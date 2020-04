Más allá del #TodoSaldráBien: así dirigirían los niños el estado de alarma

El estado de alarma ha despertado las iniciativas de miles de niños y niñas de Andalucía. Los lemas de #QuédateEnCasa o #TodoSaldráBien han servido de excusa a los más pequeños para compartir sensaciones y dibujos con la ayuda de las redes sociales de sus mayores. Pero hay muchos que han dado un paso más y se han puesto en la piel de los gobernantes, concienciando a sus vecinos y familiares de la importancia de frenar el contagio por coronavirus como "brigada especial" o, barriendo un poco para casa, otorgando un "permiso especial" al Ratón Pérez para que pueda visitar a los niños en sus casas, sin que saltarse el confinamiento le suponga multa alguna, como han decretado en sendos bandos municipales las alcaldesas infantiles de Huelva o Alhaurín el Grande (Málaga).

Desde el inicio del estado de alarma decretado en toda España, niños, niñas y adolescentes de los Consejos de Infancia de distintas localidades de Andalucía están protagonizando iniciativas solidarias y cívicas ligadas al contexto actual, incluyendo también concursos de cante, dibujo o relatos. La mayoría de las actividades recapituladas por Unicef Comité Andalucía provienen de Ciudades Amigas de la Infancia (hay 72 en total en la comunidad autónoma), una iniciativa de participación de la organización que apoya la difusión de iniciativas través de dichos consejos y centros educativos.

En Huelva, el Consejo de Infancia ha generado propuestas que el 'miniayuntamiento' ha recogido. A través de la televisión local Huelva TV han compartido el vídeo de consejos sobre el coronavirus que ellos mismos protagonizan y, más recientemente, la alcaldesa infantil, en colaboración con el Ayuntamiento, ha emitido un vídeo en la televisión local para explicar a todos los niños de la ciudad que se ha emitido un bando en el que se permite al Ratón Pérez visitar las casas de los menores a los que se les caiga un diente.

Inahia, de 10 años, es alcaldesa infantil de Huelva desde febrero. Nada más asumir el 'bastoncito' de mando ha tenido que afrontar el confinamiento y la pandemia, que ha provocado que "las actividades que teníamos planeadas las estamos haciendo desde casa", señala a este periódico. Relata que también han elaborado otro "vídeo de agradecimientos" a los profesionales que trabajan cada día en la lucha contra el coronavirus y que, sin miedo a que la acusen de prevaricación, gracias al bando que firmó el Ratón Pérez ha podido ir a su casa en estos días.

Alcaldesa y alumna

Explica que tiene dos sustitutas por si no puede atender su cargo pero la entrega al puesto como servidora pública es más que evidente, con 28 concejales que la ayudan en sus tareas de gobierno, dice. A través de la plataforma Clip Club TV, de UNICEF Comité Español y Alcantara Family Foundation, también pueden "enseñar las cosas que estamos haciendo en el confinamiento para no aburrirnos", señala. Compagina su labor de alcaldesa con las tareas telemáticas de 5º de Primaria. Su madre, Cati, reconoce que no esperaba que tuviera "esa soltura" para desarrollar su tarea como primera edil infantil.

Imagen de archivo del Consejo de la Infancia de Alhaurín el Grande (Málaga) UNICEF

En Alhaurín el Grande (Málaga) se ha nombrado a los niños y niñas del municipio como miembros de la 'Brigada de Lucha contra el Covid19', un cuerpo especial cuyas principales funciones son, entre otras, "estar pendientes de vuestras familias y amigos, por teléfono o redes, y sobre todo llamar todos los días a vuestros abuelos y abuelas para acompañarles y mostrarles vuestro cariño y aliviar su soledad estos días". En este pueblo se ha autorizado "a todos los personajes de cuento" a visitar a los menores en sus hogares, eso sí, "con la condición de que lo hagan con seguridad, lavándose las manos con el equipo de protección adecuado". También se han aprobado iniciativas similares con el Ratón Pérez en Conil (Cádiz), Algarrobo (Sevilla) y algunos pueblos de Córdoba.

Otro ejemplo de decisiones durante el confinamiento ha sido el de Fuentes de Andalucía (Sevilla) donde han organizado un 'Corona Talent', un talent show donde los niños del municipio han demostrado sus capacidades artísticas desde casa bajo la organización del Ayuntamiento y articulado a través de Facebook y la televisión municipal. Los miembros del Consejo de Infancia ejercieron de jueces de un concurso que ganó Lucía Márquez, de 11 años.

