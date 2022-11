La fama es más cruel con la mujer, dice la directora italiana Tizza Covi

El mundo del espectáculo, de la televisión y de la fama resulta un mundo “cruel” para las mujeres. Así lo cree la directora italiana Tizza Covi, que concursa en la sección oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla con “Vera”, protagonizada por Vera Gemma, hija del mítico actor italiano Giuliano Gemma. “Si te haces vieja no te ofrecen papeles, y si te operas, te criticarán diciendo que te estás deformando; en ese ámbito, lo que haga una mujer siempre será lo equivocado”. “Es imposible no tener problemas”.

Covi, que ha expresado estas opiniones durante un encuentro con periodistas en el marco del SEFF, ha codirigido “Vera” con su productor habitual, Rainer Frimmel, y ha insistido en que “es verdaderamente difícil crecer en la celebridad”. Porque si ya es difícil la fama como mujer, crece si la celebridad se vive desde pequeña. Eso es lo que ha aprendido Covi con Vera Gemma, una celebridad de segunda fila en Italia por ser la hija de una leyenda del “spaghetti western”, con la que trató durante los cinco años anteriores al rodaje.

De esa relación nace el filme que lleva el nombre de la artista, una película entre el documental y la ficción: documental por el “interés por contar la verdad y por estar cerca de los personajes” y ficción, porque hay “teatralidad y dramaturgia”. En esos cinco años la directora y Vera revisaron películas de su padre, recuerdos de infancia en Almería, mientras Giuliano rodaba películas sin parar.

Prejuicios

Tizza Covi reconoce que al principio ella no prestaba ningún interés a Vera Gemma como personaje, por ser frecuente en los programas de famosos. “No me interesaba como personaje, pero unas semanas más tarde volvimos a coincidir y todo fue muy distinto, me quedé encantada con ella, y me avergoncé por haberme dejado guiar por mis prejuicios”, ha contado Covi, quien en aquel momento se propuso conocerla a fondo “evitando todos esos mecanismos que te llevan a juzgar a una persona solo por su aspecto”.

La película de Covi, quien se reconoce deudora de Fellini, “entra y sale en la realidad y en la ficción” para contar una historia, con calidez y complejidad, sobre el peso de la belleza y la fama, alejada de los escenarios de la Roma de la época dorada de 'Cinecittá' y centrada en los barrios más populares.

Esos escenarios son los que la auténtica Vera Gemma, que fue novia de un amigo de Pasolini, reconoce como los propios de su vida, mientras que los de la época dorada han servido para que Covi conteste a una última pregunta sobre si, en el futuro, será posible al menos una edad de plata: “Tengo mucha confianza en el cine; mientras haya una persona que quiera hacer cine, habrá una historia que ver”.