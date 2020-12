Emilia Nájera, de 80 años, es la primera persona vacunada de Aragón: "es el único medio que tenemos para curar al bicho"

La campaña de vacunación en Aragón ha comenzado este domingo a las 12:00 en la Residencia Romareda de Zaragoza. La primera vacunada en Aragón ha sido Emilia Nájera, de 80 años, y lleva desde el año 2008 en la residencia Romareda. También se ha vacunado María Sanz, enfermera, que desempeña el puesto de responsable asistencial en el mismo centro. Emilia ha compartido con los medios su opinión respecto a la vacuna y ha afirmado que las personas mayores "tenemos que ser los primeros y además es una cosa buena para todo el mundo que nos va a cura. Podremos abrazarnos con las personas que queremos, y estamos faltos de abrazos y besos".

En el momento de la vacunación, Emilia ha asegurado que se encuentra en perfecto estado y, preguntada por su valentía por ser la primera, ha afirmado que "para esto no hay que ser valiente, hay que pensar en las cosas y que nos las hacen a favor, no hay mas que decidirse y decir: sí, hay que hacerlo, porque es el único medio que tenemos para curar al bicho". Emilia no ha pasado la enfermedad, "las señoritas de aquí me han cuidado mucho, yo he cumplido todas las cosas que me han ducho, hago todo lo posible por no cogerlo y como lo he hecho no lo he cogido".

María Sanz ha sido la primera trabajadora que ha recibido la vacuna, ha explicado que "lo tenía muy claro" puesto que considera importante "aportar mucha seguridad y mucha confianza a todos los trabajadores sanitarios y socio sanitarios que trabajan en centros". También ha asegurado que para ella la vacuna representa dos valores fundamentales: "por un lado el apoyo a la ciencia y la tecnología, creo que es lo que nos va a sacar de esta situación, y por otro la solidaridad, creo que la vacuna tiene que ser un valor ciudadano que tenemos que compartir, si no lo hacemos todos no va a ser eficaz 100% y estoy segura de que es el camino para salir de todo esto".

Ha expuesto lo complicados que han sido estos meses en las residencias o los centros hospitalarios y sanitarios y, aunque "sé que todavía nos queda tiempo, estoy segura de que esto es un paso fundamental". En la misma línea ha declarado Fernando Artal, trabajador del centro, que ha dicho que los sanitarios han estado "en primera fila" y que "necesitamos estar preparados y protegidos por si se nos necesita". También ha recalcado la importancia de vacunarse junto a los residentes, "nos tenemos que vacunar juntos para ayudarnos entre todos, hay que hacerlo en máximo numero lo más rápido posible".

La vacunación empezará esta tarde en Huesca y Teruel

Las primeras 315 dosis de la vacuna de Pfizer para prevenir la COVID-19 destinadas a Aragón han llegado poco antes de las 10.00 horas de este domingo, 27 de diciembre, al Hospital Clínico Universitario 'Lozano Blesa' de Zaragoza. El Gobierno de Aragón ha informado de que las 315 dosis están distribuidas en 63 viales, que han sido entregados con una escolta policial.

A las 17.00 horas la campaña se extenderá a las provincias de Huesca y Teruel, concretamente en la Residencia 'Somontano' de Barbastro, en el Alto Aragón, y el Hogar 'San José' de la ciudad de Teruel.

La primera fase de la campaña de vacunación está dirigida a residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a discapacitados, ha indicado el Gobierno de Aragón. A este colectivo le seguirá el personal del ámbito sanitario y las personas consideradas grandes dependientes, con necesidad de intensas medidas de apoyo, que no estén actualmente institucionalizadas. Las siguientes fases irán entrando en calendario escalonadamente en los próximos meses según sea la disponibilidad de las vacunas.