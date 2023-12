Carlos Bonal, director del Festival Muribalta: “La música puede transformar el territorio, también el rural”

Carlos Bonal, junto a su hermano Miguel, fundaron la Asociación Patrimonio Sonoro en 2021 con el objetivo de programar festivales en términos de excelencia, sobre todo en el medio rural, recuperar patrimonio musical panhispánico, realizar grabaciones y trabajos audiovisuales, implementar proyectos pedagógicos y proyectos de carácter social y, en definitiva, procurar “transformar” el territorio a través de la música, volcándose en Aragón pero también a nivel nacional y con la mirada puesta en Hispanoamérica, principalmente en México, donde este mismo año han comenzado a trabajar. El Festival Muribalta es la primera apuesta de patrimonio sonoro. El mes de noviembre ha celebrado 72 actos en 17 localidades de la Ribera Alta del Ebro y ha conseguido congregar a 4.500 personas en torno a la música clásica, interpretada por profesionales conocidos a nival nacional e internacional.

¿Qué significa la música para usted?

La música es patrimonio, reflejo del pensamiento y creación artística del pasado, testigo de una forma de ver el mundo de la que este arte fue testigo... la música son vivencias, emociones, innovación, pervivencia de la tradición... Es imposible comprender, desde una perspectiva histórica, la cultura del pasado sin aproximarse al hecho musical, a lo que éste implica en relación con la pintura, arquitectura, escultura, literatura, etcétera.

En lo personal, tanto mi hermano como yo nos dedicamos a la música gracias al empeño (y sacrificio) de nuestros padres, que nos inculcaron desde muy pequeños la importancia de recibir una formación musical de calidad. Al final, con los años, todo ello desembocó en una vocación vital, y una apuesta firme de emprendimiento profesional ante las múltiples oportunidades todavía por descubrir.

Esta es la tercera edición de Muribalta, que tiene como escenarios localidades rurales. ¿Ha sido satisfactoria la asistencia de público?

La aceptación por parte del público ha sido satisfactoria y se confirma que, año tras año el interés en relación con el festival va también en aumento. 4.500 personas han asistido a los actos del festival en su conjunto, tanto al circuito principal de conciertos -17, uno en cada municipio, junto a la explicación histórico-artística del espacio y municipio y la degustación gastronómica final con productos de cada localidad- como a las actividades culturales, talleres pedagógico-musicales y conciertos sociales en todas las residencias, asociaciones de mayores y mujeres de toda la Comarca.

¿Cómo reacciona la vecindad de las localidades que acogen un festival como Muribalta, cuyo programa en esta edición se ha centrado íntegramente en las convergencias sonoras a ambos lados del Mediterráneo, entre España e Italia, en el período comprendido entre los años 1650 y 1750?

Edición tras edición, somos conscientes de cómo aumenta el entusiasmo y, sobre todo, el interés de los vecinos por formar parte del Festival Muribalta, principalmente por lo que implica a todos los niveles. Es un proyecto que posiciona y da prestigio a la Comarca Ribera Alta del Ebro, y la erige como un referente cultural en Aragón, e incluso a nivel nacional; sobre todo, en lo relativo a Festivales que tienen lugar en un contexto rural.

Pese a que este año hemos tenido que modificar las fechas (la celebración del Festival estaba prevista para los meses de septiembre y octubre), y a que algunos conciertos, por disponibilidad de los músicos, han tenido que programarse entre semana, el público ha llenado la práctica totalidad de los actos, ha disfrutado de las explicaciones patrimoniales y, como guinda, también han degustado elaboraciones de pastelería locales.

Y cuál es la valoración que hacen por parte de la organización, no solo en asistencia de público, también de la implicación a nivel institucional.

