Zaragoza aspira a reducir un 40 % las emisiones de CO2 con su nueva Estrategia de Cambio Climático

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza 2018 – 2030 (ECAZ 3.0). Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, ha puesto de largo esta propuesta que marca tres objetivos principales: reducir las emisiones de CO2 en un 40 %, también los residuos domésticos que llegan a un vertedero hasta en un 50 % y las inmisiones de NO2 en un 60 %; siempre respecto a los niveles de 2005.

Es, precisamente, de la estrategia elaborada hace 13 años de donde parte esta. Se hizo, ha explicado la concejala responsable de Medio Ambiente, Teresa Artigas, un análisis de la situación y se valúo el rendimiento del anterior trabajo. Así, por ejemplo, se pudo comprobar que, entre 2005 y 2015, las emisiones de CO2 se redujeron en un 18 %. Ahora el propósito es llegar al 40 %, para ello, ha asegurado Artigas, se han elaborado 40 medidas con un potencial de reducción de CO2 de hasta 750.000 toneladas al año.

La ECAZ 3.0 se asienta sobre cuatro ejes de actuación: Diseño Urbano, Movilidad Urbana, Industria y Servicios Públicos. Además, incorpora el papel que los recursos tienen para garantizar la sostenibilidad urbana, y entiende como “fundamentales” las energías renovables, la alimentación sostenible, la gestión sostenible del agua y el aprovechamiento de los residuos como recursos.

La temperatura de Zaragoza no ha dejado de crecer en los últimos 100 años

José María Cuadrat, catedrático del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, ha realizado una interesante disertación en la que ha destacado que la temperatura en la capital aragonesa no ha dejado de crecer en los últimos 100 años, incrementando considerablemente ese aumento en las anualidades postreras. Una subida, ha dicho, más intensa en las temperaturas máximas que en las mínimas.

Han aumentado también las “olas de calor”, entendiendo como tales cuando la temperatura no baja de los 20º C; y han crecido las “noches tropicales”, que es cuando se sube de 35º C. Ha hecho mención a las “islas de calor”, apuntando que, en algunas noches de calor, en los barrios del centro de la ciudad puede haber hasta 5º C o 6º C más que en los periféricos.

Salud y Movilidad sostenible

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha destacado la relación entre salud, cambio climático y reducción de emisiones como un elemento clave y novedoso en esta estrategia. En las ciudades, ha dicho, “hay más muertes por afecciones respiratorias que por accidentes de tráfico”. El edil ha hecho hincapié en la solidaridad y la necesidad de dejar un mundo mejor para las generaciones venideras: “Tenemos la obligación moral de reducir la huella ecológica para no hipotecar el futuro”.

De salud también ha hablado Cuadrat, que se ha referido a la ola de calor de verano de 2003, afirmando (como muestra de la relación entre clima y salud) que creció significativamente el número de fallecimientos en esas fechas.

En la presentación ha intervenido Luis Clarimón, del Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible, que ha recordado que el tráfico motorizado es uno de los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. Por ello, ha dicho, hay que apostar por la mejora del transporte público (recordando que España es de los países que no cuentan con una ley de financiación del transporte público) y por fomentar el uso de la bicicleta. Considera, por añadidura, que sería beneficioso realizar nuevas líneas del tranvía, ya que “está comprobado que la ya existente ha contribuido a la reducción de emisiones”.