El Gobierno de Aragón renuncia a unos talleres contra la violencia de género por “motivos ideológicos”

Desde hace años, Marina Marroquí, educadora social y especialista en violencia de género, realizaba en varios institutos aragoneses el monólogo “Esto no es amor”, en el que a través del humor realiza un recorrido por la sociedad y “trabaja la mentalidad critica de los jóvenes y la interiorización tóxica del amor romántico”. En el mismo, Marroquí también relata su propia historia como víctima de violencia de género, para tratar de facilitar herramientas para la detección precoz de esta violencia.

Sin embargo, este curso académico estos talleres no se van a celebrar, puesto que el Gobierno de Aragón ha renunciado a su participación “por motivos ideológicos”. No contaban con finaciación del Ejecutivo Aragonés, pero sí que es precisa su autorización para realizarlo, ya que tienen lugar en horario lectivo, tal y como explican desde la Delegación de Gobierno de Aragón. Este organismo es el encargado de gestionar los talleres, que cuentan con financiación del Gobierno de España a través de los fondos para actividades de concienciación o prevención de violencia de género. “Se trata de un monólogo de Marina Marroquí, referente en violencia de género, adaptado a estas edades y que gozaba de un gran éxito de participación. Pero hace unas semanas, el departamento de Educación del Gobierno de Aragón nos ha transmitido que no quiere llevarla a cabo por motivos ideológicos. Por ese motivo nos hemos visto obligados a cancelarla de momento y la retomaremos si es posible más adelante”, exponen desde Delegación de Gobierno.

El programa está sostenido con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lleva varios cursos impulsandose desde la Delegación en coordinación con las direcciones provinciales de Educacion de la DGA. “El Gobierno de Aragón ha colaborado avisando a los institutos de que existe la acción y además estas charlas se hacen en horario lectivo, por lo que tienen que ser autorizadas por los centros escolares y por el Departamento de Educación”, explican fuentes de la Delegación.

Desde el Gobierno de Aragón exponen que estas charlas no son de su competencia, que no han cancelado “nada” y no hacen referencia a los motivos ideológicos que, según Marroquí y según la propia Delegación de Gobierno, argumentaron para no apoyar estos talleres. Aseguran que “el departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón no tiene nada que ver con su organización”. La Consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés ha respondido a las acusaciones del PSOE sobre que es Vox quien dirige su departamento argumentando que “como voy a cancelar yo algo que no organizo. No tiren la piedra del miedo”. Además ha anunciado, en el mismo pleno de las Cortes de Aragón, que “reorganizaran” los protocolos en las aulas.

Marroquí ha publicado un texto en redes sociales denunciando la situación: “El Gobierno de Aragón, ha decidido un mes antes de la realización de estos talleres, anularlos sin ningún tipo de respuesta, unicamente una cuestión ideológica. Lamento profundamente y me indigna que una decisión así pueda dejar sin talleres de igualdad a más de 4.000 adolescentes”.

Según relata la propia Marroquí, en los años anteriores estas formaciones en institutos ayudar a detectar de forma precor “alrededor de 100 casos de adolescentes que estaban sufriendo violencia de género o sexual. Creo urgente e importante informar de esta resolución y que decidan, de esta manera tan arbitraria, echar por tierra la labor de años, sobre todo en estos tiempos que conocemos la urgencia de educar a esta nueva generación”.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), también manifestaron su “sorpresa” y estupor“ por esta situación que supone ”un retroceso de formación de igualdad que nuestra sociedad tristemente demuestra a diario que no podemos permitirnos“.

El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón también ha reclamado al Gobierno de Aragón que se mantenga el proyecto. En un comunicado exponen que creen “firmemente que la prevención, formación y sensibilización son el camino para erradicar la violencia de género”, añaden también su preocupación ante esta decisión y exigen “la marcha atrás de la anulación de estos talleres”.