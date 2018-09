Pilar Alegría será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza tras la retirada de Carmen Dueso

Pilar Alegría será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza en las próximas elecciones municipales de mayo de 2019. La actual consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón fue la más votada en la primera vuelta de las primarias -celebrada el pasado domingo 23 de septiembre- con el 49 % de los apoyos. Se quedó muy cerca del 50 %, mínimo exigido para que no hubiera una segunda vuelta.

Pero, a la postre, esta segunda ronda de votación (que se iba a llevar a cabo el próximo domingo 30 de septiembre) no tendrá lugar, ya que Carmen Dueso (la segunda que más apoyos cosechó) ha anunciado su retirada. En un comunicado, la secretaria general de la Agrupación Norte apunta que, aunque en la primera vuelta “el 51 % de la militancia no dio su apoyo a la candidatura oficialista”, pero para hacer valer una mayoría necesitaban “un proyecto de ciudad que refrendasen los militantes que apoyaron las dos candidaturas no oficialistas”.

Con el objetivo de conseguirlo, explica, “hemos hecho todos los esfuerzos posibles por buscar puntos de encuentro y ofrecer un proyecto de ciudad que aglutinase a la mayoría de la militancia. Lamentablemente no ha sido posible”. Agradece a los militantes que le han ofrecido su voto en segunda vuelta, “pero para conseguir el objetivo es necesaria la totalidad”. Finaliza señalando que su “sentido de la responsabilidad” les lleva “a evitar tensiones innecesarias que fragmentarían todavía más a la militancia”.

La decisión final de Carmen Dueso se venía barruntando desde que, este martes, el candidato menos votado en la primera vuelta, Florencio García Madrigal, diera, públicamente, libertad de voto a los que le apoyaron. Horas más tarde, los secretarios generales de las agrupaciones socialistas de Torrero, San José y Santa Isabel anunciaban su apoyo a Pilar Alegría “en aras a conseguir un proyecto inclusivo, mayoritario y con la fortaleza necesaria para recuperar la Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza”.