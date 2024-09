La obligatoriedad de un seguro para las bicicletas en Zaragoza llega al Congreso de los Diputados

La obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para todas las personas que circulen en bicicleta por la ciudad de Zaragoza no deja de causar revuelo. Los colectivos ciclistas se han manifestado en contra y están recaudando fondos para llevar esta nueva ordenanza municipal por vía judicial, ya que la competencia para regular seguros de vehículos no corresponde a los ayuntamientos, sino que es estatal. Esta polémica ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde Jorge Pueyo, diputado de CHA por la Coalición Sumar, va a presentar una enmienda en la que pide modificar el texto de la ordenanza municipal.

La presentación de esta enmienda coincide con la tramitación del proyecto de modificación de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en ella, Sumar pide modificar el texto para incluir a los ciclos en la definición de vehículos exentos de seguro de responsabilidad civil. El objetivo es que las bicicletas de transporte de paquetería, adaptadas o de transporte de niños y niñas, que al tener tres o más ruedas quedarían fuera de la actual definición, así quedan incluidas en ella, acorde a la Ley y las directrices europeas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Jorge Pueyo, diputado de CHA por la coalición Sumar y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Tesh Sidi (Más Madrid), Alberto Ibánez (Compromís) y Mar Gónzález, representante de Verdes Equo en el GPP Sumar.

La obligatoriedad del seguro no es necesaria para los ciclos de pedaleo asistido y tampoco se podrá aplicar a ciclos puestos que no se consideran vehículos a motor (independientemente de si son de dos o tres ruedas), porque la Directiva europea no lo establece. “La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, excede sus competencias al vulnerar la directiva europea y la normativa estatal. Esto ha provocado una inseguridad jurídica, porque muchos seguros del hogar incluían una cláusula final en la que decía que todos aquellos seguros complementarios que pasan a ser obligatorios, dejan de estar cubiertos”, ha explicado Pueyo.

El diputado de CHA por la coalición Sumar añade que “por eso, desde el Congreso de los Diputados estamos aprovechando la tramitación de la ley de seguro de responsabilidad civil para introducir una enmienda que trasponga esa directiva que está incumpliendo el Ayuntamiento de Zaragoza”.

“Ni el PP ni VOX podrán contra las bicicletas, ya se lo demostraron en la manifestación del pasado viernes. Con esta iniciativa queremos facilitar el uso de la bicicleta para garantizar una movilidad sostenible y saludable en plena emergencia climática, queremos una ciudad donde se pueda respirar y queremos una ciudad para las personas”, ha finalizado Jorge Pueyo.