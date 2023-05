Tomás Guitarte, candidato de Aragón Existe: “Nos gustaría formar parte del próximo Gobierno de Aragón”

Tomás Guitarte dio el paso a la política en 2019, cuando el movimiento Teruel Existe obtuvo un diputado para el Congreso de los Diputados. Cuatro años después, vuelve a Aragón como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón con la coalición Aragón Existe-Teruel Existe, a la que las encuestas sitúan como la posible llave para la formación de gobierno en la comunidad.

¿Qué aportará Aragón Existe si entra en el parlamento aragonés?

Aragón Existe puede aportar muchísimo, en especial uno de los principios del debate al inicio de nuestra autonomía: la búsqueda del equilibrio territorial como una de las principales acciones de gobierno. La comunidad de Aragón es la más desvertebrada internamente de todas las que hay en España, el 52% de la población están en apenas el 2% del territorio. Del resto, 18 comarcas aragonesas están en cifras de densidad de población por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la Unión Europa considera como desierto demográfico. Poner en las políticas de acción de gobierno el equilibrio territorial de manera que todas las comarcas tengan opciones y que todo el mundo pueda desarrollar su proyecto vital sin necesidad de irse de su entorno. Esto, que no es nada concreto y es todo, es una cuestión prioritaria. En el fondo proponemos correcciones sobre el actual modelo de desarrollo, que nos ha llevado a polarizar el crecimiento económico y la población en muy poco territorio, creemos que para el futuro de Aragón es mucho más justo con el territorio que se desarrolle y se produzca el equilibrio.

¿Cómo valora su labor durante estos años en el Congreso de los Diputados?

Haber conseguido que el 88% de los españoles consideran que la despoblación es un problema grave o muy grave. Esta asunción del problema por parte de los españoles y por parte de la clase política era el primer paso para tomar medidas estructurales. Hay que corregir el modelo de desarrollo porque una de las consecuencias territoriales es que más del 70% del territorio español tiene problemas graves de despoblación y esto es insostenible.

¿Cree que han cumplido sus objetivos?

Sí, desde nuestra presencia en el Congreso de los Diputados Teruel existe en España y Aragón también. Una de las cuestiones que más reprochamos al gobierno de la comunidad es que no haya sabido aprovechar esta presencia de Teruel en Madrid en la reivindicación del conjunto de los territorios de la España vaciada para volver a estudiar la financiación autonómica. El Gobierno de Aragón ha preferido estratégicamente atacar o intentar evitar que la España vaciada se consolide.

¿Cuáles son sus pretensiones de cara a las próximas elecciones, teniendo en cuenta que en 2019 fueron la primera fuerza en Teruel?

Lo que esperamos es llegar a tener un grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, un grupo lo suficientemente numeroso para tener influencia en las decisiones políticas o incluso en la formación de gobierno.

¿Cuál es el principal reto para Aragón en los próximos años?

Queremos que la búsqueda de vivienda protegida no sea un factor de migración hacia las grandes ciudades y establecer un parque público de vivienda en cada pueblo en función de su tamaño, para que la gente no tenga la necesidad de marchar por buscar vivienda y luego para que la gente que quiera ir a trabajar o vivir en un pueblo pueda probar si les convence ese modo de vida sin necesidad de realizar ese gran desembolso. Por otro lado, Aragón tiene que pegarle un empujón potentísimo al sector primario, que es la red sustentante de todo el territorio, hay que conseguir que no solo sea posible vivir de él sino que sea atractivo y rentable para que llame a la incorporación de gente joven. También hay que apostar por sectores estratégicos, por ejemplo en Teruel el sector aeroespacial o aeronáutico. Hemos de descubrir otros ámbitos de ese tipo y por ahí debe ser. Mejorar la conectividad, las comunicaciones y facilitar vivienda son tres factores importantes para dar un impulso a la sociedad para que la comunidad vaya hacia delante.

En la encuesta electoral que realizamos desde eldiario.es, Aragón Existe aparecía como la llave del futuro gobierno de la comunidad. ¿Formarán parte del próximo Gobierno de Aragón?

Queremos ser muy realistas y somos conscientes de que es la primera vez que concurrimos a las elecciones autonómicas y municipales y partimos de cero. Nuestra aspiración es tener un grupo parlamentario, si los aragoneses deciden darnos un grupo con el peso suficiente para poder negociar la participación en un gobierno lo haríamos y, si tenemos posibilidad, queremos estar en la acción de gobierno porque hemos nacido para intentar que la reivindicaciones que no pasaban más allá del movimiento ciudadano lleguen. Si se nos da la confianza suficiente sí que nos gustaría participar en la formación de ese gobierno o como mínimo en las directrices fundamentales de la acción de gobierno.

