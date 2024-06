Rumbo a París 2024: un total de 26 deportistas andaluces preseleccionados para los Juegos Paralímpicos

Un total de 26 deportistas andaluces han sido preseleccionados para competir en los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024, una cita que tendrá lugar en la capital francesa del 28 de agosto al 8 de septiembre. La presentación oficial se ha llevado a cabo este lunes en Sevilla y ha contado con la presencia del consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, junto con Julián Rebollo, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español. Además, han asistido deportistas preseleccionados de la talla de José Manuel Ruiz (tenis de mesa) y Gerard Descarrega (atletismo), quienes han representado a sus compañeros andaluces durante el acto.

Representación Andaluza en París 2024

José Manuel Ruiz, veterano del tenis de mesa y actualmente clasificado para los Juegos de París, ha compartido su entusiasmo con los asistentes: “Lo que queda de aquí a París lo llevo con mucho trabajo, mucha ilusión”. Ruiz ha recordado con felicidad su evolución desde aquellos Juegos Paralímpicos de Atlanta en el 96 con tan solo 17 años. “Lo estoy viviendo de forma totalmente distinta, esas ganas de vivir cada entrenamiento me están dando ese extra para preparar cada entrenamiento y cada competición de aquí a París”, ha reconocido el deportista. Asimismo, el deportista ha destacado la importancia social de este tipo de competiciones: “Para mí, lo más importante es que la sociedad y sobre todo los niños nos vean como ejemplo y crean que es posible, no importa tanto el ganar la medalla como el dar tu mejor versión”, ha concluido.

Gerard Descarrega, destacado atleta con discapacidad visual, ha comunicado su reciente lesión y cómo puede afectar a su participación en la competición: “Me rompí hace cuatro meses el talón de Aquiles, en mi deporte en cuatro meses es casi imposible llegar a correr. No obstante, me quedan tres meses en los que estoy en rehabilitación para intentar llegar en las mejores condiciones posibles”. Aunque no tira la toalla, Descarrega ha afirmado que en caso de que llegue la hora y no alcance las condiciones físicas necesarias para participar, iría “solo por vivir la experiencia”. “Para mí es la leche, estar en los juegos es la máxima categoría a la que podemos aspirar a nivel de orgullo. Fastidia mucho lesionarse un año así porque es la competición máxima y a lo que más aspiramos”, ha reconocido el atleta.

Plazas aseguradas y disciplinas participantes

Actualmente, España tiene aseguradas 94 plazas de clasificación para los Juegos Paralímpicos de París, distribuidas en 11 modalidades deportivas, incluyendo natación (31), baloncesto en silla de ruedas (24), atletismo (15), tenis de mesa (10), piragüismo (6), boccia (2), taekwondo (2), ciclismo (1), remo (1), tiro (1) y tiro con arco (1). Este número se espera que aumente en los próximos meses con la inclusión de otras disciplinas como triatlón, judo, tenis en silla de ruedas, bádminton, esgrima en silla de ruedas y halterofilia.

El Comité Paralímpico Español se ha fijado el objetivo de clasificar a aproximadamente 140 deportistas, de los cuales 125 son atletas con discapacidad y 15 son de apoyo, como guías o pilotos. Además, busca igualar o superar el medallero conseguido en los Juegos de Tokio 2020, donde la delegación española logró alzarse con 36 medallas y 102 diplomas.

Próximas fechas y selección final

Al evento celebrado este lunes en la capital andaluza también han asistido otros atletas andaluces preseleccionados, como Cisco García (tenis), Diego Lardón, José Cristóbal Ramos y Carmen González (triatlón), así como Sara Fernández, Guillermo Rojo y José María Marvizón (atletismo).

La lista definitiva de los deportistas que representarán a España en los Juegos de París 2024 se dará a conocer el próximo 15 de julio, y contará con una selección de los más de 250 preseleccionados a nivel nacional, siguiendo los criterios establecidos por el Comité Paralímpico Internacional, el Comité Paralímpico Español y las Federaciones Deportivas Españolas.