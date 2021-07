Las citas para la vacunación de los jóvenes de 12 a 17 años se abrirán la semana próxima en Aragón

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha indicado que la semana próxima, previa la aprobación en la comisión nacional de vacunación, "se puede abrir la posibilidad de citar a los menores de entre 12 y 17 años".

Pérez ha resaltado el "esfuerzo" que se ha hecho en Atención Primaria, en los centros de salud y sus profesionales para ir adelantando los grupos de edad en la vacunación contra la COVID-19, que en Aragón supone un adelanto de 15 días en la vacunación oficial.

La consejera ha manifestado que el número de contagios en Aragón, 944 en Aragón, "no es un buen dato", y ha añadido que "confiamos en que pudiera acabarse a lo largo de esta semana, pero el dato es preocupante y, por tanto, llama a la prudencia, a la responsabilidad individual".

Ha referido que "la situación de hospitalización no es como en las olas anteriores, aquí la vacunación marca la gran diferencia, pero cuanto más crece el número de contagios más posibilidades hay de que se incorporen más grupos de edad".

Por ello, Mayte Pérez ha considerado que es necesario apelar nuevamente a la responsabilidad y a la prudencia. "La juventud y la vacunación no son antídotos totales, y, por tanto, que seas joven y que estés vacunado no quiere decir que no puedas contagiarte".

"Tenemos a la atención primaria estresada con los rastreos, con las PCR, con la vacunación. Por ello, un mínimo esfuerzo más a la sociedad que es absolutamente justificado".

El Departamento de Sanidad abrió ayer las agendas para autocita de vacunación frente al COVID-19 para los nacidos entre los años 1992 y 1995, es decir, personas que cumplen 29, 28, 27 y 26 años en 2021 (un total de 40.103 aragoneses).

Actualmente, la vacunación en Aragón está disponible para todos los nacidos antes del 31 de diciembre de 1995, además de para los nacidos entre los años 2000 y 2003. La previsión del Departamento de Sanidad es abrir las cuatro cohortes restantes (de 1996 a 1999) mañana.

En la Comunidad Autónoma se han administrado hasta ahora 1.413.368 vacunas y prácticamente el 50% de los aragoneses mayores de 12 años ya tiene la pauta de inmunización completa.