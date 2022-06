Lambán, sobre el presidente del COE: “Da más la impresión de ser un especialista en artes marciales que alguien que debería promover el consenso”

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este jueves que la capital olímpica del Pirineo “es Jaca” y ha apostado por “empezar desde cero”, a la vuelta del verano, la elaboración de una nueva candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2034 “que ponga a España en el mapa del deporte y no a nadie, ni a ninguna comunidad autónoma en particular”.

Ha expresado que el presidente del COE “da mas la impresión de ser un especialista en artes marciales y no alguien que debería promover el consenso y el acuerdo. Yo he estado siempre dispuesto al consenso y acuerdo, a argumentar y dar explicaciones. No voy a insultar, no voy a descalificar”.

“El sueño olímpico de Aragón tiene más de 30 años de historia, hace más de 30 años que Jaca sueña con unos Juegos de Invierno”, ha continuado Lambán, quien aspira a “dejar atrás este desafortunado episodio, que ha fracasado, no por Aragón, y empezar a hablar de futuro”.

Lambán ha incidido en que esta comunidad autónoma “lleva más de 30 años soñando con las Olimpiadas y tenemos que empezar desde cero, no con un proceso viciado desde el principio”.

Asimismo, ha abogado por “apostar decididamente” por una candidatura para 2034, precisando que solo lo hará por “candidaturas que defiendan España, que sean de España, de interés del Estado en su conjunto, que sean unos Juegos con sentido de Estado y que esté presente el Pirineo de una manera equilibrada y justa”.

Lambán ha comentado que sabía que sería “agredido e insultado” por “defender el interés de Aragón, hacer que España, Cataluña y todos respeten a esta comunidad autónoma y no se la tomen por el pito del sereno, así como por defender el interés comercial del Pirineo aragonés”.

Ha señalado que esperaba “agresiones e insultos de la Generalitat, también del presidente del COE, pero no de un secretario de Estado”, en alusión al secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior del Deporte, José Manuel Franco, quien ha tildado de “barbaridades” algunos comentarios de Lambán sobre el presidente del COE, Alejandro Blanco.

“Me parece insólito que un secretario de Estado de un Gobierno de España se sume a las descalificaciones e insultos contra un presidente de una Comunidad, que es lo mismo que decir un Gobierno de una Comunidad, que se ha limitado a defender los intereses de los ciudadanos”, ha dicho Lambán.

Ha puntualizado: “No voy a ser quien alimente esa espiral de declaraciones, a las que hoy se ha sumado el secretario de Estado”, cuya actuación “se califica a sí misma”.

Motivos políticos

Lambán también ha asegurado que proyecto técnico para la candidatura conjunta con Cataluña “no ha habido nunca” y se han priorizado “exclusivamente” los “criterios políticos”. Ha precisado que Aragón planteó en el primer momento que las pruebas de esquí alpino se disputaran en su territorio “y se nos dijo de entrada que no” por “motivos políticos”.

Ha constatado que los últimos que se han levando de la mesa de negociación y quien ha propuesto más soluciones ha sido Aragón, “la última de ellas una propuesta muy justa, repartir por lotes y dejando elegir a Cataluña la primera”, pero “la rechazó Cataluña, sin leerla y me da la impresión de que el presidente del COE también”.

“A Aragón no se le puede acusar de haber roto el diálogo”, ha aseverado Lambán, quien ha recalcado que el Gobierno que preside es el que más propuestas ha realizado, pero “no podían pretender que aceptáramos una candidatura en la que Cataluña fuera la parte principal, casi exclusiva, y nosotros simples comparsas”.

“Parece que ha molestado que rechazáramos el papel de subalternos que se nos quería asignar y, si uno ha de ser insultado por cumplir con su deber, bienvenidos sean los insultos y los vilipendios”, ha continuado Lambán, para quien Blanco “da más la impresión de ser especialista en artes marciales, que en ser alguien que promoviera el consenso y el acuerdo”.