Técnicos de Seguridad Nuclear avalan el proyecto de Fertiberia para enterrar las balsas de fosfoyesos de Huelva

Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han evaluado y dado el visto bueno al proyecto presentado por la empresa Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos apiladas en la marisma de Huelva fruto de décadas de su actividad industrial.

De esta forma, respondiendo al requerimiento realizado por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, el organismo ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica el informe sobre “Estudio de verificación radiológica de los apilamientos de fosfoyesos de Fertiberia S.A.”.

Dicho informe, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado a los periodistas el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, valida el método propuesto por la empresa y descarta que el dejar ahí el residuo “suponga un riesgo para la población”.

A espera de la decisión del pleno

Cruz ha indicado que desde el Ayuntamiento de Huelva se ha tenido acceso al informe de los técnicos del CSN que es “bastante relevante y solvente” y se está a la espera de la decisión del pleno de este organismo sobre el mismo.

“El informe apunta a lo que ya han dicho otros miembros del CSN y me tranquiliza pero no porque avale como una opción el proyecto de Fertiberia desde la óptica de este organismo y en los términos recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dando un impulso a la ejecución del mismo y a la solución del problema, sino por lo que tiene de seguridad para los ciudadanos que es lo que más me importa”, ha señalado el alcalde.

El informe “da tranquilidad”

En su opinión, es “fundamental” acometer este proyecto desde la seguridad para la ciudadanía y con “una solución real que permita acabar con los fosfoyesos y avanzar en el diseño y proyección de una nueva Huelva en la que tienen que esas hectáreas regeneradas y plenamente incorporadas a la ciudad”.

Cuestionado por si esto supondrá el fin de años de polémica, ha indicado que “lo desconoce” si bien ha dejado claro que “los científicos y los técnicos se están pronunciando y un informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear siempre da tranquilidad si dice que las balsas de fosfoyesos no suponen un riesgo para la población”.