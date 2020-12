De El Ejido de toda la vida

Mi hermana tiene 20 años, los cumplió en febrero, y estudia Periodismo. Este año con eso del confinamiento hemos pasado mucho más tiempo juntas; me gusta cómo me explica las cosas. Está haciendo un trabajo y la he visto hacer gestos raros y ponerse muy seria al ver unos artículos del periódico de no se qué aniversario; tiene también escaneados periódicos de cuando ella nació; algo le pasa. Me acerco a preguntar.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión