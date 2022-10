Qué hacer con tanto dinero si no lo tienes

Se cayó el mundo dos o tres veces pero ya ves. No lo sé ya ves, seguimos avanzando, etc. A fuerza de inflación –sea lo que sea– el país reduce el déficit. ¡Y la deuda! Todo va a la espalda o deuda del ciudadano zombificado. Entre pecho y espalda pasa la procesión.

Se cayó el mundo tres veces por lo menos: la primera el crack del 2008; la segunda, la pandemia de coronavirus, y la tercera la invasión de Ucrania por Rusia. Usted Está Aquí. También se atascó la cadena de suministro y se desató la guerra comercial USA China mundo. Trump y el Brexit. Este es el contexto para salir de casa.

Y la culpa a las redes sociales.

O a los móviles en general. Que no dejan leer. Será por eso que cada día hay más publicaciones en papel. Paroxismo de papers.

Tras cracks hemos pasado ¡y aquí estamos! ¿Estamos?

Los millonarios de Reino Unido o Inglaterra o Gran Bretaña lo pasan fatal porque no les van a bajar los impuestos como había anunciado la primera ministra: los mercados no han aprobado la idea y casi se hunde el mundo otra vez. Ser millonario es un dolor en según que países/días. Qué temporadita por favor. Además, cada día hay más… aunque aun falta para el 100%, que es el objetivo del milenio. El ODS tácito. ¿Por qué será tácito? ¿Qué costaría a la ONU declarar ese ODS como uno más? ¿Acaso no es un win/win de esos?

Dentro de este paraíso delirante global en Aragón se está Ok porque no hay casi nadie. Una vez idos los cuatro mil millones de turistas Aragón vuelve a su ser de 27,8 habs/km2. La paz absoluta de esos campos por los que solo se ven las granjas de cerdos y las aspas de molinos y los voltios brincando sobre los pantanos casi vacíos de los que asoman yelmos y hachas de sílex oxidadas. ¡Hasta el sílex se oxida!

Melancolía de otoño a 30 grados. Depresión animosa. Casi euforia. Estoy haciendo esfuerzos hercúleos de positivismo hiperrealista. Que ahora equivale a pensamiento mágico. Anuncian nuevas empresas híbridas, maravillas con ciencia incorporada y PIB de ensueño. ¡Y puestos de trabajo!: un puesto de trabajo o dos por cada millón de euros invertido. Que no quiere decir que paguen un millón a cada empleado. ¿O sí? Igual daría: la gente no quiere trabajar, se autocancela como hacen en USA, o hace lo mínimo ¡y sin ser funcionario! ¿Qué está pasando? Si seguimos investigando pronto los purines serán oro… purín... y tendremos un respiro. La alquimia con valores. Puerto Venecia cumple diez años y genera el 1% del PIB aragonés. Más visitas que Disney París. Más mujeres que hombres en puestos de responsabilidad (63%). El éxito aquí al lado casi.

Lo que pide el pymaterio es “volver a cifras prepandemia”, visitas prepandemia, clientes prepandemia… ¡ventas prepandemia! El ideal añorado, el paraíso perdido, la prepandemia, áureo momentazo si sobreviviste al Lehman Crack del Año 8… y ahora se presenta la hecatombe postUcrania. Lo hacen a mala idea. De todas formas la prepandemia es un mito, un señuelo, un metaverso… el año 8 existió y aún no lo hemos pagado. O no nos han devuelto lo que adelantamos. Lo que sea.

Al final habrá que pagar a los millonarios para que vivan en un sitio y cobren allí sin que les molesten más.

Oh, Teruel aspira(ba) a la Agencia Espacial y resulta que entre los requisitos exige tener AVE. ¡Y Teruel no tiene AVE! La única solución es que el gobierno central lleve el AVE… ¡antes que la Agencia Espacial! Ah, claro, lo ha hecho por eso, para justificar el ramal.