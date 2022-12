Javier Hernández: “El modelo del Justicia de Aragón es puntero y por eso es seguido por otras instituciones”

El pueblo aragonés ha sido reconocido con la Medalla del Justicia este año 2020, coincidiendo con la celebración del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía. “Los aragoneses y aragonesas están a travesando un momento duro de crisis económica, pandemia y cambio climático, merecían un reconocimiento a su esfuerzo”.

Atiende esta entrevista el Lugarteniente del Justicia de Aragón, Don Javier Hernández. ¿Cuáles son los cometidos de su figura, recientemente recuperada, dentro de la institución?

La figura de Lugarteniente siempre ha existido en el reglamento de la institución, pero por diversas circunstancias, no se había aprobado el nombramiento de quién la ostentara hasta septiembre del año 2018. Al contrario del procedimiento para la elección del Justicia, al Lugarteniente no lo eligen las Cortes, sino que lo hace el Justicia de Aragón, y las Cortes dan el visto bueno a dicha elección. Su función es ser el principal auxilio del Justicia, en la práctica diaria, tiene la función de coordinador técnico de la institución.

El día 20 de diciembre, martes, tenía lugar el Día del Justicia, los Derechos y Libertades de Aragón. El acto, tradicionalmente celebrado en la capilla de Santa Isabel en Zaragoza, se ha trasladado este año a la villa de Ejea de los Caballeros, en concreto a la iglesia de Santa María de la Corona ¿Cuáles han sido los motivos por los que se ha cambiado la ubicación de la ceremonia institucional?

Fue una petición del gobierno de Aragón, que quiso que fuera el acto de celebración del Día del Justicia, los Derechos y las libertades de Aragón el último acto conmemorativo de la agenda del 40 aniversario del Estatuto de Aragón. Las razones de elegir Ejea de los Caballeros como escenario, tiene sus razones en la historia lejana y reciente de Aragón. Por una parte, en el año 1265, en la Iglesia de Santa María de la Corona de la Villa de Ejea, con la presencia del Rey Jaime I, nació la figura del Justiciazgo. De otra parte, en el año 1985, también en esta misma iglesia, se celebraron las Cortes en las que se aprobó la Ley Reguladora del Justicia. Es por estos motivos por los que, de manera excepcional, este año se ha cambiado la ubicación de la celebración del acto institucional del 20 de diciembre.

En el acto se hace entrega de la Medalla del Justicia, que este año ha sido concedida al pueblo de Aragón ¿Por qué al pueblo aragonés y por qué ahora?

La Medalla la instituyó el actual Justicia, Ángel Dolado, hace cinco años. Este año, desde la institución pensamos que era el momento de que el pueblo se viera reflejado en el reconocimiento de esta Medalla, no solo por la celebración del 40 aniversario del Estatuto, sino porque el pueblo ha atravesado, y sigue atravesando, importantes problemas derivados de las crisis económicas, una pandemia como la que hemos vivido recientemente, e incluso el cambio climático que está afectando con dureza al campo aragonés. Por todo ello, creímos que era el momento de hacer un reconocimiento a los aragoneses y a las aragonesas.

La figura del Justicia de Aragón se recuperó con el Estatuto de Autonomía hace ahora cuarenta años, y ha sido considerada como precursora de lo que los actuales tribunales de garantías. ¿Considera que el pueblo aragonés conoce lo suficiente esta figura y sus competencias?

Lamentablemente tengo que reconocer que no. La ciudadanía conoce su pasado, conoce la figura, pero en estos años no hemos sido capaces desde la institución de hacerle llegar al pueblo aragonés cuáles son sus cometidos actuales, que difieren mucho de los históricos. Actualmente somos un defensor del pueblo contemporáneo, tomando la figura nórdica de los ombudsman, aunque con algunos matices propios; defendemos los derechos y libertades de la ciudadanía frente a la administración, pero somos órgano estatutario, algo que no tienen el resto de defensores, y tenemos la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto.

¿Qué se está haciendo desde la institución para acercarla a la ciudadanía?

