Una plataforma “por la mayoría social”, el reto de la izquierda andaluza de tejer “unidad” como frente contra Moreno

La Plataforma andaluza por la mayoría social nace de la “indignación” compartida por un grupo de progresistas que sueña con una Andalucía “con más servicios públicos, más derechos sociales, más igualdad y más futuro”. Entre ellos, catedráticos como Carlos Arenas o Miguel Toro, que pasaron de hablar sobre los problemas de Andalucía a actuar en busca de soluciones “que beneficien a la mayoría social”. Para ello, fueron “tirando del hilo” hasta tejer una plataforma respaldada por 16 organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas y políticas, que ha logrado reunir por primera vez a los principales partidos de izquierdas (PSOE, Podemos y Sumar) en un frente común contra las políticas del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

La presentación oficial de esta iniciativa se ha celebrado este lunes 18 de marzo en el centro cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta de Sevilla, sobre los terrenos donde se levantaba “la antigua cárcel franquista de la Ranilla”, como ha recordado la periodista María Iglesias, quien se ha encargado de conducir el acto junto a su colega Roberto Lakidain. En nombre de la plataforma, sólo ha intervenido Carlos Arenas, si bien ha contado con la compañía en el público de representantes de todas las entidades firmantes, como el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, o la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López.

“La indignación se convierte en insoportable desde el momento en que todo lo que ha construido el PSOE en 40 años lo está dilapidando el PP estos últimos cinco años”, ha resumido uno de los promotores de la iniciativa. Desde su condición de historiador, Arenas ha recordado el espíritu de unión que inspiró la Platajunta, aquel organismo unitario también impulsado por fuerzas progresistas en 1976 como oposición al régimen dictatorial. Episodio de la historia de España que le ha servido para lanzar un mensaje a sus compañeros: “Hace 50 años que no sucedía algo así, no podemos defraudar, la mayoría social demanda unidad”.

“Coalición de ilusión electoral” mejor que coalición electoral

Al igual que la Platajunta, la Plataforma andaluza por la mayoría social parte de la firma de un manifiesto, que sirve como “punto de partida” y como hoja de ruta para guiar los pasos que se han marcado seguir dando hasta la próxima convocatoria electoral en Andalucía. Precisamente, el acto de presentación ha servido para definir las líneas de actuación (extender el proyecto a nivel provincial e implicar a expertos para elaborar propuestas de mejora), así como para sembrar el germen de lo que esperan sea un “revulsivo capaz de concienciar a la ciudadanía de que es posible el cambio político en Andalucía”. Y también para aclarar lo que no es. “No es una coalición electoral”, han remarcado desde la plataforma.

En su lugar, han optado por asumir el término “coalición de ilusión electoral” con el que los ha bautizado Roberto Lakidain, haciendo alusión a la vocación de “fundar una nueva Andalucía” que apueste “por la mayoría social”, frente a la mayoría absoluta que ostenta el PP de Juan Manuel Moreno. En resumen, aunque la plataforma descarte una perspectiva electoral conjunta, el objetivo que les une es el de movilizar a la gente de izquierda en aras de abonar el terreno social para propulsar un vuelco político en las próximas elecciones autonómicas.

En este sentido, el líder socialista en Andalucía, Juan Espadas, al terminar el acto, ha descrito así “el germen” que ha sembrado la plataforma este lunes: “Lo que hoy se empieza a dibujar aquí es que la gente empieza a ver que una mayoría absoluta de la derecha no es la mejor solución para Andalucía, empieza a hacer una reflexión crítica, en voz alta, de lo que está ocurriendo, que no es ni de lejos el cuento de hadas que nos cuenta Moreno Bonilla, se trata más bien los problemas de la gente y la falta de un proyecto de verdad, un proyecto ambicioso, un proyecto para Andalucía, para los andaluces y las andaluzas, un proyecto que tenga futuro, no simplemente estar encantados de conocerse y sin aportar realmente soluciones a los problemas reales”.

Hasta ahora, el PSOE andaluz nunca se había adherido a una plataforma de estas características, fundamentalmente porque ha sido el partido que ha pilotado la Junta casi 37 años seguidos. Sin embargo, al haberse consolidado los populares como primera fuerza político y al no vislumbrar visos de cambio, el partido de Juan Espadas ha abrazo la iniciativa que alumbra la plataforma por la mayoría social en pos de “construir una alternativa” al actual presidente andaluz.

Junto a Espadas, se han dejado ver otros rostros de la política andaluza como la portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, la parlamentaria Alejandra Durán (Podemos), el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, o el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba.

Trabajo, cultura y prosperidad

Los propósitos fijados implican trabajar desde “la unidad”, pero también desde la “autocrítica”. “Va a hacer falta mucha autocrítica y renovación para ganarse la credibilidad y confianza de la mayoría social en la que es posible tener esa alternativa”, ha subrayado María Iglesias. Tampoco Carlos Arenas ha obviado la división que ha lastrado históricamente a los movimientos de izquierda. “No podemos trabajar de espaldas a unos o en frente de otros”, ha advertido el catedrático dirigiéndose a las formaciones políticas que integran la plataforma, pero también al resto de colectivos y asociaciones que la conforman (Marea Blanca, Facua, la Federación Andaluza de Memoria Democrática, la Asociación Redes o la Fundación Savia, entre otros).

Por lo pronto, según ha confesado este promotor de la iniciativa, “no ha habido dificultad ninguna” en poner de acuerdo a las diferentes entidades y personalidades que secundan la plataforma. “Parece que estaban esperando a que algo así surgiera”, ha apostillado Arenas, después de que se proyectara un vídeo en el que se ilustraban los problemas que arrastra Andalucía, algunos endémicos como una tasa de paro del 17,6% o una de riesgo de pobreza y exclusión social del 37,5%, y otros de actualidad como el millón de andaluces en listas de espera en la sanidad pública.

Para revertir esos lastres, la plataforma por la mayoría social plantea una serie de soluciones que giran en torno a seis bloques temáticos: el sector público como eje vertebrador; el ejercicio de los derechos y de las oportunidades en condiciones de igualdad para las clases, generaciones, géneros e inmigrantes excluidos; la defensa del protagonismo político de la mayoría social, la sociabilidad inclusiva, la información veraz, la cultura feminista y el compromiso cívico; el cambio de modelo productivo en favor de un desarrollo auto-centrado y sostenible y el empleo de calidad; la protección del ecosistema y una regulación transparente y equitativa de los recursos hídricos, así como políticas de desarrollo contra el despoblamiento del medio rural; y un encaje igualitario de Andalucía en la España federativa y en la Comunidad Europea.

Todo ello lo resume Arenas –parafraseando a su tocayo Carlos Cano– en “que haiga trabajo, cultura y prosperidad”. “El dinero público no puede ir a parar a los bolsillos de las empresas privadas, necesitamos gobiernos de izquierdas que gestionen lo público en favor de la mayoría social”, ha defendido el autor de Lo andaluz: historia de un hecho diferencial. “Necesitamos otro modelo económico autocentrado, soberanista, que luche contra los problemas de la juventud y por su futuro”, ha añadido el historiador para terminar abogando por trabajar conjuntamente en lograr que “la gente que no vota o que vota en contra de sus intereses vuelva a confiar en nosotros como en los años 80”.

Así pues, el acto de presentación de esta iniciativa que nació de una indignación ha concluido con un deseo también compartido: “Ojalá que este germen arraigue y se gane la credibilidad y apoyo masivo de la mayoría andaluza”.