Cultura y libertad

El domingo 9 de mayo de 2021 finalizó el estado de alarma que comenzó seis meses antes, cuando el gobierno español decidió que era necesario adoptar por segunda vez esta excepcional medida. La lucha sigue siendo la misma que hace más de un año: hacer frente a una pandemia a la que poco a poco se le va ganando terreno, pero que continúa dando batalla y cobrándose vidas en todo el mundo, sin distinción. El marco temporal que rodeó a la extinción del estado de alarma estuvo acompañado por el inevitable clima político de las elecciones madrileñas, un evento que saltó del ámbito regional al nacional movido por la controversia generada por sus protagonistas.

En ambos casos, el final del estado de alarma y las elecciones madrileñas, se ha utilizado la palabra “libertad” para defender circunstancias, comportamientos y/o argumentos a los que les ha faltado una reflexión más profunda sobre el propio término. Un uso banal que en ocasiones no solo ha llevado al error, sino que además ha servido para desvirtuar el correcto significado del vocablo en cuestión. Es arriesgado, por todo lo que abarca y el respeto que merece, lanzarse a su utilización mediática; sobre todo cuando se hace para fomentar todo lo contrario: falta de respeto, odio y crispación.

A la demagogia se le hace frente con otra herramienta mucho más cercana a la libertad: la cultura. El conocimiento como arma que despierta a las mentes dormidas, las hace críticas y las guía en su día a día. Un salvavidas que ha quedado al descubierto durante estos últimos meses, y que no debe de caer en el olvido. La literatura, el cine o el teatro se han convertido en nuestros aliados en los malos momentos, pequeños oasis donde mitigar un sufrimiento que parecía nunca iba a llegar a su fin. No debemos de olvidar el importante papel de los libros con el confinamiento más severo, ni tampoco la incuestionable seguridad que demostraron espectáculos como el cine o el teatro. Transiciones en esta particular desescalada a las que recientemente se ha sumado, siguiendo las medidas actualmente vigentes, la celebración de conciertos en salas.

Todavía queda mucho camino que recorrer, no solo para que la fatídica situación epidemiológica en la que estamos sumergidos termine, sino también para alcanzar una libertad plena en todos los sentidos, en todos los lugares, para todas las personas. Ser libre se ha equiparado de manera errónea con el derecho al desenfreno o a la elección de un partido político que malinterpreta el término, una maniobra que empaña nuestra propia conciencia como sociedad. La libertad genera responsabilidad, buenas acciones y sentido crítico; no permitamos que el fantasma de la ignorancia nos acomode en la rutina de la injusticia y nos vuelva seres irracionales. Por nosotros, pero también por los que vendrán.