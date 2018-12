Campaña “No es No”: el Ayuntamiento de Zaragoza habilita puntos seguros para Nochevieja

El Ayuntamiento de Zaragoza aplicará por primera vez en Nochevieja la campaña “No es No” contra las agresiones sexistas. Se da así continuidad a la iniciativa de las últimas Fiestas del Pilar, con la instalación de 'puntos seguros' en los cotillones de la Sala Multiusos del Auditorio, discoteca Supernova, Parque del Agua (Espacio Ebro y Pabellón de Ceremonias), y en la plaza del Pilar.

Estos puntos seguros, que estarán identificados de forma visible con los mensajes de la campaña “No es no”, aprovecharán la infraestructura existente de Cruz Roja y otras entidades sanitarias, cuyo personal atenderá a cualquier persona que acuda en búsqueda de auxilio o protección ante una agresión sexista u homófoba, acoso o cualquier situación que le genere temor o inseguridad.

Además, fruto de la colaboración impulsada por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza con diversos establecimientos de ocio nocturno, la campaña estará también presente en una decena de locales y espacios que celebran fiestas de fin de año. Estos son, además de los ya mencionados, el Centro Las Armas, Teatro de las Esquinas, Sala López, Torreluna, Canterbury Tavern, Parros, Toni Wilson, Sala Oasis e Interpeñas.

Desde el Consistorio informan de que todo el personal del establecimiento conocerá el Protocolo de actuación ante agresiones sexistas, para saber cómo actuar ante una situación de este tipo. El local contará además con vinilos adhesivos con el lema “No es no”. Algunos de los vinilos se dirigen a la víctima, con el mensaje: “Ante cualquier comportamiento sexista, no estás sola. El personal de este local te puede ayudar”; y otros con mensajes hacia el conjunto de la clientela: “No te calles. No lo permitas. No participes. Presta ayuda. El personal de este local te puede ayudar”.