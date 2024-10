El PSOE andaluz declara la “emergencia social” del sistema de dependencia y se manifestará este sábado junto a CCOO

“Emergencia social” del sistema de la dependencia en Andalucía. Es la 'declaración' que ha hecho el PSOE en el arranque de esta semana su secretario general, Juan Espadas. En rueda de prensa junto a líder de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha anunciado que su partido apoyará las movilizaciones anunciadas la semana anterior por el sindicato, previstas para este sábado 26 de octubre, para denunciar el “desmantelamiento” en la prestación del servicio instaurado en España en 2006, que en nuestra comunidad autónoma tiene “un causante con nombre y apellidos”, en alusión al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a quien Espadas ha vuelto a bautizar como “el enemigo público número 1 de la dependencia en Andalucía”.

Espadas ha recordado el papel del ahora máximo dirigente andaluza cuando era secretario de Estado de Sanidad y Servicios Sociales, entre 2012 y 2014, para “dañar” al sistema y participar de los “recortes brutales” del Gobierno de España en la etapa de Mariano Rajoy como presidente estatal. En la actualidad, Andalucía “tiene más recursos que nunca” y, pese a ello, “mintió a sabiendas en sede parlamentaria” el pasado jueves cuando exigió que Pedro Sánchez cofinanciara el sistema al 50% “como en el País Vasco”.

Como ha informado elDiario.es Andalucía en su edición de este lunes, los números de la dependencia en nuestra comunidad autónoma desmienten la infrafinanciación que viene denunciando el pesidente de la Junta. La cofinanciación del Gobierno de España respecto a Andalucía fue en 2023 del 37,74% (el porcentaje más alto de todo el país), mientras que en Euskadi fue del 16,05%. Además, para exigir a Sánchez el 50-50, Moreno se fijó en la inversión prevista por la Junta para 2024 (no la de 2023) que, según la Consejería de Inclusión Social, asciende a 1.211 millones. Para hacer esa regla de tres habría que esperar a finalizar el ejercicio, según lo recogido en el decreto de 2013 que reguló el nivel mínimo de protección establecido en la Ley de Dependencia de 2006, que establece una financiación compartida al 50% entre el Gobierno y las comunidades autónomas. No se cumple ahora, pero tampoco cuando estaba en las manos del propio Moreno como secretario de Estado de Sanidad y Servicios Sociales.

El “recurso” del agravio

Según denuncia Espadas, el dirigente andaluz “quiere lesionar la igualdad de oportunidades y la suficiencia de recursos” cuando la comunidad está más del doble por encima de la media nacional en días de espera para acceder al derecho, con 609 días. “Si el sistema está tnsionado en España, en Andalucía ha estallado”, ha comentado Espadas, quien acusa a Moreno de “cargarse” el sistema, buscando “otro responsable de lo que es su gestión” al recurrir al “agravio comparativo” entre autonomías. Los datos dicen que Andalucía recibió en 2023 un 37,74% del gasto totaal por parte del Gobierno, siendo un 16',05% en el caso de Euskadi o de algo más del 23% en Catalunya.

La Junta reconocía hace menos de un mes que ha subido la media de espera, algo que también vino a asumir la consejera Loles López, que defendió la nueva gestión de la dependencia en Andalucía, implantada desde marzo, pese a que sube la espera y caen las prestaciones. La lista de espera total de personas pendientes de recibir su prestación es de unas 60.000. Según denunció el otro día CCOO, la administración se está centrando en reducir la lista de espera de personas pendientes de PIA y de prestación efectiva, por lo que la lista de las personas pendientes de resolución de grado se ha incrementado.

El líder del PSOE andaluz se ha detenido en ese punto, que “genera efectos demoledores” ya que “mucha gente está muriendo sin poder ejercer el derecho”, unos “4.000 habrán fallecido este año” según ha lamentado. También ha puesto hincapié en el “filtro de altas” en el sistema, gestionado “de forma opaca” por la Junta ya que “se ha parado la entrada del registro de demandantes”, de ahí el menor número de solicitudes en los últimos meses. “Eso es muy grave” ya que Moreno “juega con las estadísticas para que no se le vayan más las cifras”. “Las altas no se están tramitando, se meten en un cajón, se dilatan y por eso hay menos solicitudes”, ha incidido Espadas.

Al igual que ya denunció CCOO, Espadas ha pedido al Gobierno andaluz “que se retire la Orden que está preparando con un incemento del copago” que deben asumir las familias o las personas dependientes al tiempo que “reduce las aportaciones” de la propia Junta. “Muchas familias no van a poder pagarlo”, ha insisitido, denunciando al tiempo las condiciones laborales de las trabajadras del sector, tanto en la agencia pública como en las empresas subcontratadas, “desprofesionalizando” el sistema y provocando una “ruptura” con la estabilidad laboral en el sector.

“Que deje de hacer cambalache”

Por su parte, Nuria López ha vuelto a denunciar las “decisiones políticas en solitario” por parte del Gobienro a la hora de gestionar la dependencia y que “van torpeando y minando cada día más” el sistema, con “enormes” listas de espera “de más de dos años” para algunas personas, incluso algunas “nunca llegan a ejercer su derecho”. La citada Orden “va a aumentar el copago”, ha abundado com ya hizo el otro días, “con casos de dependientes que van a tener que afrontar más del 60% del servicio de nueva contribución”.

En el aspecto puramente laboral, López ha insistido en que el convenio colectivo de determinadas trabajadoras “lleva 17 años sin actualizarse”, con “salarios raquíticos” en algunas empresas que se encargan de desarrollar el sistema e, insistió, “cambios de normas para ocultar las dificultades del sistema” que está “generando distorsión” en un sistema que, en líneas generales a juicio de López, “está ”manga por hombro“.

En cualquier caso, CCOO pide a Moreno “que deje de hacer cambalache” y “que no suba los aportes de las familias”. Al tiempo ha solicitado “que negocie el incremento de las plantillas y la subida de los convenios”, y “que se cumpla en las contratas”, denunciando en esos aspectos laborales que “la Junta no cumple, no sube el precio/plaza, no hay refuerzos en los servicios sociales comunitarios y no se cubren las vacantes”.

El sindicato anunció movilizaciones para 26 de octubre, a sumar a las previstas por el propio sector, avanzadas en este periódico. Trabajadoras de la dependencia del sindicato CGT se plantaron en San Telmo el viernes tras una marcha a pie desde Málaga a Sevilla pidiendo “cuentas a Juanma”. “El sistema de cuidado y la protección a personas dependiente se está debilitando, y desde UGT Andalucía, decimos basta. Se está sobrecargando a las familias ante la falta de un apoyo institucional adecuado y muchas han tenido que asumir la carga de cuidar a sus miembros dependientes”, ha denunciado otro sindicato, UGT, también la pasada semana.