El consejero de Agricultura de Aragón, de Vox, invita a los agricultores a “mantener la tensión” y el PP lo respalda

Tras toda la semana de tensiones y de movilizaciones por parte de los agricultores y ganaderos de Aragón, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón se reunió ayer con una representación de los manifestantes. Ángel Samper apoyó la “tensión y la unión” para lograr que la “UE doble la rodilla”. “Hay que mantener la tensión y hacerlo con corrección”, afirmó Samper, que pidió “no desviar la atención” porque el problema que atraviesa el sector “es muy grave”.

En este encuentro consideró que los manifestantes que se están organizando mediante redes sociales o grupos de WhatsApp, fuera de los sindicatos, son “interlocutores válidos”. Sin embargo, horas antes había estado en el programa La Rebotica, de Radio Zaragoza, donde dijo que “las cosas no se arreglan sin estar en las organizaciones, en las que quiera cada uno, hay para elegir; pero en la calle y en el bar no se arregla nada”. No hay que olvidar que Samper fue secretario general de Asaja en Aragón hasta hace poco más seis meses, cuando llegó de la mano de Vox al Ejecutivo autonómico.

Este viernes, Sámper ha improvisado un discurso en la cuneta de la carretera de camino a su viaje al Matarraña. “Hay que ir a piñon porque esto no va a valer de nada” y ha criticado la labor de la prensa: “Yo no estoy alimentando el que se salga a las calles, que los medios de comunicacion lo dicen, no es así, este consejero no alimenta nada sino la defensa y denuncia de lo que está pasando”.

El PP respalda al consejero al considerar que las reivindicaciones “son totalmente justas” y que “nadie ha llamado a la revuelta o al desorden público”.

El PSOE exige su dimisión

“El PSOE-Aragón exige el cese del consejero de Agricultura por el bien del sector agrario aragonés”, ha expresado Mayre Pérez en X. “Renuncia a ejercer sus competencias, que las tiene y muchas, y además 'arenga' a la movilización apelando a la tensión, cuestionando a las organizaciones agrarias como interlocutoras válidas, demuestra que está superado y es incapaz de asumir su responsabilidad. Exigimos su cese YA”, ha reclamado la portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón.

También se ha pronunciado Javier Lambán, expresidente de Aragón, que ha dicho que Samper “Alienta las movilizaciones. Desprecia a las organizaciones agrarias. A él no le interesan los agricultores más que para utilizarlos en beneficio de su partido Vox”.