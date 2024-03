Pedro Piqueras conversa con Ignacio Escolar en el Congreso de Periodismo de Huesca: “La vida es mucho más que la política”

Durante la segunda jornada del XXV Congreso de Periodismo de Huesca, Pedro Piqueras ha conversado con Ignacio Escolar. Tras su reciente jubilación, que llevaba “pensando desde el final de la pandemia”, Piqueras ha relatado cómo ha sido su carrera, que le ha ido “bien gracias a un cúmulo de fragilidades”.

Ha destacado la importancia de apoyarse en un buen equipo y ha relatado su “miedo escénico”. Ha empezado recordando a Emilio Romero, que le dio el consejo de que “el periodista es como el piloto que conduce un Ferrari, con ese Ferrari puede ganar pero el buen piloto sabe que tiene un freno donde parar para no salirse en la curva y poder llegar a la meta”. Sobre la velocidad, ha dicho que “el error es la no reflexión en periodismo y nos puede llevar a perder credibilidad”. A lo que Escolar ha apostillado que “uno de los problemas que tenemos en nuestro oficio es la velocidad”.

“Yo nunca he dado entrevistas, ahora soy más libre para hablar de estas historias. En cierto modo he pensado que desde el principio me he ido formando sin saberlo para la TV. Estoy muy agradecido a como me han ido las cosas”, ha contado Piqueras.

Sobre sus fracasos laborales, ha recordado su trabajo en el programa matinal 'A plena luz': “Yo no me veía haciendo entrevistas de corazón y de espectáculo. Fui con poca actitud, el programa fue un fracaso y creo que gran parte del fracaso se debía a mí, no me gustaba, no me veía. La vida es mucho más que la política. Hay que ir con buena actitud tengas que hacer lo que tengas que hacer”.

Sobre la política, Escolar ha valorado la capacidad de Piqueras de “no estar metido en el debate político” puesto que hay un “problema que tiene que ver con polarización”.

En tono de humor, Piqueras ha respondido a una de las preguntas del público sobre sus invitaciones o videos virales. Ha dicho que, ahora, no le importa, pero “me importó”. Ha concluido su intervención respondiendo a una estudiante de periodismo sobre la pertinencia de estudiar periodismo hoy en día. “Yo creo que ahora es cuando más necesario es que haya periodistas comprometidos con la búsqueda de la verdad, lo que nos va a llevar a ser más honestos. En esta época de IA, fake news, es cuando más falta hacen periodistas que verifiquen. Creo que tiene más sentido incluso que cuando empecé yo”.