Somos una gran institución, pero muy pequeña en dimensiones, con poco más de 20 personas trabajando en el Justiciazgo tenemos que resolver todos los requerimientos que se nos presentan en todas las áreas de la administración. Lo que sí tenemos es una campaña de divulgación permanente con charlas en universidades, institutos y colegios, visitas a la sede y encuentros en el territorio. Si algo caracteriza al equipo del actual Justicia Dolado es que nos gusta mucho tener contacto con el territorio; porque es nuestro deber y porque se vive mejor lo que el ciudadano quiere trasladar. También tenemos abiertas oficinas en Huesca y Teruel, en las que una vez al mes se atiende presencialmente a las personas que lo solicitan.

¿Podría ser una manera de acercarse a la realidad de hoy en día que la figura del Justicia contemplara la posibilidad que la ocupase una mujer?

¿Por qué no? hasta ahora, no ha habido ninguna mujer, son las Cortes las que eligen a la persona que será titular del Justiciazgo y en el reglamento no hay nada que impida que sea elegida una mujer. Personalmente, gusta decir que los cargos deben ocuparlos no un hombre o una mujer, sino personas elegidas por su capacidad y mérito. Como anécdota, les diré que el titular de la institución no lleva artículo, no es “el Justicia” o “la Justicia” sino que es “Justicia”, así que no hay necesidad de cambios en el léxico.

De hecho, estamos ahora mismo trabajando en la elaboración del Plan de Igualdad, y ya contempla que, independientemente de quién sea nombrado titular de la institución, en los asesores tiene que haber paridad, como ya se contempla en figuras homólogas como la de Valencia.

Otro sector de la población importante es la juventud, y a ellos y ellas también llega el Justicia, como figura de su defensa ¿están haciendo algo para visibilizarse en esas franjas de edad?

La oficina de la infancia y la adolescencia ha puesto a disposición de todos los jóvenes que lo necesiten esta dirección de correo electrónico oia@eljusticiadearagon.es para que puedan comunicar a la institución cualquier problema que tengan, sea en el ámbito que sea. Recordamos que, como bien dice, el Justiciazgo ejerce como defensor de la infancia y la adolescencia, y debemos llegar a este sector de la población. Otra de las acciones que estamos llevando a cabo, sobre todo en los últimos años con el equipo de comunicación, es tener más presencia de la institución en las redes sociales, donde están la ciudadanía.

¿En qué casos puede la ciudadanía requerir la defensa del Justicia de Aragón?

Actuamos en las relaciones del ciudadano con la administración, en todas las áreas; educación, urbanismo, función pública, la que sea, haciendo una interpretación muy amplia de la administración, ya que atendemos casos que tienen que ver, por ejemplo, con asuntos de telefonía o electricidad al entender que, aunque sean servicios prestados por empresas privadas, tienen un componente de servicio público. Solo hay dos limitaciones, que no puede haber pasado un año desde el origen del problema, y que el asunto no se haya judicializado. Los asuntos entre particulares no son de la competencia del Justiciazgo.

¿Cómo puede un aragonés o aragonesa ponerse en contacto con el justiciazgo de Aragón?

Tienen muchas vías a través de las que pueden contactar con el Justicia; en la web eljusticiadearagon.es, por correo electrónico informacion@eljusticiadearagon.es, por teléfono llamando al 900 210 210, pidiendo cita previa para ser atendido en persona, enviando una carta por correo postal y como he dicho, también se pueden informar a través de los perfiles de la institución en las redes sociales, y en las oficinas de Huesca y Teruel, además de la sede en Zaragoza.

En esta última celebración del Día del Justicia, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha propuesto exportar al resto del país el modelo del pacto, esencia de la tradición aragonesa ¿qué opinión le merece y cuál va a ser el papel de la institución en esta propuesta?

La relación con el resto de defensorías que existen en España es muy buena y tenemos una colaboración estrecha. Aragón siempre ha sido tierra de pactos. Lo que está pasando en Aragón, por ejemplo, a nivel político en el diálogo entre partidos, es digno de admiración, y, por supuesto seríamos dignos de imitación. A nivel de defensoría, nuestro modelo es seguido por otras instituciones similares porque es puntero en muchas de las cosas que hacemos.