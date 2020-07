Aragón pide a los ciudadanos que no salgan de Zaragoza capital en una jornada con 272 casos en la comunidad

Aragón ha notificado 272 casos de coronavirus en la comunidad, 175 de ellos en Zaragoza, 90 en Huesca y 7 en Teruel. Se han registrado dos fallecidos en la última semana. Ante este aumento de positivos, el Gobierno de Aragón ha tomado la decisión de limitar los movimientos en la Comarca Central de Zaragoza y de pasar a Barbastro a una fase 2 flexibilizada.

Según los datos disponibles hasta el momento y respecto a las zonas que están en fase 2 flexibilizada, 3 de ellos se corresponden con la comarca de Bajo Aragón - Caspe y 66 con las comarcas oscenses de Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera. De estos 17 casos. Zaragoza capital y su entorno registran 166 casos y Huesca capital, 4. Barbastro, que se incorpora hoy a la fase 2 flexibilizada, suma 21 positivos.

La capital aragonesa y su entorno acumula más de la mitad de los nuevos casos registrados hoy, de modo que el Ejecutivo autonómico considera necesario insistir en la recomendación de limitar la movilidad y restringir al máximo los desplazamientos a la capital aragonesa. “Esto no es un confinamiento, es una petición a la responsabilidad individual para intentar frenar este incremento de casos”, ha asegurado la consejera de Sanidad, Sira Repollés. “A pesar del incremento de los casos la situación no es similar a la de abril. Se trata de un perfil de persona joven y en buena parte de los casos asintomática. Aunque ha habido un aumento de ingresos el sistema sanitario no está tensionado”, ha añadido.

La limitación de la movilidad será voluntaria, ya que “legalmente no tenemos la necesidad de solicitar ningún documento porque la limitación de la movilidad es voluntaria” según ha explicado la Consejera de Sanidad, Sira Repollés.

“Apelo a la responsabilidad individual porque esto no es un confinamiento, es una llamada a limitar los movimientos para que podamos frenar la oleada de contagios que se puede producir si no lo hacemos. Es muy importante que todos juntos podamos anticiparnos a una trasmisión que no sea controlada, en estos momentos podemos controlar la mayoría de los casos, pero si no limitamos los movimientos se podría producir un incremento más agudo de los casos”.

Reuniones familiares y ocio

“El grueso de la trasmisión en Zaragoza se da en el ámbito familiar y en el de ocio”, así lo ha explicado el Director General de Salud Pública, Francisco Falo, que también ha asegurado que “la situación en la Comarca Central y en la ciudad nos da un escenario en el que cada dos o tres días estamos duplicando el número de casos. Esta tendencia no va a cambiar, porque las medidas que adoptamos tardaran unos días en hacer efecto”.

Falo también ha explicado que “lo que hoy detectamos es lo que paso hace una semana, el periodo de incubación medio es de cinco días” por lo que se apela a “la responsabilidad de cada uno para hacer cumplir estas medidas, evitando los desplazamientos innecesarios para que podamos estabilizar la curva de contagios y ver resultados en unos 5 o 6 días” según completaba la consejera.

“No hemos llegado al pico de casos y no es en absoluto comparable, en abril eran casos graves, hospitalizados, con un compromiso de salud alto. En aquellos momentos dar 300 casos equivalía a dar 1.500 porque estábamos detectando un 20% de lo que estaba pasando porque los casos con síntomas leves no se registraban” aseguraba Falo, quien también ha recalcado que el perfil de los positivos es gente menor de 65 años en su mayoría con pocos síntomas o asintomática. De los 272 casos detectados hoy, 115 son asintomáticos.

Hospitales y atención primaria

Respecto a la ocupación en los hospitales, los centros aragoneses actualmente hay 71 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo -6 en UCI y 65 en planta-. La Comunidad tiene en estos momentos un total de 193 camas de UCI con respirador y 3.870 camas de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes COVID y también los ingresos de pacientes de otras patologías, una disponibilidad del 50% de camas UCI y del 40% en las de hospitalización convencional.

El gerente del SALUD, Javier Marión, ha anunciado, por su parte, que para el refuerzo de las tareas de control y seguimiento de contactos en los centros de salud se iniciará la contratación de trabajadores sociales. Cabe recordar que la Atención Primaria ya se ha reforzado con 38 médicos y 105 enfermeros.

Se ha tomado la decisión de contratar trabajadores sociales porque las bolsas de trabajo de enfermeros/as y profesionales de la medicina tienen una disponibilidad "prácticamente nula" por el incremento de las contrataciones y el periodo vacacional: "siempre se había plantado la opción de incorporar a trabajadores sociales en el rastreo de casos".