Claudia González, periodista e ilustradora: 'Hasta el toto' de "estar todo el rato explicando el feminismo"

La periodista jerezana Claudia González quiere hacer reflexionar con una muestra en la que, a través de 18 ilustraciones de temática feminista, busca la provocación con un toque de humor. "Son obras del siglo XVI al XX pero con frases del siglo XXI", matiza la autora, que se basa en creaciones de artistas de la talla de Rembrandt, Da Vinci, Zurbarán o Bernini.

El título, Hasta el toto, refleja sin tapujos el sentimiento de la periodista: "Es una muestra que hay que ver con la mente muy abierta, con ganas de pasarlo bien y de reflexionar. Mi intención es que los que la vean se pregunten muchas cosas porque yo entiendo que el feminismo es así. Todos hemos sido criados en una sociedad machista y patriarcal y llega un momento en el que te tienes que preguntar muchas cosas. Estoy harta de que muchos hombres me digan que no son machistas, pero incluso yo tengo pensamientos machistas. Yo pongo siempre un ejemplo de que me enteré de que una mujer joven y guapa había llegado a un alto cargo en un importante supermercado y yo misma pensé "qué habrá hecho ésta...". Hay que pararse y pensar por qué pensamos así y hay que enfrentarlo. También reivindico no tener el complejo de reconocer que nos estamos equivocando y que hay que cambiar esto".

Quiere remarcar que "no es hasta el toto de los hombres, sino del modelo patriarcal y de tener que estar todo el rato explicando lo que es el feminismo. Me dicen que soy una mártir por decir que he sufrido machismo en todos lados y yo no voy de víctima".

En la exposición estará muy presente la abuela de la autora, que simboliza un modo particular de entender el feminismo: "Reivindico mucho a mi abuela como referente, aunque es la primera que sigue llevando a cabo las actitudes machistas. Por ejemplo, pedir después de comer que las mujeres nos levantemos a recoger la mesa. Ella ha ejercido el feminismo de otra manera, sin darse a valer y aunque no ha aprendido a leer ni escribir, ha sacado adelante a toda la familia y tiene un valor incalculable".

Tiene muy claro que "a día de hoy sigue siendo necesario hacer una pedagogía básica. Estamos hartas de que no se nos escuche y que no tengamos credibilidad para hablar de ciertas cosas. Las mujeres no estamos ocupando espacios que se nos niegan". Además, remarca que en su muestra no faltan guiños contra los roles de género y contra las agresiones sexuales.

Pero la exposición va un poco más allá y también habla de libertad sexual, un asunto que a nivel profesional le ha podido provocar alguna situación incómoda a Claudia González: "En el periodismo está mal visto hablar de sexo. Incluso me llegaron a decir que si quería escribir sobre eso era mejor que usara un pseudónimo. Si hablas de sexo parece que eres una fresca y eso pasa en pleno siglo XXI".

La exposición estará abierta hasta el 2 de noviembre en el espacio cultura Entre Ovillos de Puerto Real y la intención es que sea una muestra viva e itinerante. Son láminas enmarcadas que estarán a la venta y que irán cambiando para las exposiciones que se llevarán a cabo más adelante en Jerez, Arcos o Sevilla.