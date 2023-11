'La Suprema': una historia de la Colombia invisible peleará por el máximo galardón del Festival de Huelva

Miles de pequeñas aldeas colombianas son invisibles. No vienen en los mapas y carecen de agua y electricidad. De tener carreteras para llegar a sus calles ni se habla entre la gente que vive en sus casas.

Es “la Colombia vaciada”, un símil a lo que ocurre en España en algunas zonas, aunque en el caso de país latinoamericano ni siquiera se puede localizar el nombre de la aldea en un mapa. Son invisibles por completo.

Sobre eso gira el argumento de la ópera prima del director colombiano Felipe Holguín ‘La Suprema’, que compite en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva para intentar llevarse su máximo galardón, el Colón de Oro.

Aunque es su primer largometraje, ha obtenido el Premio Coral de Postproducción en el Festival de Cine de La Habana, contando la historia de una niña que, sobre todo en la vida, quiere ser boxeadora, en el marco de un lugar del que, a pesar de sus precariedades, muy pocos se quieren ir, porque se han acostumbrado a vivir con lo justo a algunas horas en autobús de la Cartagena colombiana.

La lucha por estar en el mapa

Poniendo el asunto en contexto, ‘La Suprema’ es un drama con tintes de comedia, o viceversa. El caso es que el espectador termina con una sonrisa tras ver cómo sus personajes protagonizan una lucha por la existencia. Todos dicen: “Tengo sueños, tengo ilusiones. Todos luchan porque les pongan en el mapa”, explica su director.

Nada más comenzar, la protagonista lee en el periódico que su tío va a competir en un torneo de boxeo que se verá por televisión, y pone todas sus energías en conseguir que en la aldea haya un televisor para poder ver la pelea en directo.

Aunque para eso primero habrá que lograr que haya electricidad, lo que no es tan fácil cuando para llegar desde la parada del autobús a las casas hay que andar más de una hora entre montañas, senderos y ríos.

“La Suprema es el reflejo de la cantidad de pueblos que viven en situaciones de precariedad, pero que no se quedan en la tragedia, si no que viven su realidad desde la esperanza y la resiliencia. Estos pueblos no solo están en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo”, explica su director.

Laureana, la niña, convence a todo el pueblo para encontrar la forma de ver a su tío boxeando por el título mundial. Holguín habla al público del coraje y la persistencia de toda una comunidad que lucha por tener mejores condiciones y por aparecer en el mapa.

Los actores Elizabeth Martínez, Antonio Jiménez y Pabla Flórez lideran el elenco de esta película que ha sido filmada en la vereda de Matuya, en el municipio de María La Baja, y en la ciudad de Cartagena de Indias, con la premisa de que muchos actores eran, en realidad, vecinos de la vereda, y en casos como el de Laureana era la primera vez que se enfrentaban a una cámara.

‘La Suprema’ (Colombia, 2023) fue seleccionada para presentarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de Cine de Río de Janeiro, y su director cumple “el sueño de que mi ópera prima esté aquí en Huelva. Se me acercaron muchas personas para agradecerme, y eso para mí es demasiado. Es al revés, el que está agradecido soy yo. El mayor logro es que la gente esté conectando con la historia que contamos”.