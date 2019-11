Anticorrupción pide la entrada inmediata en prisión de cuatro condenados en los ERE por riesgo de fuga

24 horas de espera. El tribunal que dictó la sentencia de los ERE el pasado 19 de noviembre ha citado a cuatro de los condenados (los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez) para que acudan de nuevo a la Audiencia de Sevilla y notificarles el auto donde se les comunica que pueden seguir en libertad o deben entrar en prisión como ha pedido esta lunes la Fiscalía Anticorrupción en base a un posible riesgo de fuga, único argumento jurídico que en este momento procesal puede alegar.

El tribunal ha citado a los condenados a las 13.30 horas de este viernes para comunicarles la decisión. La argumentación expuesta por los fiscales ha incidido en que, además de la propia sentencia, existen causas pendientes de los condenados, que están siendo investigados en otras piezas de la macrocausa de los ERE o incluso ya con juicio fijado, caso de la pieza de Acyco, cuya celebración está prevista para septiembre de 2020, si bien han sido excluidos de otras piezas en virtud del principio 'non bis in idem' que dice que no puede juzgarse a dos personas por los mismos hechos.

Ese será el principal argumento del abogado de Antonio Fernández, que ha solicitado tiempo para poder rebatir a los fiscales. El tribunal he dado hasta las 11.00 horas de este viernes, es decir, apenas dos horas y media antes de notificarles la decisión de forma conjunta a los cuatro condenados.

Cabe recordar que Fernández y Guerrero fueron condenados por los ERE a penas de siete años y 11 meses de prisión (ambos fueron los únicos que estuvieron en prisión preventiva durante la instrucción del caso: el primero desde abril a agosto de 2012 y el segundo de marzo a octubre de 2012 y de marzo a junio de 2013 y Fernández). Viera y Márquez, por su parte, han sido condenados a penas de cárcel de siete años y un día. Sobre dos de ellos (Guerrero y Márquez) hay dictada una sentencia con penas de cinco años de cárcel por el 'caso Umax', dictada este pasado mes de mayo.

Alguna defensa ha explicado que la acumulación de condenas no debe ser tenido en cuenta para dictaminar una medida de calado como es la privación de libertad. Las defensas han alegado en líneas generales que las circunstancias personales y económicas de los exaltos cargos, algunos de los cuales está percibiendo subsidios de 40 euros, según alguna defensa, hacen "imposible" que puedan fugarse para evitar la acción de la justicia.

La Fiscalía, según fuentes del caso, no ha aclarado durante la vistilla por qué ha delimitado su petición de entrada en prisión a estos cuatro condenados, excluyendo de ese petición, por ejemplo, a José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, condenados cada uno a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por prevaricación y malversación. La petición de la Fiscalía de ingreso en prisión tampoco afectaría al resto de exaltos cargos con penas de cárcel: el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.