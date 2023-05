José Luis Soro, candidato de CHA al Gobierno de Aragón: “Hay que desterrar definitivamente la amenaza del proyecto de Canal Roya”

José Luis Soro es Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Diputación General de Aragón en el cuatripartito aragonés (formado por el PSOE, Podemos, CHA y el PAR desde el 6 de julio de 2015) y diputado de las Cortes de Aragón desde 2011. Un año después, asumió la presidencia de Chunta Aragonesista y también preside la Fundación Aragonesista 29 de junio y es patrono de la Fundación Gaspar Torrente para la investigación y desarrollo del aragonesismo y de la Fundación Giménez Abad de Estudios parlamentarios y del Estado autonómico.

Lambán da por “finiquitado” el proyecto de la unión de estaciones de esquí por Canal Roya

Ha sido muy nombrado en los últimos meses debido a la unión de las estaciones de Formigal y Astún por Canal Roya. La aprobación de este proyecto, que iba a ser financiado con Fondos Europeos, correspondía a su Consejería y desde Chunta Aragonesista se habían mostrado contrarios al mismo. El Consejero asegura que es necesario “desterrar definitivamente la amenaza del proyecto de Canal Roya e impulsar el Parque Natural Anayet-Partacua” y sostiene que “actuó con lealtad aunque eso genere tensiones”.

¿Cómo ha sido formar parte del cuatripartito?

Era un gran reto porque estamos haciendo innovación política, hemos tenido tradición de gobiernos de coalición, pero nunca cuatro formaciones y además partidos tan diferentes. Chunta Aragonesista (CHA) tiene diferencias con el PAR, pero también con el PSOE y con Podemos. Además, en una legislatura tan complicada marcada por el covid y la guerra de Ucrania, creo que hemos sido capaces de coexistir y que hemos sido útiles, con respeto, lealtad y diálogo, Creo que ha sido una experiencia muy positiva, no para los partidos, sino para los aragoneses.

No va a haber una mayoría de gobierno sin que esté CHA

¿Cuáles son sus expectativas y objetivos de cara a las próximas elecciones?

El objetivo de CHA es conformar nuevamente un gobierno de progreso en el que aportamos el aragonesismo, no vamos a estar a cualquier precio, no vamos a dar un cheque en blanco, pero nuestro compromiso con el votante es, por un lado, evitar que gobierne el PP con Vox y; otro lado, construir una alternativa de gobierno de progreso y de justicia social. Estoy seguro de que vamos a ser determinantes, que no va a haber una mayoría de gobierno sin que esté CHA. Asumimos la responsabilidad, nacimos hace 37 años para transformar Aragón y eso se hace desde el gobierno.

Si volviesen a formar parte del Gobierno, ¿Le gustaría repetir en la consejería de Vertebración o preferiría cambiar de departamento?

Es algo que ni me he planteado, lo que más me preocupa es que haya una suma para poder construir esa alternativa. Lo que quiero es que CHA crezca en votos y en escaños, sería una forma de reconocer el trabajo de estos cuatro años. Estaremos donde seamos útiles como partido.

¿Tienen líneas rojas de cara a formar parte del próximo Gobierno?

Cuando aún faltan unas semanas para sentarnos a hablar no me gusta ir a una negociación con líneas rojas. Hay unas cuestiones que son claves, hay que desterrar definitivamente la amenaza del proyecto de Canal Roya e impulsar el Parque Natural Anayet-Partacua. Pero también actuar en positivo, llevamos mucho tiempo planteando que hay que crear una mesa de la nieve para debatir de forma constructiva que futuro sostenible y responsable al actual cambio climático queremos para un sector tan estratégico para Aragón.

¿El modelo de implantación de las renovables también sería una cuestión clave a la hora de negociar?

Sobre las renovables creemos que lo que hay que hacer es planificar. Para nosotros es clave que se apruebe cuanto antes el plan energético de Aragón y también proponemos que haya un equipo de trabajo que determine las zonas que no son idóneas para que se instalen plantas solares, eólicas o fotovoltaicas. Aragón es muy grande, hay hectáreas suficientes para que se instalen las renovables sin perjudicar al turismo, a la agricultura, sin echar a la gente de sus casas, se trata de ver en qué lugares en ningún caso habrá energías renovables.

¿Cómo ha sido todo el proceso de Canal Roya hasta la situación final, en la que se ha renunciado al proyecto?

Ha sido muy duro, yo intento estar en el gobierno con lealtad. Durante mucho tiempo he estado callado, CHA sí que se pronunciaba por boca del presidente Joaquín Palacín, pero yo no hablo en nombre del partido porque yo soy militante, yo lo hacía como consejero. Yo empecé a hablar de esto cuando tuvimos el informe contrario al interés general, a partir de ese momento sí que tenía que hacerlo. Claro que genera tensiones, pero estoy muy tranquilo, creo que he hecho las cosas como las tenía que hacer. Hace un mes solo faltaba un trámite para la aprobación inicial del proyecto de interés general: mi firma como consejero de Ordenación del Territorio. Y hace un mes le comuniqué al presidente Lambán que no iba a firmarlo y que, ante esa situación estaba la opción de nombrar a otro consejero o consejera para que lo hiciera, pero yo no lo iba a hacer. Creo que actúe con lealtad, pero, evidentemente, esto genera tensiones.

¿Cómo fue la respuesta de Lambán ante su negativa a firmar?

Lo hablamos, yo se lo comuniqué y creo que actué con lealtad. Hablamos sobre cuándo lo íbamos a hacer público y lo hice cuando me comprometí a hacerlo. Es pueril creer que en un gobierno no hay situaciones tensas, pero estas se solucionan hablando. Es un tema en el que estaban tan claras las posturas y creo que ha sido fácil. Que haya un gobierno de coalición no significa que un partido tenga que diluirse en otro o desaparecer, CHA es lo que es, y hemos mantenido nuestra esencia durante el cuatripartito. Claro que hay cuestiones que si gobernamos solos haríamos de otra manera, pero es que yo creo tanto en el mestizaje en política y que los gobiernos de coalición son mucho más útiles, más plurales, más diversos y, por lo tanto, mejores para la sociedad.