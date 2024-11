Teruel afianza su potencial como escenario de cine: “La despoblación juega a nuestro favor y nos pone en el mapa”

Los paisajes y localidades de Teruel han sido protagonistas de multitud de series y películas, así como de anuncios en los que las carreteras turolenses, con poco tráfico, son el entorno perfecto para grabar. La provincia mantiene desde hace años una gran presencia en el ámbito cinematográfico porque, tal y como explica José Antonio Martín Guillén, coordinador de Teruel Film Commission, “en este caso la despoblación juega a nuestro favor, el hecho de que los rodajes todavía puedan encontrar carreteras y páramos casi deshabitados y con muy poca intervención humana nos pone en el mapa”.

No solo se valoran los entornos naturales, sino también las grandes infraestructuras con las que cuenta la provincia y que también se utilizan en los rodajes, como el aeropuerto de Teruel, el circuito de Motorland o el Observatorio Astrofísico de Javalambre. “Hemos conseguido durante todo este tiempo que los profesionales de las grandes productoras confíen en Teruel porque el territorio está volcado en apoyar los rodajes. Estamos bastante alineados y hemos trabajado mucho para que la experiencia de permisos y de rodaje sea muy satisfactoria”.

Durante el último año, la provincia de Teruel ha sido testigo de ataques zombies con la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon-The Book of Carol 'o de las estrategias de los concursantes del reality 'The Anonymu's', cuyo objetivo es ser los más populares entre sus compañeros durante la convivencia, pero de manera anónima pueden criticar y dejar en mal lugar a sus contrincantes. Cuentan con una red social propia para hacerlo con una cuenta anónima, y en la casa una habitación propia desde la que pueden expresar lo que quieran.

Cretas, en Teruel, era el escenario perfecto para este programa al ser un espacio aislado de la población, privado y seguro. Grabaron tanto en el complejo residencial como en los parajes naturales y las carreteras de los alrededores. Se trata de uno de los grandes rodajes del año. El Ayuntamiento de Cretas y la Comarca del Matarraña trabajaron también para facilitar a la productora distintos proveedores, siempre apostando por la cercanía, además de proporcionar la apoyo logístico para el alojamiento del equipo. Esta superproducción supuso un impacto económico de un millón de euros en los alojamientos del Bajo Aragón Histórico.

El rodaje de 'The Walking Dead' ha sido uno de los más grandes que se han vivido en la provincia. Martín explica que el impacto económico de una producción como esta no se ciñe solo a los alojamientos, sino que repercute positivamente en muchos productores locales como “servicios de transporte, construcción de sets, catering, seguridad y hasta aquellos dedicados a asegurar la accesibilidad a las zonas de rodaje”.

Uno de los escenarios principales de esta serie es la línea ferroviaria en desuso entre Escatrón y Andorra, cedida por Endesa: “Encajaba perfectamente con lo que estaban buscando. En un principio, había otras opciones en Toledo, pero el entorno visual del Bajo Aragón y el aspecto de esta vía en particular gustó mucho más a los productores,” afirma Martín.

La ciudad de Teruel, también de cine

No solo los escenarios poco poblados son atractivos, la ciudad de Teruel ha sido el lugar elegido para el rodaje del primer thriller de terror del cineasta zaragozano Miguel Ángel Lamata, 'El árbol y el ruiseñor', producido por BEMYBABY FILMS, y rodado en Teruel en su mayor parte. La película ha contado en la ciudad con dos escenarios principales: una casa ubicada en una urbanización a las afueras de Castralvo y el antiguo Comandante Aguado, que fue en su momento un conocido orfanato en la ciudad.

El actor Eduardo Noriega, uno de los protagonistas junto a las actrices Amaia Salamanca, Cosette Silguero y Anastasia Fauteck, aseguró a Europa Press que el grueso de la película tenía que situarse la ciudad: “Teruel es recurrente para Miguel Ángel y para mí, donde rodamos y presentamos la película 'Nuestros Amantes', y donde siempre me han tratado con muchísimo cariño y hospitalidad, como hace dos años recibiendo la Medalla de honor de los amantes de Teruel, o en el festival de cine de Calanda, Calamocha. Como digo, Aragón y Teruel son talismanes para mí, sinónimos de éxito y de excelentes recuerdos”.

Sobre la casa de Castralvo donde se desarrolla gran parte de la trama, y entre cuyos muros el equipo ha convivido más de un mes, Noriega avanzó que es una pieza determinante de 'El árbol y el ruiseñor'. “Desempeña un rol fundamental, tanto para la película como para mi personaje, Fran, que siente que su casa le pertenece tanto como él mismo le pertenece a ella, algo parecido a lo que me pasa a mí con Teruel, tierra que ya forma parte importante de mi filmografía y a la que ya estoy deseando volver”, resumió.

Teruel Film Comission

La Teruel Film Comission, entidad dependiente de la Diputación de Teruel, es un servicio público de atracción y apoyo a la industria audiovisual de la provincia de Teruel. Ofrecen distintas ayudas como proponer localizaciones según lo que demanden y acudir junto a ellos al sitio, gestionar los permisos de rodaje o apoyo en el proceso de rodaje.

La entidad trabaja siempre en estrecha colaboración con las entidades locales y comarcales, así como las autoridades provinciales que facilitan con la tramitación de permisos los rodajes y grabaciones. El rodaje de las películas de Oliver Laxe o de Miguel Ángel Lamata 'El árbol y el ruiseñor', así como varios spots de gran formato, son algunas de las más destacadas de lo que llevamos de año. Se han alcanzado ya los datos de todo el 2023, que ya fueron buenos, con una repercusión de 2,1 millones de euros.

Según el último balance publicado, de marzo de 2023 a marzo de 2024, se realizaron en ese periodo 20 rodajes de alto impacto, cinco largometrajes, 12 de carácter publicitario y tres cortometrajes o videoclips. Esto ha recorrido diez de las comarcas turolenses, con más de cien localizaciones