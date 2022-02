El proyecto de arte contemporáneo que Carmena apalabró para Madrid busca casa en Sevilla

En septiembre de 2017, la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció el acuerdo con la Fundación Sandretto Re Rebaudengo para abrir una sede en Madrid, en concreto en la nave número 9 del Matadero. Estaba previsto que dicho espacio sirviera para exponer piezas de una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa, en cuyo catálogo destacan nombres como los de Maurizio Cattelan, Damien Hirst, Cindy Sherman, Carsten Höller, Doug Aitken, Charles Ray o Anish Kapoor. Sin embargo, cuando se produjo el cambio de gobierno en dicho Ayuntamiento, el acuerdo cayó en saco roto, se cruzó la pandemia de la Covid-19 y el proyecto fue abandonado.

Ahora es Sevilla la ciudad que se halla en negociaciones con la coleccionista turinesa Patrizia Sandretto, que este martes comparecía ante los medios de comunicación en la presentación de la programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) para el 2022. Como primer acercamiento, la Fundación brindará a partir del próximo 8 de junio, en la Zona Monumental y el Claustrón Norte del antiguo monasterio de la Cartuja, un gran número de obras de artistas internacionales, muchos de ellos inéditos en Andalucía, bajo el título Extraño.

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, estuvo presente en la convocatoria para celebrar que “esta alianza con la Fundación Sandretto Re Rebaudengo es fruto de la generosidad de su presidenta, Patrizia Sandretto, una de las grandes mecenas del arte contemporáneo en Europa, y de la relevancia lograda por el CAAC en los últimos tres años, convirtiéndose en uno de los museos más activos de España”, afirmó. “Esta cita servirá como celebración del treinta aniversario del inicio de esta importante colección y, al mismo tiempo, el arranque de una cooperación que esperamos fructífera entre la Fundación Sandretto Re Rebaudengo y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico”, subrayó Del Pozo.

La vitalidad de Sevilla

Por su parte, Patrizia Sandretto, que tenía previsto entrevistarse en el mismo día con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, aseguró que tanto ella como su equipo “apreciamos mucho la vitalidad que hemos encontrado en Sevilla, estoy segura de que juntos podemos hacer proyectos increíbles”.

“Es una gran emoción y al mismo tiempo un gran honor estar en este maravilloso museo que visité por primera vez hace dos meses”, agregó, desgranando como objetivos principales de la Fundación “la promoción de los artistas, no solo exponiendo, sino financiando nuevos proyectos, así como fomentar un público cada vez más amplio para el arte contemporáneo, con talleres para los niños como para adultos y personas con discapacidad, ya que estamos convencidos de que el arte puede ayudar a todo tipo de personas. Y, por último, colaborar con otras instituciones, por eso estoy más que contenta con esta primera colaboración”.

“Yo quiero muchísimo a España, amo este país porque viví aquí cuando era muy joven, y tengo la idea de tener una sede española para nuestra colección. Sevilla es maravillosa, aún no la he podido visitar, pero lo visto hasta ahora me encanta. Y estoy segura de que esta colaboración seguirá pensando en el futuro. Andalucía es una parte de España que está ya en mi corazón”, concluyó la coleccionista, que recientemente era definida por la revista Vanity Fair como "la Peggy Guggenheim italiana", y que entre otras distinciones es miembro del Consejo Internacional del MoMA (Nueva York) y de la Tate Gallery (Londres), miembro del Consejo Ejecutivo del New Museum (Nueva York) y miembro del Comité Consultivo de Arte Moderno y Contemporáneo del Philadelphia Museum of Art.

Otras exposiciones

Cabe señalar que la Fundación Sandretto Re Redaubengo posee una sede principal en el Centro per l’Arte de Turín y otra en el Palazzo Re Rebaudengo, en Guarene, una localidad cercana a Alba, en la región italiana de Cuneo. Ya en 2014, la primera exposición de Maurizio Cattelan en España fue posible gracias a la colaboración entre la Fundación y el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga.

Junto a las obras de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, el CAAc acogerá a lo largo del año muestras de artistas como el barcelonés Antoni Muntadas (del 24 de marzo al 4 de septiembre), el utrerano Rubén Guerrero (del 7 de abril al 11 de septiembre), y la jienense Cristina Lucas (del 13 de octubre al 19 de marzo de 2023), además de una muestra de la colombiana Gala Porras-Kim. Por último, como en años anteriores, del 15 de diciembre de 2022 al 7 de mayo de 2023 tendrá lugar la exposición con obras de la colección del CAAC, que, en este caso, llevará el título Pintura pintura. Se trata de una gran exposición compuesta por obras de la colección permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y que reunirá importantes conjuntos de autores como Pérez Villalta, Soledad Sevilla o Gerardo Delgado, Ana Barriga, Juan Suárez, Curro González…, así como obras de artistas nacionales e internacionales o donaciones más recientes de artistas y galeristas como Juana de Aizpuru y Pepe Cobo.