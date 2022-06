El Aragón rural: sin cajero automático y con un servicio sanitario deficiente

Primero les quitaron el cajero automático y ahora ven mermado el servicio sanitario. Se trata de una situación que se ha convertido en recurrente en el Aragón rural y que ahora denuncian tres ayuntamientos de la comarca de la Hoya de Huesca, Angüés, Casbas e Ibieca. Afecta a diez poblaciones. Desde el cambio de titular de la médico de sector el servicio ha sido “totalmente irregular y no ha habido citas la mitad de los días”, señala la alcaldesa de Angüés, Herminia Ballestín.

Reclaman que algunos de los días en los que se han dado citas no ha llegado personal médico al consultorio, y no se ha avisado a los usuarios de la anulación de la cita. Se están dando citas a más de 10 días vista en los consultorios rurales: a día 6 de junio la primera cita disponible en la zona es para el 20 de junio. Cuando se llama al centro de salud de referencia, indican estos ayuntamientos, no se obtiene respuesta y es necesario estar llamando, en ocasiones, durante horas.

“Los ayuntamientos de los núcleos rurales nos sentimos impotentes ante esta situación. No sabemos si todo esto obedece a un plan de recortes generalizado o, simplemente, a una gestión mejorable. Por nuestra parte estamos realizando considerables esfuerzos para dignificar la vida de los pueblos, tratar de atraer población joven y poder cuidar a nuestros mayores adecuadamente. Este deterioro del servicio, que se alarga desde hace más de un mes, no ayuda a la lucha contra la despoblación ni a dar un adecuado servicio a los pueblos”, lamenta la alcaldesa.

Estas diez poblaciones piden “encarecidamente” que se restaure el servicio lo antes posible, incluyendo la posibilidad de que las personas mayores puedan asistir sin cita, ya que no saben utilizar medios informáticos y para pedirla telefónicamente pasan horas; que si hay anulaciones de citas se avise a los usuarios y se les dé opción de cita alternativa y que se disponga de personal de sustitución para las bajas y vacaciones del personal titular, como ocurre con otros sectores sanitarios.

El Gobierno de Aragón replica, por su parte, que tras el cambio de titular en esta plaza después del concurso de traslados, la persona que actualmente ocupa la plaza en propiedad se encuentra de baja laboral. En estos casos, lo habitual es que el cupo del profesional se cubra desde el propio centro de salud, que se organiza y, en el caso de ser posible, se desplaza algún día de la semana al municipio en cuestión, donde sí hay personal sanitario de enfermería. Las citas anuladas se habrían debido “a algún error puntual, pues las citas se revisan desde el centro de salud para anularlas o cambiarlas y que esa situación no se produzca”.

Desaparición del cajero automático

También la localidad de Angüés se ha visto privada en los últimos meses del único cajero automático de la zona, que pertenecía a Ibercaja, y por lo que se unen a varias poblaciones en las que se ha dado la misma situación. Desde la entidad bancaria insisten en que estas decisiones se toman “cuando no hay más remedio” y se ofrecen “fórmulas alternativas que permitan seguir prestando el servicio de disposición de efectivo en localidades pequeñas” como por ejemplo el servicio de cashback, que permite sacar dinero a débito en comercios o establecimientos locales con los que las entidades llegan a un acuerdo.

El Gobierno de Aragón y las diputaciones aragonesas firmaron un convenio en 2021 con el que pretenden extender la red de cajeros automáticos a todos los municipios que no cuenten con uno y quieran disponer de este servicio, con el objetivo de eliminar la exclusión financiera en la comunidad autónoma. Según sus datos, más de 400 pueblos de los 731 que hay en Aragón no cuentan con ningún cajero automático, lo que representa a un 4% de la población aragonesa.

Angüés cuenta con 350 habitantes y saltó a la primera línea nacional tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019. Una plataforma compuesta íntegramente por mujeres, 'Mujeres Por el Municipio de Angüés (MPMA)', arrebató la alcaldía al PSOE. Encabeza este movimiento la alcaldesa, Herminia Ballestín, una empresaria que ha vivido tres cuartas partes de su vida en este pueblo.

En el último siglo, Angüés ha perdido el 75% de sus habitantes y en los últimos años se ha venido dando un ligero aumento en la demanda de viviendas para alquilar en el municipio, algo que se ha acentuado tras la situación de confinamiento generada por la covid-19. Por ello, en base a las consultas realizadas por la población y como medida para frenar la progresiva despoblación del municipio, el Ayuntamiento de Angüés ha puesto en marcha un proyecto pionero en la comarca de la Hoya de Huesca de acceso a la vivienda para jóvenes.