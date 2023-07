Rayden, Valeria Castro, Israel Fernández y Alice Wonder, protagonistas del cartel de este año del Festival Veruela Verano

Rayden, Valeria Castro, Israel Fernández y Alice Wonder llenarán de música las tierras del Moncayo en una nueva edición de Veruela Verano. El festival, que está organizado por la Diputación de Zaragoza y ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa, alcanza este año su XXVIII edición con conciertos que se siguen saliendo de la línea más comercial en un espacio tan emblemático e íntimo como la iglesia del monasterio de Veruela.

Las actuaciones tendrán lugar todos los sábados del 29 de julio al 19 de agosto y las entradas pueden comprarse desde hoy martes en la red de Ibercaja a un precio de 9 euros. Los conciertos, con un aforo de 450 personas, comenzarán a las 19.30 y la apertura de puertas tendrá lugar media hora antes.

El cartel ofrece artistas consagrados que se despiden de los escenarios y llevan su última gira al Moncayo como es el caso de Rayden (5 de agosto), un artista multidisciplinar que ha destacado a lo largo de su carrera musical por su habilidad para fusionar géneros musicales; a una figura del flamenco como Israel Fernández acompañado a la guitarra por Yerai Cortés (12 de agosto), que llevarán sus novedosas propuestas a una zona donde este estilo musical tiene muchos seguidores; y artistas emergentes con voces y propuestas acústicas que conseguirán embellecer el patrimonio del monasterio como son Alice Wonder (29 de julio), que hará llegar a los asistentes su música alternativa y Valeria Castro (19 de agosto), que ofrecerá un concierto con influencias folclóricas y raíces canarias.

“Esta edición mantiene la línea de programación con la que el festival se hizo conocido hace más de 25 años, saliendo de la línea más comercial de los circuitos de la música, buscando la calidad, la diversidad y la originalidad artística para volver a la raíz del festival”, ha destacado la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Cihuelo. Veruela Verano ofrece un formato de conciertos que buscan la comodidad y el disfrute del maravilloso espacio de la iglesia del Monasterio, apostando por una experiencia musical única en el Moncayo.

“Es uno de los festivales más importantes que realiza la Diputación de Zaragoza durante este periodo, un buen motor de desarrollo para la zona rural del Moncayo, ya que sirve de impulso para seguir funcionando”, ha resaltado por su parte el diputado delegado del monasterio de Veruela, Feliciano Tabuenca.

El festival Veruela Verano dinamiza cada año la vida cultural de las tierras del Moncayo. A lo largo de todos estos años, artistas de primer nivel han formado parte de la programación del festival, tales como Rosalía & Refree, Maika Makovski, Noa, Wim Wertens, Martirio, Carmen París, Julieta Venegas, Carlos Núñez, Ray Lema, Juan Perro, Joan Manuel Serrat, José Mercé…

29 de julio: Alice Wonder

Tras un sold out en la mítica sala la Riviera, Alice Wonder arranca un año que promete consagrarla dentro del panorama musical nacional y ofrecerá en Veruela un concierto acústico en solitario. Está a la cabeza de una nueva escena emergente con un gran público joven libre de prejuicios. Es por ello que la artista madrileña ha caído como un rayo de luz con su participación en el Benidorm Fest, en el que presenta su single “Yo quisiera”, con más de 500K streams en plataformas en menos de 3 semanas.

Durante este año la artista está viviendo el cierre de su gira “Que se joda todo lo demás” y el comienzo de una nueva etapa, estrenando canciones en directo que irán formando parte de sus próximos lanzamientos. Alice lleva más de un año colgando continuamente el cartel de “no hay entradas” en todas las ciudades por donde pasa y eso se nota en la expectación que sigue generando su proyecto.

Con su EP debut “Take off” ya acumuló varios millones de reproducciones en el single homónimo. Después llegaría “Firekid”, su primer disco, en el que la precocidad musical de la artista brilló más que nunca en los 10 temas en inglés y el primero en español, “Bajo la piel”, que ya se ha convertido en himno absoluto entre sus seguidores. Con su segundo álbum, “Que Se Joda Todo Lo Demás”, primero íntegramente en castellano, acumula ya casi 30 millones de reproducciones en plataformas, demostrando la enorme capacidad que tiene para conectar emocionalmente con el público.

5 de agosto: Rayden

Las etiquetas no van con Rayden, quien recala en el Monasterio de Veruela acompañado de su banda en acústico como parte de la gira de despedida “Quiero que nos volvamos a ver por última vez”, ya que anuncia su abandono definitivo de la música tras 23 años de carrera para dedicarse a la novela.

