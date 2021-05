Aragón desconfina Jaca y la zona de salud de Sádaba

La incidencia de COVID-19 en Aragón continúa en descenso, con unos datos en el conjunto de la comunidad de 75,4 por 100.000 habitantes en los últimos siete días y a 14 días de 170 casos. Por provincias, en estos momentos Zaragoza acumula una incidencia a 7 días de 84, Huesca de 57 y Teruel, 29 casos por 100.000 habitantes.

A la vista de estos datos, Francisco Falo, el director General de Salud Pública, ha anunciado el desconfinamiento de la zona de salud de Sádaba y de la localidad de Jaca, puesto que sus incidencias en la última semana son de 93 y 68, respectivamente. Se mantienen los cierres de Gallur, Alagón y Ejea de los Caballeros, aunque "mantienen una buena tendencia y esperamos poder flexibilizar medidas en los próximos días", ha dicho Falo. La orden se publicará hoy en el Boletín Oficial de Aragón y entrará en vigor a medianoche.

En cuanto a la situación hospitalaria, la tendencia también es descendente y la ocupación de camas UCI va a bajar del 25%, con 51 personas ingresadas.

Vacunación

En estos momentos ya se han inoculado más de 822.000 dosis de vacunas y en dos semanas se superará el millón, según ha dicho Falo. El 45% de la población aragonesa ya tiene una dosis puesta y uno de cada cuatro aragoneses ya está vacunado con la pauta completa.

Respecto al rechazo de la vacuna, en mayores de 80 años el 95% de la población está vacunada, entre 70 y 79 años un 93%, en el grupo de 60 a 69 un 83% y en el de 55 a 59 un 80%. El Director General de Salud Pública ha querido destacar que en el grupo de 60 a 67, que se vacunan con AstraZeneca, se ha vacunado un 82% de los convocados. "Todas estas cifras lo que indican es el compromiso de la población para vacunarse".

Respecto a la petición del Ministerio de Sanidad de potenciar la vacunación con Pfizer en los menores de 60, Francisco Falo ha dicho en "mas allá de posicionamientos siempre hemos pensado que tan importante como mantener una posición técnica es ejercer un sentido de lealtad y de posicionamiento común".

Competiciones deportivas

Por otro lado, se publica también una orden por la que se establecen las condiciones para el reinicio de las pruebas deportivas no oficiales y de las actividades deportivas oficiales no competitivas en los niveles de alerta sanitaria 3 ordinario y 2.

De este modo, podrán desarrollarse pruebas deportivas no oficiales y actividades deportivas oficiales no competitivas, previa comunicación a la Dirección General de Deporte, con una antelación mínima de siete días con respecto al de celebración de la actividad, adjuntando una declaración responsable en la que se señale que se cumplen los requisitos exigidos para su celebración y, en particular, un protocolo específico en el que se contemplen las medidas COVID-19.

No podrán celebrarse eventos deportivos con participación superior a 500 deportistas en el nivel 3 y 1.000 en el nivel 2, salvo en aquellos casos en que, en atención al extraordinario interés social de la actividad, y siempre que quede asegurado el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. La mascarilla será obligatoria salvo durante la realización de la prueba deportiva.