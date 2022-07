El incendio de Ateca mantiene una “evolución favorable”, aunque todavía no se permite la vuelta de los vecinos a sus casas

El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha comparecido esta mañana tras la reunión del CECOPI para informar sobre la situación del incendio de la localidad zaragozana de Ateca. Ha dicho que la evolución del mismo es “favorable aunque no se puede dar todavía por estabilizado”.

Los operativos continúan trabajando para asegurar el perímetro calcinado, 14.000 hectáreas y “la evolución es favorable, la previsión meteorológica de hoy no es particularmente desfavorable, lo cual quiere decir que las tareas se van a poder desarrollar con unas ciertas garantías de éxito”, ha explicado Lambán. A su vez, ha dicho que está cada vez mas cerca el momento en el que los vecinos y vecinas puedan volver a sus casas.

El #CECOPI se ha reunido este jueves para analizar la situación en el #IFAteca bajo la dirección del presidente @JLambanM. La evolución ha sido positiva en las últimas horas, con reproducciones puntuales que han sido sofocadas. Se mantiene el perímetro establecido.@112Aragon pic.twitter.com/S6XQW288TG — Gobierno de Aragón (@GobAragon) 21 de julio de 2022

Lambán ha destacado la ayuda prestada por otras comunidades con el envío de efectivos, como Valencia y Castilla y León, y ha agradecido a Castilla La Mancha y Navarra, cuyos medios iban a llegar en el día de hoy aunque “por suerte ya no hay que utilizarlos”. También se ha referido a la Generalitat de Catalunya por el trabajo en el incendio de ayer en la Ribagorza, que ya está controlado.

“Cualquier tipo de previsión al hacerla se arriesga uno de equivocarse, vale más pecar por exceso de precaución. Estamos mejor que ayer, las previsiones no son pesimistas pero desde luego no bajamos la guardia, sabemos que por razones de meteorología este tipo de fenómenos pueden deparar sorpresas y vamos a mantener todos los operativos. En este momento no hay ninguna población en riesgo de tener que ser desalojada pero no vamos a levantar por ahora ninguna restricción, hay que pedir paciencia a los vecinos”, ha concluido.