Así, este artista multidisciplinar ha destacado a lo largo de su carrera musical por la habilidad de fusionar géneros musicales, su originalidad, y el toque lírico de sus letras, siempre definida por su género de origen: el rap. Ha colaborado con artistas como Pablo López, Leiva, Rozalén, Sidecars, Iván Ferreiro, Andrés Suárez, Bely Basarte, Tanxugueiras etc. Descubriéndose como uno de los artistas que más puentes ha construido entre estilos en el ámbito nacional.

Su discografía en solitario se compone de 6 discos, “Estaba escrito”, “Mosaico” “En alma y hueso”, “Antónimo”, “Sinónimo” y “Homónimo”, un disco con el que cierra su segunda trilogía, pero a su vez cierra una hexalogía que ha pretendido ir de dentro hacia fuera, del continente al contenido y con la que ha procurado poner en valor la palabra como fuerza unificadora de un todo, de una manera única y difícil de encasillar.

El largo recorrido musical del artista ha sido premiado en numerosas ocasiones. Fue nominado a mejor artista español en los EMAs de MTV y a mejor artista en los Premios 40. En los Premios MIN recibió el galardón a mejor artista y a mejor videoclip por Matemática de la carne. El artista destaca a su vez en su faceta de escritor. Es autor de 4 libros que han logrado ser bestseller:“Herido Diario”, “TErminAMOs y otros poemas sin terminar”, “El mundo es un gato jugando con Australia” y “Cantinela”. Su carácter solidario y sus labores sociales, habiendo colaborado con organizaciones como las Naciones Unidas o siendo embajador de Google para intentar erradicar el discurso de odio, también son facetas que destacar del artista.

12 de agosto: Israel Fernández y Yerai Cortés

En Israel y en Yerai coexisten dos mundos, el antiguo y el contemporáneo. Uno ha conseguido rejuvenecer el cante de antaño para dotarlo de elementos nuevos y hacerlo llegar a la afición actual y el otro apasionado de la música y creatividad, se considera un músico compulsivo que no entiende otra forma de vivir si no es por y para el arte.

En el joven cantaor toledano se da una circunstancia especial, y es que su voz está impregnada de un espectro muy amplio de características donde el desgarro, el pellizco y lo gitano conviven con la velocidad, la dulzura y la musicalidad. Israel representa el presente del flamenco y está llamado a hacer historia en este arte. A pesar de su juventud, se ha convertido en un referente para los aficionados al cante y para sus propios compañeros. Entre sus cualidades, destaca su enorme personalidad, la afinación perfecta, un dominio endiablado del ritmo y un entusiasmo desmedido hacia un arte que representa su manera de vivir.

En el caso de Yerai, uno de los guitarristas flamencos más reconocidos del momento, ganador del Premio “Guitarra con Alma” del Festival de Jerez, se encuentra de máxima actualidad en el panorama musical al ser el guitarrista en la gira de C. Tangana “Sin cantar ni afinar tour”.

19 de agosto: Valeria Castro

El concierto de Valeria Castro será una oportunidad única de descubrir a la que seguro será una de las artistas nacionales más importantes de los próximos años. Dueña de una voz sensible, frágil, propicia para el escalofrío, pertenece a esa generación novísima familiarizada con la terminología del trap, los tanganas, el reguetón o el perreo, pero su voz, en abierto contraste, se alza sabia, enraizada y antigua, como si proviniera de una mujer mayor y con el alma lacerada por los pesares de la vida. “No soy tan, tan vulnerable como mis canciones, pero me aproximo mucho como persona a esa misma vulnerabilidad. De lo contrario no podría ser cantante: me sentiría actriz. Y yo necesito que mi identidad y mi vida coincidan con lo que luego reflejo a través de la música”.

Con cuatro años comenzó a estudiar en la Escuela Insular de Música de La Palma, un día de 2017 vio como sus redes enloquecían después de que Alejandro Sanz había compartido en Twitter uno de sus vídeos de versiones que acostumbraba a colgar. A partir de ahí se inicia un camino que desemboca en su primer EP, titulado “Chiquita”, que le ha catapultado a ser a ojos de la crítica y la industria como una de las grandes promesas de la canción hispana. Letras sensibles cargadas de memoria y honestidad, y una estética cuidadísima en cada vídeo, acompañan a un sonido impregnado de la herencia musical que teje lazos con la música folclórica de las islas canarias.