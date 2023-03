Los trabajadores de la Alhambra irán a la huelga en Semana Santa por la falta de plantilla y la “externalización” de servicios

Si nada lo remedia, los trabajadores de la Alhambra, que hacen posible que sea uno de los monumentos mejor conservados y más visitados de España, irán a la huelga en Semana Santa. El comité de empresa ha convocado un paro para los días 5 y 6 de abril, coincidiendo precisamente con el Miércoles y el Jueves Santo con el fin de visibilizar su descontento con la gestión actual que está haciendo el Patronato, dependiente de la Junta de Andalucía. Afirman que falta personal y que, debido a esta deficiencia, desde la dirección de la Alhambra se están “externalizando” servicios.

El largo peregrinar del rubí del Príncipe Negro: de la Alhambra a la corona de Isabel II, pasando por Sevilla

Más

Mientras que desde el Patronato afirman que no se tiene constancia de la convocatoria de este paro para la Semana Santa y que mantienen un diálogo “continuado” y “constante” con los representantes de los trabajadores, desde el comité de empresa niegan este extremo. De hecho, la huelga se produce tras meses de desencuentros entre la dirección del monumento granadino y la plantilla de profesionales que van desde los jardineros hasta el personal de vigilancia. El pasado 13 de diciembre, la Asamblea General de Trabajadores respaldó al comité para que llevase a cabo cualquier acción de presión que hiciese falta, incluyendo el paro que se va a producir.

Llegan a este punto al denunciar, en multitud de ocasiones, que la plantilla es escasa, que las jubilaciones no se están cubriendo y que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) lleva varios años obsoleta. De hecho, hubo un principio de acuerdo en 2020 en este ámbito que fue frenado por la pandemia de la Covid-19. Actualmente, la Alhambra emplea directamente a unos 300 trabajadores, pero según el comité de empresa, esta cifra debería incrementarse en 200 más. Como falta casi el doble, el Patronato, según denuncia el personal, acaba externalizando algunos servicios contratando a empresas. Esto ocurre en diversas funciones como la limpieza del monumento. Al no haber profesionales suficientes, la dirección de la Alhambra contrata a entidades privadas para completar los trabajos.

“El compromiso de una modificación y ampliación en la obsoleta RPT se ha visto truncado con la publicación de los presupuestos en donde se refleja una cantidad muy similar a ejercicios anteriores en el capítulo de personal, y que este Comité denuncia al entender que la actual RPT es insuficiente para cubrir todas las necesidades que requiere el monumento”, aseguran desde el comité de empresa. “La negativa de una negociación urgente de la RPT con la consiguiente adecuación de puestos en cuanto a funcionalidad se refiere, está provocando una escasez generalizada de personal en todos los departamentos (jardinería, restauración, limpieza, vigilancia, control e información...) dando lugar a un déficit estructural laboral que la Dirección subsana con la privatización de servicio público y el aumento en la contratación de empresas para realizar tareas que son propias del personal de plantilla del Patronato. Un ejemplo muy claro de esta privatización lo podemos observar en el sector de la limpieza, en donde se ha dejado sin cubrir la mitad de la plantilla”.

Falta de diálogo

De hecho, su presidente, José Murillo, asegura a este medio que desde la Alhambra hay “poco interés” en negociar ni llegar a un acuerdo que mejore la dotación de profesionales que permiten el mantenimiento y apertura del monumento. Hasta ahora no se han producido acercamientos a pesar de que las posturas están distanciadas y la tensión es creciente: “La falta de diálogo y de negociación colectiva hace que las demandas se judicialicen, aunque ya va siendo habitual por parte de la Administración de la Alhambra el incumplimiento de las sentencias de TSJA -como prejubilaciones que no se respetan-, el incumplimiento de los requerimientos de la Inspección de Trabajo y el hacer caso omiso a los acuerdos adoptados en la Comisión de convenio, provocando situaciones de agravio para el personal”.

Por todo ello, está previsto que los días 5 y 6 de abril, en plena Semana Santa, la Alhambra pare. Lo hará durante unas fechas que son vitales para el monumento granadino ya que es uno de los periodos del año en el que más turismo recibe. De ahí que desde el Patronato confíen en que la huelga no se lleve a cabo. No obstante, dicen que aún no les consta la convocatoria del parón y que están en un diálogo fluido con los representantes de los trabajadores: “Prueba de esa voluntad de acuerdo, hace poco más de dos meses se aprobó el Calendario laboral para 2023, por lo que desean y esperan que dicha convocatoria de huelga no se produzca”.

Según el Patronato, su único objetivo es “modificar su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y adaptarla a las necesidades reales del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife desde un punto de vista estructural y de organización, y así se le ha trasladado tanto al Comité de Empresa como a los representantes sindicales y en eso se está trabajando actualmente”. Recuerdan que fue la pandemia la que frenó cualquier avance en 2020 y niegan tajantemente que se haya externalizado ningún puesto de trabajo. “En todo momento se cumple con el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía”, sentencian recordando que cuando no hay acuerdo, se eleva a la Comisión el convenio.