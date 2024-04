La Plataforma Andaluza por la Mayoría Social pide a Pedro Sánchez “no ceder al chantaje” y continuar en su puesto

La Plataforma Andaluza por la Mayoría Social comprende las razones que motivan “el hartazgo” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero también considera que “debe hacer frente a este grave reto, no ceder al chantaje, y continuar en su puesto”. “Abandonar por motivos personales no sólo no servirá para calmar las aguas de la débil democracia española, sino que las agitará aún más en favor de los golpistas”, asegura la plataforma en un comunicado.

“La democracia española está siendo sistemáticamente socavada por grupos de presión que, habiendo capturado el Estado desde tiempos muy lejanos, no pueden tolerar que gobiernos progresistas atenten contra sus expectativas económicas y políticas. En otros momentos se sirvieron de violentos golpes de estado; hoy se sirven para el mismo fin de determinadas instancias mediáticas y judiciales”, relatan.

Desde la plataforma insisten en que “hemos asistido en los últimos años a un rosario de actuaciones prevaricadoras y de bulos contra organizaciones y líderes de la izquierda española” y ahora es el presidente del Gobierno “el objetivo de la caverna en consonancia con la deriva fascistizante del capitalismo mundial”. “El ataque prevaricador al presidente y a su familia ha sido tan repugnante que le ha hecho pensar si le merece la pena seguir gobernando este país”.

También “hay algo de positivo, sin embargo, en el anuncio del presidente: la apelación a la ciudadanía a defender los valores de la libertad y del progreso social”. Para la plataforma “ese es el camino que se han trazado las organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas que forman parte de la plataforma desde su constitución, relacionadas con el único objetivo de lograr la implantación de políticas útiles para la gente”.

“Por considerar que el ataque barriobajero de las derechas y sus lacayos atenta no sólo contra la dignidad del presidente y de su familia, sino también contra el legítimo gobierno de coalición progresista y contra los derechos de la mayoría social, trabajaremos con más tesón si cabe desde Andalucía en favor de una España más justa y plenamente democrática”, concluye el comunicado.