Océanos, piedra angular contra el cambio climático

Esta entrada al blog es para dar visibilidad y buscar apoyo para una iniciativa de la Comisión Europea que se llama EU4OCEAN para concienciar a la sociedad de la importancia de los océanos en el cambio climático. Aún viviendo en ciudades o países sin costa, todas nuestras actividades (¡todas!) están conectadas con el océano porque el planeta funciona como un sistema único y conectado (atmósfera, continente y océano). Y el océano ocupa un 70 por ciento de la superficie de nuestro planeta y juega un papel fundamental en el cambio climático, además de sufrir muchas de las consecuencias del mismo.

Ese por ello que la Comisión Europea ha lanzado el proyecto EU4OCEAN, que se construye sobre distintas temáticas/actividades llevadas a cabo por científicos y científicas de todo el continente, ONGs y sociedades vinculadas con el medioambiente a distintos niveles de la sociedad: colegios de primaria, secundaria, jóvenes y eventos para acercar la ciencia a todos los ámbitos. Por ejemplo, actividades en ferias de la ciencia, charlas de divulgación o concursos de vídeos.

Ahora mismo, además de continuar con estas actividades descritas, queremos ampliar el número de personas que lleguen a conocer de qué forma pueden ayudar al planeta en el día a día. Para ello estamos creando una nueva campaña en la que queremos alcanzar una mayor audiencia mediante la implicación de medios de comunicación, celebridades e “influencers”. Como celebridades entendemos desde chefs, escritores y escritoras, pintores y pintoras, escultores y escultoras, actores y actrices, deportistas, músicos, sumelliers, ilustradores e ilustradoras, diseñadores gráficos, directores y directoras de cine o de teatro, fotógrafos y fotógrafas, bailarines y bailarinas (contemporáneo, flamenco, … ). En definitiva, que su actividad implique seguidores en la sociedad. Por último, la palabra “influencers” creemos que no necesita una descripción, pero curiosamente es la que llega a más público joven, que son precisamente los que necesitan concienciarse de este tema al ser ellos los que más van a sufrir el cambio climático. Por ahora no hemos podido implicar a ninguno de ellos, pero simplemente porque no sabemos cómo hacerlo sin que quede perdido en los miles de mensajes que les deben llegar cada día.

Así que desde aquí, como oceanógrafa e investigadora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN/CSIC), os hago un llamamiento para hacerme llegar propuestas al siguiente correo electrónico: l.p@csic.es. A día de hoy solo necesitamos vuestro permiso para dar vuestros nombres.

Una vez que la campaña comience, os iremos indicando cómo concienciar a todos para #MakeEUBlue. ¡Muchas gracias!

En la página web podéis encontrar las diferentes formas de participar: https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/5017