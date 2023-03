‘SVQ Emprende’ busca meter a Sevilla en el TOP 20 europeo de emprendimiento antes de 2030

Unas 40 entidades públicas y privadas de distintos puntos de la provincia de Sevilla han suscrito este lunes el documento ‘SVQ Emprende’, que busca, entre otras cosas, convertirla en “uno de los cuatro ecosistemas más potentes de España y de los veinte de Europa” antes del año 2030, en lo referente a la creación de empresas y emprendimiento en distintos ámbitos.

Bajo el nombre de ‘Alianza para el Emprendimiento en Sevilla’, el documento cita que las entidades adheridas al ecosistema emprendedor de Sevilla están comprometidas con el desarrollo de iniciativas para impulsar, visibilizar y atraer emprendedores, empresas e inversores nacionales o extranjeros, ayudarles a implantar su negocio y apoyar el desarrollo económico de Sevilla.

La rúbrica del acuerdo ha sido realizada por, además del propio Ayuntamiento de Sevilla, Andalucía Emprende, STCE, Universidad Pablo Olavide, Universidad Loyola, Confederación de Empresarios de Sevilla, Cámara de Sevilla, Cesur, Founders, AJE Sevilla, Empresarias Sevillanas, ATA, CTA, PCT Cartuja, El Cubo, Minerva, Espacio Res,

Startuplabsspain, Viva Games, Go Hub, La Fábrica de Sevilla, Impúlsame, Extenda – Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, Al Andalus Innovation Venture, Invest in Andalucía, Asociación Internacional de Startups, Red Business Market, Aaban, Smart Meeting, BNI, Impact4C, Emprean, EOI Escuela de Organización Industrial, ESIC Sevilla, Fundación de Estudios Cajasol, Sputnik, Colegio Oficial de Economistas, Vives Emprende – Acción contra el Hambre, Fundación ONCE – Inserta, Fundación Persán, Fundación Valentín de Madariaga, FUNDDATEC / SUNTALENT, Magma, SECOT y SevillaUP.

Con todo, ‘SVQ Emprende’ se ha concebido como “la colaboración organizada de todos los agentes del ecosistema emprendedor de Sevilla”, con la participación de instituciones públicas, organismos privados, universidades, escuelas de negocio, comunidades profesionales, corporaciones, parques tecnológicos, asociaciones empresariales, fundaciones o grupos de inversión.

Todos haciendo comunidad para acompañar e impulsar al talento emprendedor, haciendo caminos, eliminando fronteras, creando lugares para vivir y crecer profesionalmente.

Emprender desde la Universidad

Entre los firmantes del acuerdo, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha destacado que, a diferencia de hace dos décadas, donde la formación podía estar ligada al trabajo para otras entidades, “ahora tenemos que enseñar a los estudiantes desde primero que el emprendimiento es parte de su futuro”, de modo que “hoy en día se dice con toda naturalidad que emprender también es parte de la sociedad, no como hace veinte años”.

“Emprender implica una herramienta de cambio social, con lo que tiene que llevarlo a cabo gente joven, valiente, gente con ideas, como son los jóvenes, los que están más concienciados en todos los retos que tiene la sociedad actual.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha dicho en su intervención que a todas las entidades firmantes “nos mueve el común denominador que es el emprendimiento”, y entiende que “juntos vamos a ser más fuertes, cada uno dentro de nuestras posibilidades, y si establecemos ese marco de la alianza estoy seguro de que llegaremos más lejos”.

“Hoy no solamente compiten las empresas unas con otras, sino que competimos los territorios”, indica el alcalde, aclarando que “las ciudades andaluzas no somos competencia entre nosotras”, y subraya la importancia de atraer inversiones, congresos, convenciones…, todo, sin perder de vista, “el desafío que supone la lucha contra el cambio climático, que en nuestro caso se traduce en una sequía preocupante”.

Ha subrayado un reto concreto a afrontar, como es el aumento de la base empresarial de los territorios, porque si no es así “difícilmente vamos a poder afrontar estos desafíos”.

Encuentro de iniciativas empresariales

La firma del acuerdo se ha llevado a cabo en el marco del segundo Foro de Sevilla SVQ Emprende Creando Comunidad, creado con el fin de propiciar que se establezcan contactos y colaboraciones entre personas, colectivos, empresas, fundaciones, corporaciones e instituciones que forman parte del ecosistema de emprendimiento y de fomento del desarrollo empresarial y profesional.

Los participantes se han organizado en tres grupos de trabajo para profesionales y empresas de cualquier sector productivo, ya sean autónomos, pymes o empresas de mayor tamaño.

Networking de empresas, Acompañamiento empresarial y Formación para el emprendimiento y el crecimiento de las empresas son los tres grupos en los que se ha trabajado durante toda la jornada.