“Walk the world” o cómo recorrer España para “cumplir un sueño” y contarlo en Youtube

El ruido de la cafetera hace difícil la conversación con José Calaco, 'Walk the World' en redes sociales. Lo que para el resto es una incomodidad, para este joven extremeño de 21 años es casi un regalo. Tras más de dos meses caminando en solitario, escuchar sonidos cotidianos como el de un café al hacerse casi le resulta un obsequio para los sentidos. Lleva más de 1.300 kilómetros recorridos de un sueño que empezó con la motivación del que se sabe sin más responsabilidades que las de poder cumplir sus metas.

Tras recorrerse prácticamente toda Andalucía, conversamos con él en una cafetería de Granada a la que ha ido a parar por la misma casualidad con la que está conociendo a gente durante su trayecto y viviendo experiencias que nunca olvidará. José salió de su pueblo natal, Alcorchel (Badajoz) el pasado 6 de octubre y no pretende regresar hasta dentro de diez meses como pronto. Antes de volver a su localidad, 'Walk the World' quiere haber mostrado cientos de rincones de la España peninsular a través de los vídeos que publica a diario en Youtube, Instagram y Tik Tok y que son el fruto de toda una aventura.

Hablando con él se nota que José Calaco está hecho de otra pasta. Mantiene los ojos abiertos durante toda la conversación y en ellos se aprecia el brillo propio de quien está viviendo un momento inigualable. Huye de sentirse especial por estar recorriendo la geografía española con la única ayuda de sus propios pies y de un carrito de 50 kilogramos de peso, en el que lleva todo lo imprescindible. “Todo esto surge porque siempre lo había soñado”.

Cuando tenía 14 años, hizo el Camino de Santiago junto a su hermana mayor y aquello le cambió la vida: “Me dejó fascinado”. Tanto que repitió años después e hizo la ruta en solitario, llegando a cumplir los 18 años durante el trayecto. “Siempre he querido hacer algo en el que el transporte fuesen únicamente mis pies y que me permitiese estar cerca de la naturaleza. Así que me decidí y de ahí nació mi interés por esta aventura”.

Viviendo un sueño

Pero de la idea a la práctica siempre hay un camino y en el caso de José este ha durado más de un año. “Ha sido un proceso muy gradual, pero la decisión la tomé en agosto de 2021. Desde entonces he estado planificándolo. Cuando acabé mi FP de realización en Asturias, me preguntaba qué podía hacer, porque trabajo no iba a encontrar y como siempre había tenido este sueño me dije que era el momento. Soy joven, apenas tengo responsabilidades y tengo fuerza de voluntad”.

“Tengo muchos motivos para hacer el viaje, pero el principal es que es mi sueño, pero también que todos los viajes que se suelen hacer virales lo son porque alguien está viajando por todo el mundo y yo me preguntaba ¿y por qué no por España? Si tenemos muchos sitios que merece la pena conocer. Mi voluntad es enseñarle al mundo los sitios más desconocidos de nuestro país. Tenemos muchísimos paisajes increíbles. Sin ir más lejos, Sierra Nevada. Vas caminando y giras una curva y de pronto te encuentras con esa montaña tan bonita”, admite José.

Para poder costearse un viaje que puede salir por más de 6.000 euros, ha estado trabajando durante diez meses como repartidor de pizzas y ha hecho uso del dinero de dos becas educativas y parte de sus ahorros. “Me he inspirado en otros viajeros (Ride me five, SoyTribu o Los Viajes de Walliver) y ellos suelen decir que gastan unos 20 euros al día, pero yo me he propuesto gastar 10”. De esta forma, confía en que tendrá suficiente capital para llegar sin apuros al final de una ruta que realmente no tiene fecha. “Me fastidia no poder probar la comida que me gustaría en cada sitio con sus platos típicos. Me apaño yendo a lo más barato que son los supermercados o los menús del día”.

Un ejercicio de superación

“Hay días en los que avanzo mucho y hago hasta 40 kilómetros andando, pero también tengo que parar si me pongo malo o las condiciones del tiempo son malas”. Sin ir más lejos, recuerda cómo vivió uno de sus peores momentos en Jabugo (Huelva). Allí le atrapó una tormenta eléctrica que le hizo temer por su vida. “Acampé en un mirador rodeado de árboles y sentí tanto miedo que tuve que llamar al 112”. Un rayo llegó a caerle a menos de 300 metros de distancia. “Era como si la vida me estuviese diciendo que yo no tenía que estar allí”.

En momentos como ese, es cuando más echa de menos a su familia y sobre todo a su pareja. “Sin ella yo no estaría hoy aquí”. Especialmente por lo duros que fueron los primeros días de su ruta desde Badajoz. Llegó a pinchar una de las ruedas de su carrito y las dificultades se fueron acumulando en aquellas jornadas. “He pensado en abandonar más veces de las que me gustaría reconocer, pero siempre me digo que tengo que seguir adelante”.

