La empresa públic Acosol mantiene el servicio de parque móvil y a todo su personal

La empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, quiere aclarar, ante la nueva nota de prensa de CC.OO. en la que se vuelven a verter medias verdades o directamente falsedades, que el número de consejeros delegados de la empresa no ha aumentado con respecto a la etapa anterior, ni los gastos en campañas de concienciación o responsabilidad social corporativa y, por encima de todo, que es falso el desmantelamiento del Parque Móvil propio, que permanece en funcionamiento, sin que se haya despedido a ni un sólo trabajador, aunque sí es verdad que se ha reducido el número de camiones operativos, teniendo en cuenta su antigüedad y continuas averías.

La estrategia de CC.OO. de denunciar situaciones que no se corresponden con la realidad, es una constante desde su derrota en las últimas elecciones sindicales celebradas en Acosol, aparentemente buscando generar una falsa confrontación con la empresa, en la búsqueda de recuperar el espacio sindical perdido.

Por parte de Acosol, no se quiere entrar en asuntos que perjudican la buena imagen de la empresa por lo que se ha evitado el debate público y el intercambio de declaraciones, pero no se pueden dejar pasar sin aclarar informaciones que son tendenciosas, cuando no directamente falsas.