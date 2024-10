La factura de la telecabina entre Astún y Candanchú se dispara: suma 10 millones más y llegará a 45, el doble de lo previsto

Si coste inicial de la telecabina entre Astún y Candanchú iba a ser de 22 millones de euros, ahora la factura no hace más que aumentar. El 17 de septiembre, en la presentación del proyecto, el Gobierno de Aragón anunció que el desembolso para esta infraestructura sería de 35 millones de euros, 13 más de lo previsto y asumidos en su mayor parte con fondos propios autonómicos. Lo que no se dio a conocer entonces es que esa cantidad solo contemplaba la fase 0 y que dejaba fuera un gasto extra de 10 millones de euros para adquirir, posteriormente, la mayor parte de las cabinas y la construcción del garaje.

De esta forma, la inversión final se disparará hasta los 44,8 millones, tal y como consta en los pliegos de la licitación publicados el martes en el Boletín Oficial de Aragón. Y eso si no hay nuevos sobrecostes. Es más del doble de lo inicialmente previsto. Sin olvidar que, debido a los ajustados plazos, no está garantizado cumplir con Bruselas, que sufraga parte de la obra con 10 millones de euros a través del programa Next Generation y que reclamará este importe si no se termina en plazo.

La fase 0, valorada en 35 millones según el documento elaborado por la ingeniería IDOM, tendrá como principal actuación la propia telecabina, con un coste de 22,3 millones y con las tres estaciones -superior, intermedia e inferior- como elementos destacados. También incluye 24 cabinas, cuya capacidad se limitará a 600 esquiadores por hora.

Seguirán otras dos etapas que dispararán aún más la factura. En ellas se contempla -con el año 2035 como horizonte temporal- la adquisición de la mayor parte de las cabinas, 72 de ellas hasta completar 96 en total, con las que ya se podrá transportar a 2.400 personas a la hora.

Presentación del proyecto

La presentación del proyecto se llevó a cabo el 17 de septiembre en la sede de la Diputación Provincial Huesca (DPH), con el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco; el presidente provincial, Isaac Claver, y el presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, Álvaro Salesa, presentes en el acto. El Ejecutivo autonómico informó de que la infraestructura requeriría “una inversión de 35 millones de euros”, de los que 22 millones asumiría la DGA con fondos propios, más otros 10 millones de fondos europeos y 3 millones que aportará la DPH.

A continuación se desgranaron las tres fases de ejecución. Ha tenido que publicarse la licitación de la primera para comprobar que la segunda y la tercera suponen un gasto de otros 10 millones de euros, hasta un total de 35 millones para una actuación valorada inicialmente en 22.

En el propio documento adjuntado en el mencionado acto, un PDF de 11 páginas, se da estas cifras sin especificar costes añadidos.

La telecabina entre Astún y Candanchú, que permitirá recorrer 3,6 kilómetros en 12 minutos cuando esté completamente desarrollada, será una infraestructura que podrán disfrutar los esquiadores de ambas estaciones. Se enmarca en el denominado Plan Pirineos que impulsa el Ejecutivo de Azcón, que el Consejo de Gobierno dotó con más de 57 millones de euros el pasado mes de febrero. Incluye también una telecabina desde Benasque hasta la estación de Cerler, cuyas obras se licitaron en verano por 16, millones de euros.