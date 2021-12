IU le aprieta las tuercas a Espadas para respaldar su presupuesto para 2022

Juan Espadas ha vinculado su marcha de la Alcaldía de Sevilla a la aprobación del presupuesto para 2022, pero para ello necesita de manera imperativa los votos de los dos concejales de IU toda vez que ya cuenta con el que aporta Podemos. Con este escenario, la coalición de izquierdas es consciente de su posición de fuerza y está dispuesta a exprimirla al máximo, tanto que este lunes se permitía lanzarle al gobierno local socialista un mensaje para apretar las clavijas: "O hay un giro en defensa de lo público y de los barrios olvidados, o no habrá acuerdo".

La afirmación lleva la rúbrica de Daniel González Rojas, que aunque ahora es también portavoz del grupo municipal Adelante de Sevilla principalmente habla en nombre de IU. Y aunque pueda interpretarse como un aviso a navegantes, al final todo se limita a que ambas formaciones están aplicando lo que se espera de toda negociación, con cruces de propuestas y contrapropuestas. Todo apunta a que al final habrá acuerdo, aunque mientras tanto IU explota a fondo el hecho de que su apoyo es clave para validar las cuentas.

"Desde IU tenemos voluntad política de negociar el mejor acuerdo posible con el gobierno", incide González Rojas, que ya hizo llegar al PSOE un documento con 45 propuestas sobre las que sigue el tira y afloja, aunque se reconoce que algunas de las mismas ya han sido bien acogidas. ¿Y qué es lo que se viene a reclamar? De manera genérica se exige "un giro en defensa de lo público, del empleo, de los barrios olvidados y acabar con el urbanismo a la carta", aunque también se están reclamando dos cuestiones básicas: concreción y garantías de cumplimiento.

"No nos conformamos con vaguedades"

González Rojas viene a decir que no se fían en exceso del gobierno local, de ahí que una de las claves pase por negociar que todo lo que se firme se cumpla. "Vamos a exigir el debido cumplimiento de los acuerdos que se negocien y su correspondiente seguimiento, no como ha sucedido en anteriores presupuestos con otras fuerzas políticas", y por eso precisamente "seguimos negociando a día de hoy, porque no nos conformamos con vaguedades ni con acuerdos que se los lleve el viento". Dicho con otras palabras, "no se firmará papel mojado ni un papel en blanco".

Otro argumento con el que juega IU es insistir en que no tiene prisas, al contrario de un Espadas que ha encadenado a las cuentas municipales su renuncia a ser alcalde para dedicarse a tiempo completo a su rol como secretario general del PSOE andaluz y candidato a la Junta. No obstante, el propio González Rojas se ha mostrado partidario de poner una fecha límite a la negociación para no prolongarla en exceso, y en la práctica eso es lo que ha hecho el gobierno local al fijar en el calendario cuándo se celebrará el pleno para aprobar el presupuesto, que será el 13 de diciembre. Es decir, que queda menos de una semana.

IU cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento de Sevilla, que se han convertido en imprescindibles para poder sacar adelante las cuentas. Ahora mismo el PSOE cuenta con sus 13 votos y el de la concejal de Podemos, Susana Serrano, lo que arroja la suma de 14 sobre un total de 31 ediles. En el otro lado, ya han anunciado una enmienda a la totalidad PP (ocho ediles), Cs (cuatro) y Vox (dos), lo que supone otros 14 votos que pueden ser 15 si, como apunta, la concejal no adscrita Sandra Heredia (expulsada de Podemos) vota también en contra. Cuentas y más cuentas que tienen un elemento en común: en todo caso, los votos de IU siempre van a ser necesarios. Y eso bien que lo sabe esta coalición, que está dispuesta a estirar el chicle todo lo que pueda.