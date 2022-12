Álvaro Serrano: “La montaña lleva años sin innovación en seguridad, nuestros mapas de tela son solo el primer paso”

¿Quiénes están detrás de M.UP!?

La startup la componemos Teresa Gurrea y yo, Álvaro Serrano. Ambos estudiamos Ingeniería industrial y desarrollo de diseño en la Universidad de Zaragoza. Teresa tiene 27 años y está especializada en identidad visual y packaging, y yo tengo 25 y soy responsable de innovación y estrategia empresarial. Nos conocíamos porque ambos pertenecemos a la asociación scout de Aragón y cuando nos veíamos compartíamos nuestra visión acerca de la montaña, una pasión que también compartimos. En esas conversaciones nos dimos cuenta de que la montaña es un sector en el que apenas ha habido innovación en décadas. Con esta idea en mente, pusimos en marcha M.UP!

¿Cuál es el objetivo de esta startup enfocada en la montaña?

El principal objetivo es acercar la montaña a las personas mediante tecnología, innovación, educación y aventura. Para nosotros es muy importante que la gente disfrute, pero con seguridad, y la innovación es clave para conseguirlo. Con esta filosofía nace nuestro primer producto, mapasdetela.com, que lleva menos de un año en el mercado y ha tenido una gran acogida. Hemos vendido más de 2.000 unidades.

¿Qué hace especial a este mapa de los convencionales?

Antes de sacar al mercado el mapa definitivo llevamos a cabo un sondeo entre profesionales de la montaña para detectar cuáles eran sus necesidades. Lo primero que pensamos fue en lo poco sostenibles que son los mapas convencionales. Acausa del uso se deterioran rápidamente y tienes que adquirirlo de nuevo. El mapa que hemos diseñado es totalmente reciclable, ya que está elaborado en un tejido que ha sido fabricado a partir de plástico reciclado, así nos aseguramos residuos cero. Por otra parte, queríamos que fuera altamente funcional y, sobre todo, resistente. Para conseguirlo, el tejido se somete a varios tratamientos: uno de ellos lo hace hidrófugo (totalmente resistente al agua, ya sea congelada o hirviendo) y el otro lo hace marcable (permite escribir con un rotulador no permanente y los trazos se eliminan lavándolo).

Un mapa es un elemento vital para cualquier persona que practique montaña, ¿qué entidades avalan a estos novedosos mapas?

Detrás de nosotros están la empresa aragonesa Trangoworld y la editorial Prames. Después de hacer mis prácticas universitarias en Trangoworld, les expliqué la idea de lanzar estos mapas y decidieron apoyarnos. La editorial Alpina nos da respaldo en todo lo que tiene que ver con cartografía en la zona de Catalunya, y Prames en el resto del territorio. Nuestros mapas son totalmente profesionales, y añadimos el plus de la comodidad de poderlo trasportar fácilmente, en un espacio reducido y sin miedo a que se deteriore.

La startup es de reciente creación, apenas hace un año que la pusieron en marcha, y han sido ganadores en la quints edición de los Premios Jóvenes Creadores Aragoneses Crear 2022, que conceden el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de la Juventud. ¿Qué ha significado recibir este reconocimiento que, además, ha sido doble?

Sin duda, recibir uno de los terceros premios CREAR nos ha aportado una motivación extra para seguir adelante. Estos premios te abren puertas y te ofrecen la oportunidad de vivir nuevas experiencias y de tener difusión, lo cual es mucho. La parte económica también es importante, y M.UP! ya la hemos invertido en más mapas. Tuvimos la suerte de obtener también un accésit por otro proyecto, muy importante para nosotros, basado en tours virtuales en barrancos, que aportan la información necesaria para atacarlos con mayor seguridad.

A partir de ahora, ¿cuál es la hoja de ruta que se marcan en la startup?

Nuestro principal objetivo es seguir ampliando zonas con nuestros mapas. Ahora tenemos cubierto prácticamente todo Aragón, alguna zona de Catalunya, Picos de Europa y también Madrid, y queremos seguir cartografiando más territorios en la península y fuera de ella. Por otra parte, tenemos en marcha dos proyectos también relacionados con implementar la seguridad en la montaña. En uno de ellos el objetivo es diseñar una tecnología aplicable a las prendas de vestir que ayuden a identificar al montañero o montañera y que aporte información importante (alergias, grupo sanguíneo, enfermedades…). El otro proyecto pretende mejorar la cobertura en el Pirineo aragonés a través de un sistema híbrido con tecnología terrestre y satelital que permita abaratar el elevado coste que tiene actualmente alquilar un teléfono por satélite.

Su proyecto tiene también una parte social. Háblenos del reacondicionamiento de refugios libre en montaña que estáis llevando a cabo.

Como he dicho, tanto Teresa como yo somos montañeros y sentimos un gran amor por la montaña. Pensamos que, de alguna manera, debíamos devolver a la montaña y a las personas que la practican parte de la confianza que han depositado en nosotros. Las montañas de la península cuentan con gran cantidad de refugios no guardados. Nuestro objetivo es adecentar, limpiar y equipar el máximo número de refugios libres de España y vamos a empezar por casa, por el Pirineo. La idea es equipar estos espacios con material básico: escoba, equipo de supervivencia, velas, material de limpieza, cuchillos, mantas térmicas, botiquín, bridas, cuerda y raciones de comida no perecedera. También estamos en contacto con una asociación homóloga y con alguna otra entidad para poder poner cartografía en las paredes de los refugios, pero todo se andará. De momento, a través de la cuenta de Instagram @refugiospirineos informamos sobre el estado de cada refugio, para que la gente sepa con qué se van a encontrar, una información que hasta ahora era muy complicada de obtener y que es fundamental para cualquier montañero o montañera.