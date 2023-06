Para qué quieren clientes si ya tienen el dinero

Los bancos españoles pagan poco por el ahorro, y eso que hace tiempo que los tipos de interés suben a buen ritmo, y seguirán subiendo según Lagarde, jefa del BCE (lo que dispara las hipotecas). Los bancos españoles pagan menos que en Europa por los depósitos, por dejar el dinero en los bancos. El dinero, en los bancos españoles, vale casi nada. En Europa vale un poco más.

Es tan llamativo este desfase que hasta el propio gobierno español, un ente bastante inútil en general, ha dicho a los bancos que suban la remuneración a los depósitos, que paguen más por el dinero.

Como es lógico, los bancos se han rebotado y han dicho que el gobierno no es nadie para meterse en su negocio y decirles lo que han de hacer, que lo han de decidir los propios bancos. Eso ya lo sabe el gobierno mejor que nadie, así que le llamada a subir los precios de los depósitos es más un gesto electoral.

Es curioso que el mantra del mercado, la mano invisible famosa, no impide que TODOS los bancos hagan lo mismo: no pagar por el dinero, o pagar muy poco. Todos el mismo poco. Ni siquiera necesitan ponerse de acuerdo, lo que estaría mal visto si se pudiera demostrar y sería ilegal si se pudiera demostrar. Basta con no hacer nada nadie todos a la vez. No hay competencia porque no interesa tener clientes pequeños.

El clamor y la vergüenza son tan abrumadores que hasta el Banco de España –otro ente inútil, especialmente visible en el CRACK del 2008, y en general–, ha publicado un informe sobre este escándalo que, por lo demás, es muy español. El informe Gila del BdE también sugiere que al ser depósitos de poca cuantía, pues como que no vale la pena molestarse en el papeleo.

El informe del BdE es casi una justificación de la actitud de los bancos. Que hay poca competencia porque son pocos (proceso alentado o forzado por el propio BdE en su día, el último fiasco innombrable, el del Bano Popular), y que los bancos ya tienen mucha liquidez. Desde luego, desde 2011 al 2020 han estado recibiendo dinero gratis del BCE para poder prestarlo a los gobiernos y enriquecerse con este chanchullo sistémico. Para qué necesitan a los clientes si ya tienen al sistema imprimiendo dinero gratis para ellos. Los bancos son entes rescatables (que todavía no han devuelto el rescate de cuando aquel infausto Rajoy), pero soberanos.

Además, el propio Banco de España es competencia de los bancos “privados” (que viven del dinero que les da la pública y de los préstamos que ellos le prestan a esa misma pública en sus diversos formatos y con mayores intereses), ya que el depositante ha acudido en masa al propio Banco de España a adquirir la deuda que emite y por la que paga intereses un poco más altos que los privados. El BdE se beneficia y se financia con esta sarta de chiringuitos financieros oficiales, privados, legales.

El delirio solo nos parece normal porque hemos perdido el sensor surrealista.