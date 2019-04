El alcalde de Coripe defiende la 'quema' de Puigdemont: "Es una sátira, no tenemos nada en contra de los catalanes"

El alcalde de Coripe (Sevilla) ha defendido la tradición que vive la localidad cada Semana Santa con la quema de un muñeco que representa a Judas, y que este año ha sido el expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. "Esto es todos los años. Aquí no se está matando a nadie. Es una crítica. El año pasado se salvó y este año no. Es una sátira, no tenemos nada en contra de los catalanes".

En conversación telefónica con eldiario.es Andalucía, el primer edil de esta localidad sevillana de unos 1.300 habitantes ha dicho que el personaje público que representa al Judas "no lo decide el Ayuntamiento, sino una asociación de madres y padres para los niños que van de viaje de fin de curso". "No hay que darle más importancia que la que tiene. Esto tiene una ventaja: ya no van a quemar al rey en Catalunya, me van a quemar a mí", bromea.

"A cada uno le molesta lo que le puede molestar. Hace un montón de años le tocó a Sabrina. Por aquí han pasado Felipe González, Tony Blair, Aznar, etc. Es una sátira, no hay que dar más explicaciones. Cada uno que se lo tome como quiera tomárselo. Yo soy del PSOE y digo que lo de Catalunya se tiene que arreglar con diálogo, pero este señor está huido de la justicia. Esto es todos los años".

Preguntado por si la justicia pueda tomar alguna consideración al respecto, coo ya ocurrió cuando se utilizó la imagen de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, por la que el propio alcalde tuvo que declarar ante la Fiscalía, Pérez señala que no tendría "ningún problema" si se abrieran otra vez diligencias y que "aclararía lo que hubiera que aclarar, para eso está la justicia. No tenemos nada en contra de los catalanes. Esto hay que venir a verlo", insiste.