspirina”. Un problema al que hay que añadir otra variable: el acceso al monumento nazarí es complicado para una ambulancia. Se encuentra en una zona turística concurrida, que en fechas señaladas puede estar colapsada, dilatando en más de media hora la llegada de una ambulancia.

Al respecto, la Alhambra asegura que la asistencia sanitaria está asegurada a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), “con los estándares de calidad necesarios y propios de ese servicio público, y que incluye también a Emergencias Sanitarias 112”. Sin embargo, desde el comité de empresa ven un panorama más desalentador al entender que si cualquier visitante o trabajador depende de la asistencia del 112, dada la ubicación del propio monumento, “tiene un problema serio de asistencia”.

La clave de la RPT

“Desde que está la nueva dirección del Patronato (Rodrigo Ruiz-Jiménez) sentimos que se pretende recortar en personal para acabar privatizando todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo”, lamentan fuentes del comité. Recuerdan que Ruiz-Jiménez es un “técnico especialista en recursos humanos” y por ello entienden que la Junta de Andalucía le ha colocado al frente de la Alhambra para acometer “ajustes en la plantilla”. Justo en un momento en el que se negocia la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) por la que los trabajadores llevan años luchando ante la falta de personal que denuncian. Las bajas por salud y jubilaciones cada vez se cubren menos, lo que está sobrecargando de tareas a los empleados, según el comité de empresa.

Por ello, el cambio en la gestión sanitaria del monumento es otra razón por la que los profesionales que trabajan en la Alhambra se muestran preocupados. “No es solo que los trabajadores podamos tener un problema de salud y hayamos perdido el servicio que teníamos con Cruz Roja, sino que puede pasarle a cualquier visitante y podemos lamentar una desgracia”. Además, afirman que desde la dirección de la Alhambra les trasladan que el nuevo horario es el “óptimo” porque es cuando más turistas visitan el monumento, pero desde el comité apuntan a que la afluencia empieza a crecer precisamente a partir del mediodía “porque es cuando menos frío hace”.

En todo caso, fuentes oficiales de la Alhambra aseguran que se está estudiando qué hacer con los servicios sanitarios, mientras se establece este servicio puente que está contratado hasta marzo. A partir de esa fecha, la Junta de Andalucía tiene en su mano sacar a concurso ese convenio para que otras empresas puedan presentarse. Para el comité de empresa esto implica un recorte y una privatización encubierta porque se buscará “racionalizar los recursos y quedarse con lo más barato”. Algo que no se podrá dilucidar hasta que no se tramite el nuevo convenio, si es que finalmente el Ejecutivo regional opta por ello. Hasta entonces, trabajadores y visitantes de la Alhambra dependerán del SAS y el 112 en caso de sufrir una emergencia fuera del horario de mañana.