Según estos resultados, la balanza estaría entre PSOE y PP, ¿de cuál de ellos se ve más próximo Aragón Existe?

Somos una fuerza transversal, no tenemos una preferencia a priori por ninguno de los dos, va a pesar la asunción de los planteamientos de programas que nosotros realizamos. Vamos a negociar en función de los puntos que incluye nuestro programa, de los planteamientos teóricos y del grado de asunción y credibilidad de ese compromiso que nos den las otras formaciones. Nuestra experiencia en el gobierno central nos ha demostrado que mientras nuestro compromiso en una negociación de investidura se tiene que cumplir de inmediato, después el cumplimiento por parte de la otra parte requiere estar muy encima, lo vamos a intentar amarrar de una forma mucho más garantista porque no nos gustaría que se nos dijese algo y luego no se cumpliese. No se va a priorizar el componente ideológico, nos da la impresión de que esto lo que ha hecho durante años es que no se consigan los objetivos que van a beneficiar la calidad de vida de los ciudadanos. Entendemos que hay una situación de emergencia por la crisis territorial a la que nos ha abocado el modelo de desarrollo que hemos seguido, cuya plasmación más directa es que los territorios se quedan despoblados, hay que frenar este proceso y para eso queremos convocar a todos para que lo resuelvan.

¿Cuáles son los principios fundamentales que harán posible un pacto? ¿Ha habido ya conversaciones previas a las elecciones?

Para nosotros no tiene sentido hacer política ficción, las conversaciones en caso de producirse serán en función de los resultados electorales y viendo en qué posición nos han situado. Está en manos de los votantes decidir hacia dónde tiene que caminar Aragón.

¿Cómo es la relación con el PSOE de Lambán?

En efecto hubo un momento en el que creemos que no llegaron a asumir los resultados electorales de 2019, se nos quiso apartar de la vida social y política de Aragón, no se nos dejó participar en el proyecto de reconstrucción de la comunidad autónoma, nosotros estábamos participando con muchísima presencia en el congreso en los planes de reconstrucción estatal y se nos impedía en los de Aragón. Aquello nos molestó pero ahora mismo en ese afán por construir los objetivos no pesan estas cuestiones, aquello ya pasó y no lo valoramos como una cuestión importante a la hora de negociar.

¿El modelo de energías renovables es uno de esos principios fundamentales?

Nosotros somos partidarios de las renovables. Lo que vemos es que ante la transición energética hay dos formas de plantear, por un lado hay un modelo que es el que está siguiendo el Gobierno de Aragón, que consiste en la implantación de macro centrales y dificultar el autoconsumo; y por otro está el modelo contrario, la democratización de la energía, fomentar el autoconsumo o las comunidades energéticas. Apostamos por un modelo con presencia de autoconsumo, de la generación distribuida, obviamente tiene que haber macro centrales pero estas han de hacerse después de una ordenación previa en la que se decida dónde deben ir o no. La implantación de las energías renovables debe hacerse con respeto del patrimonio natural y cultural y contribuyendo al desarrollo de los territorios en los que se implante. Consideramos que esa contribución consiste en la implementación de un canon que va entre el 20% y el 35% de su facturación y se debe destinar al desarrollo del territorio, esto ya está implantado en Europa

¿Y la relación con el PP de Azcón? Esta misma semana ha realizado unas declaraciones en las que abre la puerta a un gobierno de PP apoyado por Vox y Aragón existe.

No nos gusta hacer política ficción. Aunque hablamos con todo el mundo, tenemos un marco de referencia teórico del que no nos vamos a salir y eso significa que los pactos sólo pueden hacerse con los que respetan la declaración de los derechos humanos, respetan la Constitución Española y el estado de las autonomías. No ponemos líneas rojas con ninguna formación, excepto como puede ser el caso de Vox, puesto que sus planteamientos se sitúan fuera de nuestro marco de referencia. Es imposible llegar a pactar con alguien que cuestiona el propio estado autonómico del que nosotros somos defensores. Quien no comparte ese modelo no está en nuestro marco. Igual que nos lo impide que se defiende el trasvase del Ebro o la salida de Europa.