Cuando realizamos esta entrevista ya ha recorrido Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén y Granada. En esta última ruta, entre la capital jiennense y la ciudad de la Alhambra, ha empleado menos de una semana, siempre caminando por senderos o carreteras nacionales. “He pasado por algunas en las que había mucho tráfico y se llega a pasar miedo”. Los cien kilómetros que separan Jaén de Granada, sin embargo, no le han parecido excesivamente difíciles. “Ha sido una de las rutas más cortas en realidad”.

Cualquiera diría que lleva más de 1.300 kilómetros caminados porque dice tener los pies en buen estado. “Los primeros días tenía ampollas, pero ahora se han convertido en durezas que me ayudan a que no me duelan”. Un sacrificio que no le pesa porque es un sueño que además cada día comparte con más personas. “La recepción de la gente está siendo genial. Casi todos me mandan mensajes de ánimo y hay muchas personas que me ofrecen sus casas”. De hecho, en San Juan del Puerto (Huelva), durmió en casa de una mujer que era precisamente de su pueblo natal de Badajoz. Entonces solo llevaba nueve días de caminata. Ahora lleva más de 60.

Haber elegido Andalucía como su primer destino después de Extremadura tiene un motivo claro: aprovechar el buen tiempo. Consciente de que parte de su viaje tendría lugar durante los meses más fríos, lo ha organizado de tal forma que la zona sur y mediterránea de la península coincidan con esas fechas. Sin embargo, eso no le ha evitado tener que dormir en condiciones muy adversas. “Recuerdo que en El Torcal (Málaga) estuve a -1ºC y mi saco de dormir apenas me daba 10ºC. Fue una noche muy dura”.

Casi tan dura como el recorrido que tuvo que hacer desde Cádiz hasta Málaga. “En principio decidí ir por la costa, pero cuando comprobé que solo había autovías, tuve que cambiar la ruta e ir por el interior, lo que me obligó a pasar por zonas como Ronda”. Un lugar precioso de la provincia malagueña, pero que tiene desniveles muy complicados para caminar con un carrito tan pesado. “Llegué a subir pendientes de hasta 17 grados”.

Dormir al raso

Duerme en su tienda de campaña la mayor parte de las veces, salvo cuando llega a algún pueblo o ciudad en la que alquila alguna habitación o un seguidor le ofrece su casa. Sin embargo, lo que para el resto podría suponer un contratiempo, para José de 'Walk the World' es un placer. Le encanta acampar. “Mi momento favorito del día es la acampada. Hasta cierto punto sientes algo de miedo porque me he quedado en algunos sitios en los que he escuchado ruidos raros, pero yo no me salgo de la tienda porque tampoco sé si lo que sucede fuera es imaginación mía”.

El criterio para dormir en determinados lugares es buscar siempre lugares “escondidos” y preferentemente “lejos de la carretera”. “A veces se hace de noche y te tienes que poner en el primer sitio que encuentras porque al ir andando se tarda más. Me muevo a 5 kilómetros a la hora y si no encuentro un lugar propicio, no puedo dormir”. Como hace jornadas de siete u ocho horas de caminata, la gestión de su tiempo es esencial. Sobre todo ahora que hay menos luz solar. “Aprovecho desde el amanecer hasta el anochecer para andar”.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, José sí tuerce el rostro al hablar de ella. “Aunque nunca ha sido nada que me apasionara, pienso en el día 25 de diciembre o en Año Nuevo y me da pena. Eso está siendo difícil de llevar”. Por fortuna para él, las personas con las que está coincidiendo y los paisajes que está conociendo le compensan los malos ratos. “Han llegado a hacer una colecta para pagarme un hotel y la comida del día”.

Prefiere no pensar en el futuro porque confiesa que es una persona que tiende a cambiar mucho de planes. Lo que sí tiene claro es que quiere volver a casa y vivir un tiempo dentro de la rutina, haciendo vida con su pareja y aburriéndose si es necesario tirado en un sofá. Tampoco descarta repetir la ruta con otro medio de transporte para mostrar aquello que se le está quedando atrás. “En mi cabeza hay otros proyectos porque esto engancha bastante”.

De momento, José Calaco o 'Walk the World' piensa seguir cumpliendo su sueño y no descarta encontrarse con amigos y familiares en algún punto de su ruta. La ambición por descubrir y su ilusión por llegar a donde poca gente se atrevería a hacerlo, son los dos motores que mueven a un joven de 21 años que sin duda inspira. Pese a su juventud, su calma al hablar y la felicidad que transmite al estar viviendo esta aventura, dejan claro que su ruta puede llevarle mucho más allá de la geografía española. El mundo, literalmente, está a sus pies.