Trabajadores y patronato llegan a un acuerdo para evitar la huelga prevista en la Alhambra para Semana Santa

No habrá huelga en la Alhambra finalmente. Tras muchas reuniones y superado el clima de tensión que había entre el patronato y el comité de empresa, los trabajadores no harán parón en Semana Santa como estaba previsto. La falta de plantilla y la contratación de servicios externos al monumento para suplir ese déficit de personal eran los motivos que habían llevado a la huelga los días 5 y 6 de abril. Sin embargo, un “buen acuerdo”, según los representantes de los trabajadores, ha permitido desbloquear la situación.

Desde el comité de huelga, en el que están los sindicatos UGT, USTEA y CGT, argumentan que en el pacto sellado con la dirección de la Alhambra se han recogido las distintas reivindicaciones por las que llevan peleando desde hace años. Cabe recordar que los trabajadores exigen desde 2020 que se actualice la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) porque la actual plantilla de 300 empleados se queda corta ante las necesidades del día a día. Estiman que han de haber, como mínimo, 200 profesionales más en las diferentes categorías que van desde la jardinería hasta la seguridad.

Como el patronato de la Alhambra, dependiente de la Junta de Andalucía, no ha logrado poner en marcha una nueva RPT, el comité de empresa lleva tiempo presionando para que se haga y así evitar que se tengan que contratar empresas externas para hacer las labores a las que no llega el personal por falta de recursos. Fuentes del comité hablan de una “privatización” encubierta de los servicios que abre la puerta a que se vaya ampliando con el tiempo si no se establece una RPT adecuada a las necesidades de la Alhambra.

Nueva RPT y mayor duración de contratos

Sin embargo, las partes han llegado a un acuerdo para que se aborde cuanto antes la actualización de la plantilla y se amplíe el periodo en el que están contratados los trabajadores en situación de discontinuos. Los sindicatos afirman que la RPT debe llevarse a cabo desde la “efectiva negociación colectiva donde el diálogo social debe ser permanente y constante”. Y que, como han insistido en numerosas ocasiones, ha de pasar por un “aumento en el número de empleados” impidiendo así la “privatización” y la “externalización” de los servicios públicos.

En segundo término, la convocatoria de la huelga ha conseguido que el patronato esté dispuesto a que la plantilla indefinida no fija discontinua (personal que ha ganado su plaza en los tribunales pero que aún no tiene la plaza completa hasta la nueva RPT) tenga vinculaciones de 8 meses en este año y que, conforme se actualice la RPT, sean contratados los 12 meses. Si para 2024 no se ha organizado la nueva RPT, el compromiso de la Alhambra es que estos profesionales tengan contratos de hasta 9 meses para asegurar una mejora en sus condiciones laborales. “Se suprime la precariedad laboral a la que están sometidos”, dicen desde el comité de huelga.

El patronato del monumento valora positivamente el acuerdo que, según sus palabras, ha sido “fruto del diálogo y el consenso”. La dirección de la Alhambra confirma que existe un compromiso para abordar la actualización de la RPT y que también se ampliará el periodo de llamamiento del personal en situación de indefinido no fijo discontinuo. No obstante, si las condiciones pactadas se incumplen de nuevo o no se avanza en la RPT, el comité de empresa no descarta volver a convocar un calendario de movilizaciones como ya ha hecho con anterioridad.