La valoración es tremendamente positiva, dado que ha sido posible programar un festival de estas características en 17 municipios del medio rural, desde el más grande hasta el más pequeño. Gracias a los apoyos institucionales el festival, año tras año, se va consolidando, y hace posible diversificar y abarcar múltiples aspectos relacionados con la música, a la vez que se pone de relieve el patrimonio y gastronomía locales. En ese sentido, y sin ánimo de que resulte pretencioso, Muribalta es un festival único en Aragón a todos los niveles: excelencia en la programación, apuesta por la divulgación y singularidad del patrimonio histórico-artístico de cada municipio, implicación pedagógica (escuelas municipales de música y público general) y actos de carácter social. No existen precedentes en Aragón de un proyecto de estas características, que dé importancia a tantos aspectos en el territorio, con ese carácter y vocación multidisciplinares, y tenemos la suerte de contar con el respaldo de la Comarca y de la Diputación provincial de Zaragoza.

¿Qué han podido encontrar aquellas personas que han decidido conocer Muribalta?

Han encontrado intérpretes y formaciones camerísticas de proyección internacional, musicólogos y gestores culturales de prestigio; se ha colaborado con las escuelas municipales de música de la Comarca Ribera Alta del Ebro, y también se ha apostado por divulgar el patrimonio musical comarcal. En esta edición, adicionalmente, se ha programado por primera vez danza histórica, han participado grupos extranjeros y los más prestigiosos conjuntos instrumentales españoles de Música Antigua, como “Al Ayre Español” o la “Orquesta Barroca de Sevilla”. Esto solo es una parte de la programación, artistas muy interesantes que pocas veces se han llevado al medio rural.

¿Hay espacio en la actualidad para la música clásica (como la que es protagonista de este festival) en el mundo actual?

Hoy en día, por supuesto que hay espacio para la música que se interpreta en acústico, al desnudo, mediante el trabajo de un músico profesional, y décadas de trabajo, estudio y sacrificios a sus espaladas. Y sí, aunque es una realidad que el público que asiste a este tipo de conciertos es, generalmente, “mayor”, lo cierto es que lo bueno, la calidad, en mi opinión, siempre perdurará, no porque haya una audiencia especializada, sino porque la Música seguirá generando interés y expectación, de modo que cualquier persona pueda maravillarse ante su belleza, y continuar disfrutando de su escucha, sobre todo en directo, donde realmente tiene lugar esa “magia”. Pueden hallarse similitudes o analogías con otros artes o disciplinas: un buen poemario, vino, menú degustación, lienzo, etc. Es decir, cuando algo es bueno (y, en el caso de la música, se cuenta con músicos excelentes), no necesita nada más, sino disfrutar del momento con fascinación e intriga...

¿Cómo se puede atraer a ese público más joven que está todavía desvinculado de la visión de la música que usted explica?

Es imprescindible continuar trabajando en la generación de nuevos públicos y contextos artísticos, y romper mitos “intelectuales” y “clasistas” en lo referente a la denominada “música clásica”... cualquiera, con un mínimo interés, puede disfrutar de ella, y maravillarse ante lo desconocida, independientemente de su conocimiento y/o recursos. Este es uno de los puntales del Festival, hacer llegar este arte a todos los públicos, porque, para expresar que algo no gusta o convence, hay que tener un criterio sólido, que a menudo se complementar con la propia experiencia...

En el festival hay también una serie de conciertos en residencias de mayores y asociaciones. ¿Qué objetivo tiene esta programación paralela?

Ofrecer un recital de música antigua a un público que, habitualmente no tienen acceso a actos culturales de este tipo. Son conciertos interactivos y participativos, en los que la audiencia interviene con los músicos y disfruta mucho con una música bastante desconocida para ellos, pero que les emociona y les hace vibrar. Es un público tremendamente agradecido y generoso.

Una de las características distintivas de este festival es que se celebra en el rural, ¿por qué?

Desde la organización del festival tenemos muy claro que es fundamental contribuir, en la medida que cada uno pueda, para seguir generando cultura de calidad en el medio rural, donde, usualmente, no tiene lugar Festivales o ciclos de este tipo. Es importante que no cejemos en el empeño de recurrir a la cultura como recurso imprescindible para luchar contra la despoblación, brindándoles a los ciudadanos recursos y oportunidades, de los que, lamentablemente, a pesar de que pagan los mismos impuestos, no disponen más allá de las ciudades y/o zonas con mayor población.