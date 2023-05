Silvia de Félix, periodista y consultora internacional: “Todavía quedan personas a las que el voto les importa”

Sílvia de Félix acaba de recibir el Premio Periodista en el extranjero, que concede el Colegio de Periodistas de Aragón, por el trabajo que está llevando a cabo como consultora internacional en misiones de observación en procesos electorales de la mano de la Unión Europea.

Partiendo de la base de que es un trabajo complejo ¿Podría explicar cuál es el objetivo de estas misiones?

La Unión Europea lleva a cabo procesos de observación en África, Latinoamérica y Asia. También existen otros organismos internacionales como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que observa los procesos electorales en los países que conforman esta organización; la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observa en el continente americano, o la ONG Centro Carter, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter. El objetivo de las Misiones de Observación Electoral es dar credibilidad y confianza a los electores, garantizando procesos electorales más justos, desarrollados bajo unos mínimos y con garantías y, sobre todo, promover los valores democráticos y los Derechos Humanos.

En las últimas décadas se están iniciando cada vez más procesos democratizadores en gran parte del mundo. Este hecho ha desembocado en una demanda también cada vez mayor de Misiones de Observación Electoral Internacional. ¿Cómo llega una MOE a un país?

Las misiones de observación electoral internacionales comenzaron a profesionalizarse tras la desmembración de la antigua Yugoslavia, como una herramienta para la resolución de conflictos. Es importante recalcar que estos procesos se inician en aquellos países en los cuales sus gobiernos solicitan la presencia de una MOE - Misión de Observación Electoral-. Las MOE son un instrumento de diplomacia muy importante para la Unión Europea, y están bajo el paraguas del Servicio Europeo de Acción Exterior, pero la UE no puede desplegar una misión si el gobierno de ese país no ha hecho una invitación expresa para ello.

Una vez que la invitación está hecha ¿Durante cuánto tiempo están en el país en el que se llevan a cabo las elecciones y cuántas personas llegan a formar parte de la Misión?

Hay diferentes expertos trabajando en distintas áreas, cubriendo todo el proceso electoral: desde el desarrollo de la campaña, hasta la votación y los resultados de los comicios. Llegamos al país un mes y medio antes de que se celebre la jornada electoral. Un bloque de analistas trabaja en el contexto político, el marco jurídico, la parte logística de las elecciones, Derechos Humanos, la comunicación externa, colectivos vulnerables, medios de comunicación y, desde 2016, el análisis de la campaña y los comicios en redes sociales. Además, hay otros dos grupos: uno de observadores a largo plazo que se dispersan por el territorio, y otro equipo de observadores a corto plazo que llega una semana antes de los comicios para reforzar la observación de la jornada electoral. Por supuesto hay una persona que coordina a todos los profesionales que participamos en el dispositivo. En total una misión puede desplegar a más de un centenar de personas. Acabo de llegar de Paraguay, y allí estuvimos trabajando 124 personas de diferentes nacionalidades europeas.

¿En cuántas misiones ha participado y en qué áreas desarrolla su trabajo?

He participado en más de veinte procesos electorales desde 2005. Mi trabajo como periodista se desarrolla en el área de comunicación externa, como responsable de relaciones con los medios, que tiene como objetivo dar a conocer la estructura, la metodología y las actividades de la MOE en el país. Y también en la parte de medios de comunicación, que tiene una doble vertiente: por una parte, el análisis del comportamiento de los medios: cómo están cubriendo la campaña y si están cumpliendo la normativa vigente para dar espacio y voz a las diferentes candidaturas políticas y, por otra parte, valoramos el nivel de libertad de expresión, y cuáles son las condiciones de trabajo de los periodistas.

¿Cómo se mide el nivel de libertad de expresión?

Analizamos el marco jurídico en materia de medios del país y nos apoyamos en informes que otras entidades han elaborado en este sentido. También mantenemos entrevistas con los responsables de los medios, y con los periodistas. Nos encontramos que, en muchas ocasiones, una censura explícita no es necesaria porque son los propios profesionales los que se autocensuran en el ejercicio de su trabajo. Un parámetro muy importante para valorar el grado de libertad de expresión de un país es la concentración de medios; una alta concentración de medios conlleva un déficit en la pluralidad informativa. Es importante destacar que las Misiones siguen una metodología de análisis consensuada y aprobada a nivel internacional. Esta metodología es a su vez una garantía para todo el proceso.

Una vez que los comicios llegan a su fin ¿Cuál es el siguiente paso?

El siguiente paso es elaborar un informe detallado con la información que el equipo de trabajo ha ido recogiendo a lo largo de todo el proceso electoral en el país. La elaboración de este informe suele tardar unos dos meses, y una delegación de la Misión lo presenta en el país en rueda de prensa, también lo presenta al gobierno y queda expuesto públicamente en la web y las redes sociales de la Misión. Los resultados son de acceso libre, y están disponibles para que cualquier persona pueda consultarlos. Este informe se acompaña de una serie de recomendaciones que la MOE hace al país en concreto con el fin de mejorar y hacer más democrático el proceso electoral.

¿Alguna recomendación que se repita en los diferentes países?

Todas las recomendaciones están enfocadas al país en concreto, y tiene en cuenta la situación política y social del país y dependen totalmente de su contexto. Pero un área recurrente es la mejora de la transparencia en la financiación de las campañas y de los partidos políticos.

Usted tiene una visión amplia de la política y de la percepción que la ciudadanía tiene de la política. Si compara España con otros países, ¿en qué momento nos encontramos aquí?

Creo que estamos en un momento de desafección. La gente no cree en la política, aunque está presente y nos afecta directamente en cada ámbito de nuestra vida. Creo que sería necesaria una mayor implicación de la educación en este sentido. Que el alumnado tuviera información y fomentar así la conciencia política en nuestro país. Mientras aquí muchas personas no ven valor alguno en su voto, en otros lugares del mundo todavía valoran, y mucho, poder votar, poder participar personalmente en la elección de quienes serán sus representantes políticos. En algunos países de África he visto a la gente hacer largas colas, y esperar, para poder ejercer su derecho al voto. Y esa imagen contrasta mucho con lo que llevamos viendo los últimos años en los comicios en España.

¿Cómo llega Silvia de Félix, periodista aragonesa, a participar en más de veinte Misiones como observadora electoral en todo el mundo?

Desde que finalicé mis estudios de periodismo en la Universidad de Navarra orienté mi carrera profesional hacia temas comunitarios. Estudié un Máster en Zaragoza en relaciones internacionales y Unión Europea. Hice varias prácticas en la Comisión Europea, y he trabajado desde Turquía como corresponsal para el grupo PRISA. Un día, un compañero me comentó que estaban buscando a una experta con mi perfil para este trabajo, y no me lo pensé. Corría el año 2005, dejé mi trabajo en ese momento y me marché a mi primera misión, a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.

¿Qué le aporta su trabajo?

No podría decir algo malo de él. Es cierto que conlleva vivir con incertidumbre, porque desde que acaba una misión hasta que comienza la siguiente no sabes qué pasará. No hay un pool fijo de profesionales, sino que es en Bruselas donde nos eligen y hacen los equipos de trabajo. Necesariamente lo compagino con otros trabajos y colaboraciones a lo largo del año. Pero, siendo muy sincera, me encanta. Me gusta mucho porque, de alguna manera, me hace sentir que formo parte la historia de esas personas y de esos países.