"Cuando me enteré me hizo mucha ilusión", comenta a este medio tras su victoria en el concurso con la canción 'Con las miel en los labios' de Aitana, "mi cantante favorita". El confinamiento "por una parte me gusta y por otra no porque no veo a mis amigos. Ya volverá todo a la normalidad y saldremos a la calle", confía.

Chyntia, de 12 años, de Barbate (Cádiz) UNICEF

En Barbate, Cádiz, los niños de la localidad están retratando sus impresiones sobre cómo están viviendo la cuarentena en vídeos, relatos y dibujos con los que participan en el concurso 'Mi experiencia sin salir de casa'. Como hizo Chynthia, de 12 años, que no pertenece al Consejo de Infancia pero ha participado en la iniciativa y, además, con sus compañeros de clase han grabado un vídeo para agradecer a sus profesores el trabajo que están haciendo estos días. "Les gustó mucho", asegura.

Esta niña explica a este periódico que lleva "regular" el confinamiento pero que supo expresar en su relato cómo era y es su día a día antes y después de decretarse el estado de alarma. Chynthia decidió hace unos días llevar hasta sus vecinos el sonido de su trompeta durante su salida al balcón a las 20.00 horas. Toca en la banda municipal junto a su hermano mayor, de 17 años, que toca la tuba. "Nos ha salido artista", presume su madre, Isa.

Hay otras localidades que han puesto en marcha iniciativas de este tipo. Desde el Consejo de Infancia y Adolescencia de la localidad granadina de Alhendín ofrecían su vacuna contra el virus con su propia campaña de concienciación con mensajes que ellos, y los demás niños y niñas de la localidad, han dibujado bajo el lema 'Yo me quedo en casa' plasmada en este vídeo. 'Todo va a salir bien' porque la vacuna, dice, "la vacuna está en nosotros".

Los niños de #Alhendín nos ofrecen su vacuna contra el 👑virus, llenar las redes de fotos recordando lo más importante “quédate en casa🏡 por ti, por mi, por tod@s”. Todo va a salir bien ✌🏼, la vacuna está en nosotros. Con el hashtag #Alhendinsequedaencasa#YoMeQuedoEnCasapic.twitter.com/kZ6v5hviuc — UNICEF Andalucía (@UNICEFAndalucia) March 14, 2020

El Consejo de Infancia y Adolescencia de San Juan del Puerto, en Huelva, lanzaba su propia campaña, con carteles y vídeos, pidiendo a todos los vecinos que se quedaran en casa para luchar contra el coronavirus. Bajo los conocidos lemas #TodoIráBien o #QuédateEnCasa siguen recogiendo los testimonios de niños y niñas del municipio para sumarlos a la campaña.

Por otro lado, el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Luque, en Córdoba, a través de las Escuelas Deportivas, realizó con el Ayuntamiento un proyecto para agradecer lo bien que se están portando todos los niños del pueblo y compartirlo en un vídeo:

En Cazalla de la Sierra (Sevilla) se están portando especialmente bien durante la cuarentena y el ayuntamiento ha decidido reconocérselo entregando distinciones por buen comportamiento. Por ejemplo, Pedro, Carmen, Rosa y Lino ya han recibido su diploma.

Por su parte los niños, niñas y adolescentes de Almuñécar y La Herradura se quedan en casa y nos animan a todos para que hagamos lo mismo en un vídeo que han colgado en el perfil de Facebook del Ayuntamiento. Además se han propuesto llenar de color su pueblo con dibujos para dar ánimo durante el confinamiento por coronavirus. También están volcados en cocinar con la iniciativa 'Cocina de la abuela', promovida por el Ayuntamiento, para que los niños de la localidad cocinen recetas tradicionales y las difunden en redes. Una de estas cocineras infantiles le envió a los bomberos su bizcocho, en agradecimiento al trabajo que están haciendo.

El CEIP Príncipe Felipe de Umbrete (Sevilla) no quiso faltar a la Carrera Solidaria que organizan cada año para colaborar con UNICEF y el proyecto Gotas para Níger pero de manera virtual. Así que hicieron la tradicional Carrera del Agua desde sus casas porque "corazón y ánimo siguen adelante para ayudar a los que más lo necesitan".