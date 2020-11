La Diputación de Sevilla presenta un presupuesto para 2021 "expansivo" que atribuye a la supresión de reglas de gasto

Son 471,76 millones de euros. Es la cifra del presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla para el próximo año 2021. Unas cifras comprometidas "con los ayuntamientos y con la gente, unas cuentas que recogen las principales demandas de los alcaldes y alcaldesas en estos tiempos de pandemia”, como ha explicado este martes en la presentación el presidente del organismo provincial, Fernando Rodríguez Villalobos.

Son unas cifras que llegarán al Pleno del próximo 19 de noviembre “con el aval de haberlos negociado y consensuado hasta la extenuación con el resto de grupos políticos de esta institución”, a la espera de saber si reciben el apoyo de estos.

No obstante, Rodríguez Villlobos ha concretado lo que ha ya avanzó, cuando dijo que serían “expansivos”, y que aumentarían en su gasto no financiero en un 19,2%, gracias a la supresión de las reglas fiscales que ha propiciado el Gobierno de la Nación. Ese porcentaje de aumento en gasto no financiero se traduce en un salto de 59,3 millones de euros adicionales para más coberturas sociales e inversiones en los municipios de la provincia.

Exclusión social y carreteras

Concretamente, dicho paquete adicional está distribuido en distintos programas, entre los que destacan los 10 millones para mejoras en la red provincial de carreteras y esa misma cantidad que se inyectarán a los 5 que cada año se destinan al Programa contra la Exclusión Social. Es decir, que dicha iniciativa triplicará el empleo ofrecido desde los ayuntamientos a personas en riesgo de exclusión en 2021, con una dotación total de 15 millones para más de 13.000 contratos.

Junto a esos dos grandes bloques dentro del paquete de 59,3 millones adicionales de gasto no financiero, también se ha previsto destinar cinco al programa de Ayudas de Emergencia Social, que ya ha contado con 2,5 millones de urgencia en el inicio de la pandemia; otros dos para material sanitario; 4,16 para adquirir vehículos de Residuos Sólidos Urbanos; 4,56 se engloban en una partida destinada a ciclo hidráulico; y otros 2,5 reforzarán los equipos profesionales de Bomberos.

El gasto no financiero adicional contempla un paquete de 11,5 millones hasta completar los 59,3. Ahí destacan las partidas para la Sociedad Digital, a las que se añaden 5,76 millones al esfuerzo ordinario que ya viene haciendo INPRO. Junto a eso, otros 4,4 actuarán sobre patrimonio propio en la sede central, en Miraflores, Blanco White o San Luis, que volverá a recibir 355.000 euros para continuar con la restauración del conjunto.

Fernando Rodríguez Villalobos ha enfatizado que, “si en los últimos años nos situábamos algo por encima del 60% en gasto no financiero, la supresión de las reglas fiscales hace que en 2021 78 de cada 100 euros sean para políticas de gasto, con 368 millones para plantar cara de lleno a esta crisis sobrevenida del coronavirus”.

Dentro de ese gasto no financiero, el perfil social del Presupuesto cita que 62 de cada 100 euros vuelven a ir a parar a gastos de carácter social. En ese apartado, el incremento del gasto se fija en un 19% para el siguiente ejercicio, pasando de 190,7 a 226,9 millones.

Y en ese apartado de carácter social, los servicios públicos básicos aumentan en un 36%, desde los 33,18 a los 45,6 millones . Las políticas de promoción y protección social van desde los 125 a los 144 millones, con un incremento del 15,2 %. Y el apartado de educación, cultura, deporte y sanidad, que en 2020 fue de 32,47, pasa ahora a 37,41 (16,13 % de incremento).

Sin reglas fiscales

Para el presidente de la Diputación, “gracias a la supresión de reglas fiscales por parte del Gobierno, el panorama es radicalmente diferente porque, de entrada, traemos unas Cuentas para 2021 con mucho más músculo inversor y, además, junto a estos números trabajamos ya en la elaboración de un plan, con nuestros remanentes, para la reactivación económica y social de nuestros municipios”.

Villalobos ha querido poner el acento en el hecho de que “la supresión de las reglas fiscales ha sido determinante para presentar este Presupuesto, pero no solo ahí ha estado el éxito, ya que si nos suprimen las reglas fiscales, pero no tenemos una tesorería saneada, de nada nos hubiera servido el gesto del Gobierno”.

Por eso, ha puesto en valor "la buena gestión económica que ha venido haciendo esta Diputación, en consonancia con el resto de administraciones locales de este país, durante los últimos años en los que hemos sido los más cumplidores contribuyendo a los objetivos de déficit público”.