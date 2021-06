Belén Vega quiere seguir los pasos de sus profesoras en la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Toma ejemplo de ellas, dice y se apunta "a todo". Una de esas cosas a las que se apuntó fue el Cajamar UniversityHack 2021, un evento dirigido específicamente a los alumnos de los mejores centros formativos en Data Science de España. Ella, junto a dos compañeros del Programa de Doctorado en Ingeniería Informática, ganó uno de los primeros premios en el Datathon. Muy contenta con el galardón, lamenta ser una de las pocas representantes femeninas en este tipo de acontecimientos: "Es una pena que no haya más mujeres estudiando informática".

"Somos pocas en este mundo. Lo veo día a día en la Facultad de Informática. En las carreras de informática, el ratio de mujeres deja mucho que desear, no sé por qué, es una pena", comenta esta profesora de 26 años recién cumplidos, que observa de todas formas que ahora hay mças mujeres que antes. "Hace unos diez años era casi impensable que una mujer estudiara informática, porque parece que no atrae tanto a las mujeres".

Ingeniera de la salud, pero especializada en la rama de informática, Belén Vega obtuvo junto a Pedro Lara y Manuel Carranza el primer puesto en uno de los dos retos propuestos en el evento, el Atmira Stock Prediction, que con la colaboración de PC Componentes como Data Partner.

"El premio fue una sorpresa. Nos apuntamos con muchas ganas, quisimos afrontar el reto y, aunque íbamos casi siempre los segundos, al final conseguimos acabar primeros y fue una alegría", dice Vega, que reconoce que le gusta formar parte de estas cuestiones "para representar a las mujeres de informática", dado que no son muchas las que participan.

"Me gusta estar al corriente de lo que se está haciendo en España en los temas míos de investigación y tener una visión del entorno. Así, quién sabe, niñas que a lo mejor no han empezado la carrera se interesen por ello y quién sabe si algún día dedicarse a la investigación. Es una de las razones por las que me apunto a todo".

Ella lo hizo, contactando con sus profesoras cuando estudiaba. Su directora de tesis es una mujer también, y su codirectora. "Tomé el ejemplo y querría ser como ellas también: dar visibilidad a las mujeres dentro de la informática y de las ingenierías en general".