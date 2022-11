La escena punk zaragozana del 2000 resucita dos décadas después

Punk’s not Dead, les decían los Exploited a las primeras voces que anunciaban la muerte del punk, hace ya más de 40 años. Y razón llevaban. El punk, con los modismos, evoluciones y cruces de caminos de cualquier género de largo recorrido, sigue muy vivo en pleno 2022. No solo por bandas nuevas, sino también por proyectos que apelan a la nostalgia y que suponen un valioso testimonio de lo vivido en épocas pasadas. Ahí se podría clasificar Zaragoza Desorden. The Lost Tapes, un recopilatorio que verá la luz el año que viene y que muestra el trabajo de nada menos que 31 grupos de la escena de la ciudad del año 2000. Lo hará después de que no se pudiera editar a principios del milenio, en una vuelta a la vida dos décadas después.

“En el mismo año 2000 había bastante movimiento en la ciudad, de muchos grupos, sobre todo, maqueteros, que no tenían nada editado y se nos ocurrió juntarnos entre todos y hacer unas grabaciones con vistas a crear un doble CD que diera a conocer a todas las bandas que salían”, explica uno de los impulsores de esta iniciativa, Pablo Karnvapen.

El proyecto tuvo un éxito evidente, ya que fueron muchos los conjuntos que grabaron sus canciones para el recopilatorio. “De un CD pasamos a dos y el tercero lo tuvimos que parar porque seguían saliendo un montón de grupos”, recuerda.

La máxima era contar con temas grabados para la ocasión y que no estuviesen editados, aunque se abrió a grabaciones hechas por las propias bandas y a algún directo con sonido decente. “Pero todos eran grupos que no tenían nada editado”, recalca.

La organización de un proyecto de esta envergadura y la dificultad económica que supone adelantar el dinero para todo lo que hay alrededor de la aventura de editar, como la fabricación de los discos, su maquetación y masterización, llevó a que la idea se fuera al traste. “Fue pasando el tiempo y se quedó olvidado”, añade Pablo, componente, por cierto, de la banda Karnvapen Attack.

Sin embargo, ese olvido no fue definitivo, ya que, tras varios intentos a lo largo de los años, un grupo de amigos de entonces que formaban parte del circuito decidieron relanzar el recopilatorio de manera definitiva. “Siempre teníamos ahí eso de no haberlo editado nunca y pensamos que era el momento, después de 20 años”. Dicho y hecho; en 2023, estará listo.

Kanzer d’eskroto, Rizillos, Persekuzion, Brigada del Vizio, Hermanos Izquierdo, Estigiä, Zorras Adolescentes, La Kostra, Imputrescibles, los propios Karnvapen Attack… son algunos de los más de treinta grupos que configuran este trabajo que supone una caja del tiempo de evidente valor para conocer la Zaragoza punk del 2000.

Una ciudad de referencia

Los que ya tengan unos años recordarán cómo, en líneas generales, la escena en la capital aragonesa se movía por los ambientes de la Madalena y de la zona heavy y el rollo, en bares como el Beirut, La Teckla, el Planta Baja o el Berlín. Se trataba de una ciudad “de referencia”, como recuerda Karnvapen, por la que pasaban muchas bandas nacionales e internacionales en sus giras por el país.

Ahora, las 300 copias que buscan editar sus impulsores recordarán los sonidos de aquella época en una edición que constará de dos vinilos, dos CD y un fanzine con fotos, carteles y otro tipo de documentos. Los discos ya están en la fábrica y serán una realidad “a finales de marzo o abril”. Su precio será de 25 euros, aunque actualmente ya se puede hacer un pedido ‘pre-order’. Y, un detalle importante, la grabación va tal cual quedó remasterizada en su momento: “No hemos querido añadirle nada”, recalca.

Pero ¿por qué sale ahora esta iniciativa y no antes? Karnvapen aduce razones como que, ahora, sus impulsores cuentan con más tiempo y les resulta económicamente más sencillo que cuando tenían 20 años. “Y porque, los que estamos, seguimos involucrados con la música, haciendo cosas, aunque sea a otro nivel”, añade. En total, son siete personas colaborando en el proyecto, más otras dos que se encargan de los diseños.

Posible segunda parte

De momento, la acogida está siendo buena. Ante esta situación, en vez ampliar el número de copias, han decidido poner la vista en un futuro recopilatorio que fije su mirada en aquellas bandas de la primera década de principios de siglo, como Kuarte Reich, Banda Butrón, Potalítikos, Degenerados o Desekilibrio, que se quedaron fueran de Zaragoza Desorden.

De vuelta al presente, este miembro de la escena observa que, hoy en día, “el punk está más vivo que nunca a nivel internacional”, aunque en la capital aragonesa “no está pasando por su mejor momento”.

De hecho, afirma que en la ciudad “hubo muchos años de sequía”, aunque observa que ahora van saliendo bandas nuevas que revitalizan el panorama. Es más, ante la pregunta sobre si le gustaría repetir la aventura de Zaragoza Desorden en 2042, responde sin dudar: “Por supuesto”.

“Siempre digo que ningún tiempo pasado fue mejor, pero que, luego, con el paso de los años, por lo que sea, la morriña, el cariño, el recuerdo, se valoran más las cosas que en su momento”, concluye.